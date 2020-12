Arbeitsplatzverlust bei MBDA?

Mehr zum Thema:

Die MBDA Deutschland GmbH ist ein deutsches Rüstungsunternehmen.

Als rechtlich eigenständige hundertprozentige Tochter der europäischen und global agierenden MBDA erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von ca. 300 Millionen Euro.

Etwa die Hälfte des Umsatzes stammt dabei aus transatlantischen Kooperationsprogrammen.

Neben dem Hauptsitz in Schrobenhausen hat das Unternehmen noch Standorte in Aschau am Inn und Ulm.

Das Unternehmen der Verteidigungsindustrie entwickelt, produziert und wartet Lenkflugkörpersysteme, Komponenten und Subsysteme für Luftwaffe, Marine und Heer.

Nun verzögert sich ein Milliardenauftrag der Bundeswehr, so dass MBDA eine Restrukturierung durchführen muss.

Die zu treffenden Maßnahmen werden derzeit mit den zuständigen Gremien, dem Betriebsrat, den Führungskräften und den Kunden besprochen.

Das Arbeitsplätze gefährdet sind und abgebaut werden, ist sehr wahrscheinlich.

Viele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, ob ihnen eine Abfindung zu steht und wie sie die beste Abfindung erzielen.

Es gibt keine Vorschriften und schon gar keine gesetzlichen Regelungen darüber, wie hoch eine Abfindung sein sollte.

Die Höhe der Abfindung, die der Arbeitgeber an Sie zahlt, ist ausschließlich Verhandlungssache.

Es gibt aber eine sogenannte Regelabfindung die sich wie folgt berechnet:

Rechenformel: Bruttoarbeitslohn x Beschäftigungsjahre x 0,5

Hinweis: ab 6 Monate Beschäftigungsdauer auf ein Jahr aufrunden

