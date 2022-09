Aus für das Homeoffice

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Das Bundesarbeitsgericht hat am 16.9.22 endgültig entschieden dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, Arbeitszeiten systematisch aufzuzeichnen.

Aus für das Homeoffice?

Das Bundesarbeitsgericht hat am 16.9.22 endgültig entschieden, dass Arbeitgeber zur systematischen Arbeitszeiterfassung verpflichtet sind.

In Deutschland sind Arbeitgeber bislang nicht verpflichtet, die Arbeitszeiten der AN genau aufzuzeichnen.

Hiervon gibt es Ausnahmen:

Es wird vermutet, dass rd. ca. 45 Mio von AN nicht ausgiebig in ihren Arbeitszeiten aufgezeichnet sind. Es wird ein großer Umbruch in der Arbeitswelt vermutet.

Es werden Orwellsche Zustände am Arbeitsplatz befürchtet. Andere sehen mehr Ausbeutungsschutz für Arbeitnehmer.

Wie Arbeitszeit erfasst werden soll, ist vom Gesetz nicht positiv erfasst. Es sind Exceltabellen möglich, wie handschriftliche Aufzeichnungen, oder EDV sind ebenfalls möglich. Wichtig es werden fälschungssichere Aufzeichnungen gefordert.

Ende vom Homeoffice???

Es wird selbstverständlich auch wieder gerne ein Panikszenario aufgezeigt. Die AN müssten dann wieder in die Betriebe. Homeoffice stünde da vor dem Ende. Doch gerade die EDV bietet unermessliche Möglichkeiten. Es wird sicherlich eine Zeiterfassungssoftware für AG in Kürze verwandt werden, die auch an AN im Homeoffice wird ausgegeben werden können, die dann auch deren Arbeitszeiten festlegen. Für Arbeiten am PC ist dies jetzt schon machbar.

Fazit: Das BAG ist daher dem Europäischen Gerichtshof gefolgt, der diese Forderung schon in 2019 stellte.

Wichtig!!!!!!!

Dieser Beitrag ersetzt keine eingehende Prüfung und rechtliche Beratung im Einzelfall. Eine Haftung hierfür kann daher nicht übernommen werden.

Sollten Sie Interesse haben an einer Rechtsberatung oder Vertretung haben, bitte melden Sie sich jederzeit.

Sollten Sie Fehler finden oder Anmerkungen haben, sind wir für einen Hinweis immer dankbar.

Elisabeth Aleiter

Rechtsanwältin

Schubertstraße 6

80336 München

Tel.:089/29161423

Fax:089/29161437

Mail: info@kanzlei-aleiter.de

www.kanzlei-aleiter.de



Schubertstraße 6 / an der Oktoberfestwiese



80336 München

Tel.: 089/29161431

Fax: 089/29161437



E-Mail:elisabeth.aleiter@kanzlei-aleiter.de

Web: http://www.kanzlei-aleiter.de Rechtsanwältin Elisabeth AleiterSchubertstraße 6 / an der Oktoberfestwiese80336 MünchenTel.: 089/29161431Fax: 089/29161437Web: