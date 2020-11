BP baut 10.000 Arbeitsplätze ab

Mehr zum Thema:

Im März teilte BP seinen Arbeitnehmern noch ermutigend mit, dass die Jobs in der Corona-Pandemie für die kommenden drei Monate sicher seien.

Nun kommt die Wende.

BP kündigt an jeden 7. Arbeitsplatz abzubauen und damit insgesamt fast 10.000 Arbeitsplätze.

BP mit Sitz in London beschäftigt weltweit 70.000 Arbeitnehmer.

An welchen Standorten die Stellen abgebaut werden, wurde noch nicht entschieden, aber ausschließlich Jobs in der Verwaltung sollen wegfallen.

Überproportional betroffen sei dabei die Führungsebene.

Bis zum Ende des Jahres soll der Stellenabbau vollzogen werden.

Zudem müssen leitende Mitarbeiter auf Gehaltserhöhungen 2020 verzichten.

„Das sind harte Entscheidungen, die wir treffen mussten“, erklärte BP-Chef Looney der Belegschaft.

Er verstehe, welche Auswirkungen das vor allem auf diejenigen habe, die ihren Job verlieren und es tue ihm leid.

Viele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, ob ihnen eine Abfindung zu steht und wie sie die beste Abfindung erzielen.

Insbesondere aufgrund der großen Anzahl an betriebsbedingten Kündigungen ist eine wirksame Massenentlassungsanzeige, ein wirksamer Sozialplan und eine korrekte Abfindung in Anlehnung an die Betriebszugehörigkeit anwaltlich zu prüfen.

