Darf mich der Chef versetzen?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Ein Arbeitgeber hat grundsätzlich das Recht, einen Arbeitnehmer zu versetzen, wenn betriebliche Gründe dies erforderlich machen. Die Versetzung eines Arbeitnehmers kann verschiedene Gründe haben, wie beispielsweise die Umstrukturierung eines Unternehmens, die Schließung eines Standorts oder die Schaffung neuer Arbeitsplätze an einem anderen Standort. In diesem Ratgeber werden die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für eine Versetzung eines Arbeitnehmers näher erläutert.

Gründe für eine Versetzung

Ein Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer grundsätzlich versetzen, wenn betriebliche Gründe dies erforderlich machen. Hierzu zählen beispielsweise organisatorische Gründe, wirtschaftliche Gründe oder technologische Veränderungen im Betrieb. Der Arbeitgeber muss jedoch nachweisen, dass die Versetzung aus betriebsbedingten Gründen erfolgt und nicht aus willkürlichen oder persönlichen Motiven.

Partner

seit 2017 Rechtsanwalt Jens Usebach, LL.M. Fachanwalt für Arbeitsrecht

50667 Köln

Tel: 0 22 1 - 95 81 43 21

Tel: 01 70 - 52 44 64 0

Web:

E-Mail: Heumarkt 5050667 KölnTel: 0 22 1 - 95 81 43 21Tel: 01 70 - 52 44 64 0Web: http://www.JURA.CC E-Mail: Zum Profil

Zustimmung des Arbeitnehmers

Grundsätzlich bedarf eine Versetzung des Arbeitnehmers seiner Zustimmung. Der Arbeitgeber kann den Arbeitnehmer jedoch einseitig versetzen, wenn dies im Arbeitsvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder einem Tarifvertrag geregelt ist. In diesem Fall muss der Arbeitnehmer die Versetzung hinnehmen, es sei denn, er kann ernsthafte Gründe vorbringen, die dagegen sprechen.

Änderungskündigung

Wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer an einen anderen Arbeitsort versetzen möchte und der Arbeitnehmer damit nicht einverstanden ist, kann der Arbeitgeber eine Änderungskündigung aussprechen. Bei einer Änderungskündigung wird dem Arbeitnehmer gekündigt und ihm gleichzeitig ein neues Arbeitsverhältnis an einem anderen Standort angeboten. Der Arbeitnehmer kann die Änderungskündigung annehmen und an den neuen Arbeitsort wechseln oder die Kündigung ablehnen und sich dagegen rechtlich zur Wehr setzen.

Zumutbarkeit der Versetzung

Eine Versetzung des Arbeitnehmers muss für diesen zumutbar sein. Die Zumutbarkeit einer Versetzung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Entfernung zum neuen Arbeitsort, den persönlichen Umständen des Arbeitnehmers (Familie, Gesundheit, etc.) und den Arbeitsbedingungen an dem neuen Standort. Der Arbeitgeber muss daher die Zumutbarkeit einer Versetzung im Einzelfall prüfen und gegebenenfalls Alternativen zum Wechsel des Arbeitsortes anbieten.

Beteiligung des Betriebsrats

Bei einer Versetzung eines Arbeitnehmers ist der Betriebsrat zu beteiligen. Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat über die Gründe für die Versetzung informieren und ihm die Möglichkeit geben, zu der geplanten Versetzung Stellung zu nehmen. Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungsrecht bei der Versetzung und kann diese gegebenenfalls ablehnen, wenn sie nicht rechtmäßig oder sozialwidrig ist.

Rechtliche Schritte bei einer ungerechtfertigten Versetzung

Wenn ein Arbeitnehmer der Meinung ist, dass die Versetzung durch den Arbeitgeber nicht gerechtfertigt ist, kann er rechtliche Schritte gegen die Versetzung einleiten. Hierzu zählen beispielsweise eine Klage vor dem Arbeitsgericht, eine einstweilige Verfügung oder die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen. Es ist ratsam, sich in einem solchen Fall von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht beraten zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer versetzen darf, wenn betriebliche Gründe dies erforderlich machen. Die Versetzung muss jedoch für den Arbeitnehmer zumutbar sein und im Einvernehmen mit dem Betriebsrat erfolgen. Im Falle einer ungerechtfertigten Versetzung stehen dem Arbeitnehmer rechtliche Schritte zu, um sich gegen die Versetzung zur Wehr zu setzen. Es ist daher wichtig, die rechtlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine Versetzung zu kennen und im Zweifelsfall professionelle Unterstützung durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht in Anspruch zu nehmen.