Entlastungsprämie 2026: 1.000 Euro möglich – aber kein automatischer Anspruch

Mehr zum Thema:

5 von 5 Sterne

Bewerten mit: 2 Twittern Teilen Teilen

Rechtstipp von Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Usebach

Die Koalition reagiert auf gestiegene Preise mit einer sogenannten Entlastungsprämie. Nach den bisherigen Ankündigungen soll es Arbeitgebern im Jahr 2026 ermöglicht werden, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro zu zahlen. Für viele Arbeitnehmer klingt das zunächst wie eine sichere zusätzliche Zahlung. Arbeitsrechtlich ist jedoch entscheidend: Nach derzeitigem Stand handelt es sich nicht um eine automatische staatliche Leistung an alle Beschäftigten, sondern um eine Möglichkeit für Arbeitgeber.

Das bedeutet: Nicht jeder Arbeitnehmer erhält die Entlastungsprämie automatisch. Ob tatsächlich gezahlt wird, hängt davon ab, ob der Arbeitgeber die Prämie einführt und wie er sie im Betrieb ausgestaltet.

Politische Ankündigung ersetzt keinen arbeitsrechtlichen Anspruch

Aus der politischen Ankündigung allein folgt noch kein individueller Zahlungsanspruch. Arbeitnehmer können die 1.000 Euro also nicht allein deshalb verlangen, weil die Koalition eine Entlastungsprämie angekündigt hat.

Ein Anspruch kann aber entstehen, wenn der Arbeitgeber die Zahlung verbindlich zusagt. Das kann durch Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, eine betriebliche Regelung oder eine sogenannte Gesamtzusage geschehen. Eine Gesamtzusage liegt vor, wenn der Arbeitgeber gegenüber der Belegschaft oder einer bestimmten Arbeitnehmergruppe erklärt, dass eine Leistung gewährt wird. Auch eine E-Mail, eine Intranet-Mitteilung oder ein Aushang kann im Einzelfall eine solche verbindliche Zusage darstellen.

Arbeitgeber sollten daher sehr sorgfältig formulieren. Wer schreibt, „alle Mitarbeitenden erhalten die Entlastungsprämie", kann damit bereits einen einklagbaren Anspruch schaffen. Arbeitnehmer sollten solche Mitteilungen aufbewahren, wenn später Streit über die Zahlung entsteht.

Freiwillig heißt nicht beliebig

Auch wenn der Arbeitgeber voraussichtlich frei entscheiden kann, ob er die Entlastungsprämie überhaupt zahlt, darf er bei der Verteilung nicht willkürlich handeln. Gewährt er die Prämie nach allgemeinen Regeln, muss er den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz beachten.

Das bedeutet: Vergleichbare Arbeitnehmer dürfen nicht ohne sachlichen Grund unterschiedlich behandelt werden. Der Arbeitgeber darf also nicht beliebig einzelne Beschäftigte ausschließen. Zulässige Unterschiede müssen zum Zweck der Leistung passen. Soll die Prämie etwa gestiegene Lebenshaltungskosten abfedern, muss der Arbeitgeber erklären können, warum bestimmte Arbeitnehmergruppen weniger oder gar nichts erhalten sollen.

Besonders wichtig ist dies bei Teilzeitkräften, Minijobbern, Auszubildenden, Beschäftigten in Elternzeit, Beschäftigten in Kurzarbeit, befristet Beschäftigten oder Arbeitnehmern in der Probezeit. Diese Gruppen dürfen nicht vorschnell ausgeschlossen werden. Außerdem sind die Vorgaben des Teilzeit- und Befristungsgesetzes sowie des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu beachten. Eine Benachteiligung wegen Teilzeit, Geschlecht, Alter, Behinderung, Herkunft, Religion oder anderer geschützter Merkmale kann rechtswidrig sein.

Steuerrecht ist nicht dasselbe wie Arbeitsrecht

Die Entlastungsprämie soll steuer- und abgabenfrei möglich sein. Das bedeutet aber nicht, dass jede arbeitsrechtliche Gestaltung automatisch zulässig ist. Schon bei der früheren Inflationsausgleichsprämie zeigte sich: Steuerliche Begünstigung und arbeitsrechtlicher Anspruch sind strikt zu trennen.

Arbeitgeber dürfen insbesondere keine bereits geschuldeten Leistungen einfach umbenennen. Wenn Arbeitnehmer bereits Anspruch auf Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Bonus oder eine andere Sonderzahlung haben, kann diese Leistung nicht ohne Weiteres als Entlastungsprämie „umetikettiert" werden. Die Prämie muss – soweit die neue Regelung an das frühere Modell anknüpft – zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gezahlt werden.

Auch Stichtags- und Rückzahlungsklauseln sind riskant. Soll die Prämie nur gezahlt werden, wenn das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt ungekündigt besteht, oder soll sie bei Kündigung zurückgezahlt werden müssen, kann dies unwirksam sein. Das gilt besonders dann, wenn die Zahlung auch Entgeltcharakter hat, also zumindest teilweise eine Gegenleistung für geleistete Arbeit darstellt.

Mitbestimmung des Betriebsrats

Besteht ein Betriebsrat, muss seine Beteiligung geprüft werden. Der Arbeitgeber kann häufig allein entscheiden, ob er überhaupt ein bestimmtes Budget für eine freiwillige Prämie bereitstellt. Die Verteilung der Prämie im Betrieb, also die Frage, wer wie viel bekommt und nach welchen Kriterien gezahlt wird, unterliegt aber regelmäßig der Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG.

Arbeitgeber sollten den Betriebsrat daher frühzeitig einbeziehen. Arbeitnehmer können sich bei Unklarheiten an den Betriebsrat wenden und nachfragen, ob es eine Betriebsvereinbarung oder verbindliche Verteilungsgrundsätze gibt.

Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber

Arbeitgeber sollten zunächst die endgültige gesetzliche Regelung abwarten und bis dahin keine vorschnellen verbindlichen Zusagen machen. Interne Mitteilungen sollten klarstellen, dass eine Zahlung geprüft wird und unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Ausgestaltung sowie einer abschließenden betrieblichen Entscheidung steht.

Vor einer Auszahlung sollte der Zweck der Prämie eindeutig festgelegt werden. Anschließend müssen sachliche und nachvollziehbare Verteilungsregeln erstellt werden. Teilzeitkräfte, Minijobber, Auszubildende, Beschäftigte in Elternzeit oder Kurzarbeit sowie gekündigte Arbeitnehmer sollten ausdrücklich mitgeprüft werden.

Bestehende Vergütungsansprüche sollten nicht in eine Entlastungsprämie umgewandelt werden. Außerdem sollten Stichtags-, Rückzahlungs- und Ausschlussklauseln arbeitsrechtlich geprüft werden. Bei bestehendem Betriebsrat ist dessen Mitbestimmung zu beachten. Die Lohnabrechnung sollte die Zahlung sauber dokumentieren.

Handlungsempfehlungen für Arbeitnehmer

Arbeitnehmer sollten nicht automatisch davon ausgehen, dass ihnen die Entlastungsprämie zusteht. Entscheidend ist, ob der Arbeitgeber die Zahlung im Betrieb verbindlich zugesagt oder tatsächlich nach bestimmten Regeln eingeführt hat.

Wird die Prämie angekündigt, sollten Arbeitnehmer den genauen Wortlaut sichern, etwa E-Mails, Intranetmeldungen, Aushänge oder Schreiben der Geschäftsführung. Wird die Zahlung verweigert, obwohl andere Arbeitnehmer sie erhalten, sollte nach den Auswahlkriterien gefragt werden. Besonders bei Teilzeit, Elternzeit, Befristung, Probezeit, Krankheit oder Kündigung lohnt sich eine genaue Prüfung.

Wer wegen einer Stichtagsregelung, Kündigung oder Rückzahlungsklausel leer ausgeht, sollte die Regelung nicht ungeprüft hinnehmen. Je nach Ausgestaltung kann ein Anspruch bestehen.

FAQ zur Entlastungsprämie

Bekommen alle Arbeitnehmer automatisch 1.000 Euro?

Nein. Nach derzeitigem Stand soll Arbeitgebern die Zahlung ermöglicht werden. Ein automatischer Anspruch für alle Arbeitnehmer besteht dadurch noch nicht.

Kann trotzdem ein Anspruch entstehen?

Ja. Ein Anspruch kann sich aus Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung, Gesamtzusage oder dem Gleichbehandlungsgrundsatz ergeben.

Darf der Arbeitgeber nur bestimmten Beschäftigten die Prämie zahlen?

Ja, aber nur mit sachlichem Grund. Willkürliche Ausschlüsse sind unzulässig.

Dürfen Teilzeitkräfte weniger erhalten?

Eine anteilige Zahlung kann zulässig sein, ist aber nicht immer automatisch richtig. Entscheidend ist der Zweck der Leistung und ob eine Kürzung sachlich gerechtfertigt ist.

Was gilt für Minijobber, Auszubildende oder Beschäftigte in Elternzeit?

Diese Gruppen sollten nicht pauschal ausgeschlossen werden. Ob sie Anspruch haben, hängt von der gesetzlichen Ausgestaltung und der betrieblichen Regelung ab.

Darf Weihnachtsgeld durch die Entlastungsprämie ersetzt werden?

Besteht bereits ein Anspruch auf Weihnachtsgeld oder eine andere Sonderzahlung, darf diese Leistung nicht einfach als Entlastungsprämie umbenannt werden.

Darf die Prämie vom ungekündigten Arbeitsverhältnis abhängig gemacht werden?

Das ist rechtlich riskant. Stichtags- und Rückzahlungsklauseln können unwirksam sein, insbesondere wenn die Prämie auch Entgeltcharakter hat.

Muss der Betriebsrat beteiligt werden?

Bei der Verteilung der Prämie im Betrieb regelmäßig ja, wenn ein Betriebsrat besteht.

Die Entlastungsprämie 2026 kann für Arbeitnehmer eine spürbare finanzielle Hilfe sein. Sie ist aber kein Selbstläufer. Nach derzeitigem Stand erhalten Beschäftigte die Prämie nicht automatisch, sondern nur dann, wenn der Arbeitgeber sie zahlt oder sich hierzu rechtlich bindet.

Für Arbeitgeber kommt es auf eine rechtssichere Gestaltung an: klare Kommunikation, sachliche Verteilungskriterien, Beachtung von Gleichbehandlung, Teilzeitrecht, Diskriminierungsverboten und Mitbestimmung. Für Arbeitnehmer ist wichtig, betriebliche Zusagen zu sichern, Ausschlüsse kritisch zu hinterfragen und mögliche Ansprüche prüfen zu lassen.

Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Usebach berät Arbeitnehmer und Arbeitgeber zur Entlastungsprämie, zu Sonderzahlungen, Gleichbehandlung, Betriebsvereinbarungen, Rückzahlungsklauseln und zur rechtssicheren Gestaltung betrieblicher Prämienregelungen.





0221-95814321 | www.JURA.CC Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. jur. Jens Usebach LL.M. von der Kündigungsschutzkanzlei JURA.CC berät Sie kompetent zu Kündigung, Kündigungsschutzklage, Aufhebungsvertrag und Abfindung.0221-95814321 |