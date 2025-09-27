Ford-Werk in Köln: Mit hohen Abfindungen sollen freiwillige Ausstiege erreicht werden

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Ford streicht am Standort Köln bis Ende 2027 rund 2.900 Stellen, davon allein 1.000 Arbeitsplätze in der Produktion ab Anfang 2026 – Grund ist die schwache Nachfrage nach E-Autos. Um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, setzt der Autobauer auf freiwillige Austritte gegen großzügige Abfindungen oder Altersteilzeit. Ein durchgesickertes internes Papier zeigt nun im Detail, welche Abfindungssummen den Beschäftigten je nach Betriebszugehörigkeit und persönlicher Situation angeboten werden. Im Folgenden erfahren Sie, welche Summen und Bedingungen das Abfindungsprogramm vorsieht, welche Optionen Sie als betroffener Arbeitnehmer haben und worauf Sie beim Umgang mit einem Abfindungsangebot achten sollten.

Höhe der Abfindungen laut internem Papier (Ford Köln)

Laut dem internen Papier setzt sich das Abfindungspaket für Mitarbeiter unter 55 Jahren (bzw. unter 58 ohne Betriebsrente) aus drei Komponenten zusammen:

Sockelabfindung: Ab einem Jahr Betriebszugehörigkeit erhalten Mitarbeitende mindestens 25.000 € . Mit steigender Betriebszugehörigkeit erhöht sich dieser Sockelbetrag – z. B. auf 000 € bei 4 Dienstjahren – in 10.000€-Schritten bis maximal 80.000 € .

Ab einem Jahr Betriebszugehörigkeit erhalten Mitarbeitende . Mit steigender Betriebszugehörigkeit erhöht sich dieser Sockelbetrag – z. B. auf – in 10.000€-Schritten bis maximal . Faktorabfindung: Zusätzlich zum Sockelbetrag zahlt Ford einen faktorabhängigen Anteil basierend auf Ihrem letzten Bruttomonatsgehalt und der Betriebszugehörigkeit. Unter 5 Jahren Betriebszugehörigkeit gibt es 1,25 Monatsgehälter pro Jahr , ab 5 Jahren sogar 2 Monatsgehälter pro Jahr der Beschäftigung. Dieser Faktor-Anteil ist allerdings auf maximal 41 Monatsgehälter gedeckelt (entsprechend greift die Obergrenze ab ca. 21 Dienstjahren).

Zusätzlich zum Sockelbetrag zahlt Ford einen basierend auf Ihrem letzten Bruttomonatsgehalt und der Betriebszugehörigkeit. Unter 5 Jahren Betriebszugehörigkeit gibt es , ab 5 Jahren sogar der Beschäftigung. Dieser Faktor-Anteil ist allerdings auf gedeckelt (entsprechend greift die Obergrenze ab ca. 21 Dienstjahren). Zuschläge: Darüber hinaus werden Familien- und Sonderzuschläge gewährt. Pro unterhaltspflichtigem Kind gibt es 500 € extra, Schwerbehinderte erhalten 2.000 € je 10 % Grad der Behinderung (GdB) und jedes IG‑Metall-Mitglied erhält einen Gewerkschaftsbonus von 2.500 €.

Beispiel: Ein Mitarbeiter unter 55 Jahren mit 4 Dienstjahren, einem Kind und IG‑Metall-Mitgliedschaft käme auf rund 63.000 € brutto Abfindung. Viele langjährig Beschäftigte dürften sogar sechsstellige Abfindungen erhalten. Für sehr lange Betriebszugehörigkeiten in hoher Entgeltgruppe sind rechnerisch über 300.000 € möglich. (Alle genannten Beträge sind Bruttosummen vor Steuerabzug.)

Bedingungen und Voraussetzungen der Abfindungsangebote

Die genannten Abfindungsregelungen gelten in erster Linie für Beschäftigte unter 55 Jahren (bzw. unter 58 ohne Betriebsrente). Ältere Mitarbeiter erhalten abweichende Angebote im Rahmen des Sozialplans:

Rentennähe (55–63 Jahre): Wer sich in der Altersgruppe kurz vor der Rente befindet (ca. 55 bis 63 Jahre), kann statt einer Einmalzahlung ein Überbrückungsmodell wählen. Bei freiwilligem Ausscheiden erhält man dabei bis zu 8 Jahre lang 70 % des letzten Bruttogehalts als regelmäßige Zahlung (abzüglich späterer Betriebsrente), sodass finanzielle Nachteile bis zum Renteneintritt ausgeglichen werden. Auch in diesem Modell werden die oben genannten Zuschläge (Kinder, Schwerbehinderung, IG Metall) ggf. zusätzlich gezahlt.

Wer sich in der Altersgruppe kurz vor der Rente befindet (ca. 55 bis 63 Jahre), kann statt einer Einmalzahlung ein wählen. Bei freiwilligem Ausscheiden erhält man dabei bis zu 8 Jahre lang als regelmäßige Zahlung (abzüglich späterer Betriebsrente), sodass finanzielle Nachteile bis zum Renteneintritt ausgeglichen werden. Auch in diesem Modell werden die oben genannten Zuschläge (Kinder, Schwerbehinderung, IG Metall) ggf. zusätzlich gezahlt. 63+ Jahre: Beschäftigte über 63 Jahren (nahe der regulären Altersrente) erhalten das geringste Abfindungspaket. Vorgesehen sind 000 € Sockelbetrag plus ein Monatsgehalt pro verbleibendem Monat der individuellen Kündigungsfrist (als Überbrückung bis Rentenbeginn), zuzüglich etwaiger Kinder-, Behinderten- und IG‑Metall-Zuschläge.

Voraussetzung für den Erhalt einer Abfindung ist in der Regel, dass der Mitarbeiter freiwillig aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, meist durch Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags bis zu einem bestimmten Stichtag im Rahmen des Sozialplans. Die Abfindungen resultieren nämlich nicht aus einem automatischen Rechtsanspruch, sondern aus einer Betriebsvereinbarung/Sozialplan zwischen Ford und dem Betriebsrat. Erfüllen Sie die Bedingungen des Sozialplans (z. B. freiwilliger Austritt innerhalb der Frist), besteht ein Anspruch auf die festgelegte Abfindung. Die Angebote sind also nicht bloß freiwillige Geschenke des Arbeitgebers, sondern verbindlich ausgehandelte Konditionen im Rahmen des Stellenabbaus.

Beachten Sie: Ohne freiwillige Einigung kann das Arbeitsverhältnis nur durch eine formgerechte Kündigung beendet werden. Sie sind nicht verpflichtet, vorschnell zu unterschreiben – lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Einige Beschäftigte bei Ford berichten bereits von engem Zeitdruck „der ins Erpresserische tendiert", doch juristisch kann Ford Sie nicht zwingen, einen Aufhebungsvertrag sofort zu unterzeichnen. Nehmen Sie sich Zeit, das Angebot zu prüfen oder Rat einzuholen.

Abfindungsangebot annehmen: Entscheiden Sie sich für die Annahme, wird in der Regel ein Aufhebungsvertrag geschlossen, der Ihr Arbeitsverhältnis einvernehmlich beendet – verbunden mit der vereinbarten Abfindungszahlung. Vorteil: Sie erhalten die hohe Abfindung zeitnah und vermeiden einen langen Rechtsstreit. Nachteil: Das Arbeitsverhältnis endet freiwillig, was arbeitslosigkeitsrechtliche Konsequenzen haben kann (siehe unten), und Sie verlieren Ihren Kündigungsschutz. Ohne Aufhebungsvertrag könnte der Arbeitgeber Sie nur durch Kündigung loswerden, die Sie vor Gericht angreifen könnten – diesen Weg geben Sie mit der Unterschrift auf. Abfindungsangebot ablehnen: Wenn Sie das freiwillige Angebot ausschlagen, bleibt zunächst Ihr Arbeitsplatz erhalten. Ford müsste Ihnen dann ggf. betriebsbedingt kündigen, falls der Stellenabbau anders nicht erreicht wird. In diesem Fall greift der gesetzliche Kündigungsschutz: Das Unternehmen muss eine Sozialauswahl durchführen und darf nicht willkürlich kündigen (Kriterien sind Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung). Es könnte sein, dass Sie aufgrund dieser Kriterien später oder gar nicht gekündigt werden – eine Garantie dafür gibt es aber nicht, wenn die Stellen tatsächlich wegfallen. Kommt es zur Kündigung, haben Sie 3 Wochen Zeit, Kündigungsschutzklage einzureichen. Ohne Klage wäre die Kündigung endgültig wirksam. Ford kann im Kündigungsschreiben auch ein Abfindungsangebot nach § 1a KSchG machen, muss dies aber nicht. § 1a KSchG sieht 0,5 Monatsgehälter pro Jahr Betriebszugehörigkeit vor – deutlich weniger als die aktuell freiwillig gebotenen 1,25–2 Monatsgehälter pro Jahr. Viele Kündigungsschutzklagen enden schließlich mit einem gerichtlichen Vergleich und Abfindung, oft in Höhe von ca. 0,5–1,0 Monatsgehältern pro Jahr Betriebszugehörigkeit. Das bedeutet: Wer jetzt freiwillig geht, erhält in der Regel mehr Geld, als wenn er eine spätere Kündigung abwartet und vor Gericht verhandelt. Allerdings tragen Sie bei Ablehnung das Risiko, am Ende ohne Abfindung dazustehen, falls das Unternehmen doch keine Kündigung ausspricht oder Sie den Prozess verlieren (gesetzliche Abfindungsansprüche bestehen ohne Sozialplan nämlich nicht). Nachverhandeln: Ein Abfindungsangebot ist nicht unbedingt „take it or leave it". In vielen Fällen lässt sich über einzelne Vertragsbedingungen sprechen. Ford hat zwar einen Sozialplan mit festen Formeln, aber Sie können prüfen (ggf. mit Hilfe des Betriebsrats oder Anwalts), ob alle Faktoren korrekt berücksichtigt sind – z. B. ob Ihr Sockelbetrag, die Monatsgehälter pro Jahr und alle Zuschläge Ihrem Profil entsprechen. Fehler lassen sich ansprechen und korrigieren. Auch über den Beendigungszeitpunkt kann man verhandeln: ggf. lässt er sich etwas hinausschieben, etwa um einen wichtigen Stichtag zu erreichen (zum Beispiel den Renteneintritt oder den Beginn eines neuen Jobs). Sie können zudem klären, was mit Resturlaub passiert (Abgeltung oder Freistellung?) und ein wohlwollendes Arbeitszeugnis vereinbaren. Ein höherer Abfindungsbetrag über den Sozialplan hinaus ist zwar selten, aber besondere Härten können Sie immer ansprechen – zumindest sollte kein Angebot unter den Sozialplan-Leistungen liegen; in so einem Fall unbedingt Einspruch einlegen.

Ihre Optionen als Arbeitnehmer: Annehmen, ablehnen oder verhandeln?Rechtliche und finanzielle Konsequenzen der Annahme vs. Ablehnung

Steuern: Eine Abfindung zählt als steuerpflichtiges Einkommen (Entschädigung für den Jobverlust) und nicht als normaler Lohn für Arbeit. Sozialversicherungsbeiträge fallen darauf zwar nicht an, aber die einmalige hohe Summe kann durch den progressiven Steuertarif stark besteuert werden. Hier greift die Fünftelregelung (§ 34 EStG): Auf Antrag behandelt das Finanzamt die Abfindung so, als ob man sie auf fünf Jahre verteilt erhalten hätte – was meist zu einer günstigeren Besteuerung führt. Tipp: Lassen Sie sich steuerlich beraten, wie viel Netto von Ihrer Abfindung übrig bleibt und ob die Fünftelregelung in Ihrem Fall anwendbar ist. (Seit 2025 kann man die Fünftelregelung übrigens selbst in der Steuererklärung beantragen.)

Arbeitslosengeld und Sperrzeit: Wenn Sie einen Aufhebungsvertrag unterschreiben (also freiwillig ausscheiden), unterstellt die Agentur für Arbeit zunächst ein freiwilliges Aufgeben des Jobs – es droht eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld I von meist 12 Wochen. Diese Sperre können Sie jedoch vermeiden, wenn der Jobabbau offensichtlich unvermeidbar war und die Beendigung betriebsbedingt erfolgte. Wichtig ist, dass das Vertragsende im Aufhebungsvertrag nicht deutlich früher liegt als die reguläre Kündigungsfrist und die Abfindung eine gewisse Höchstgrenze nicht übersteigt. Im Idealfall wird im Vertrag explizit ein betriebsbedingter Kündigungsgrund angegeben. Stimmen diese Faktoren, kann die Arbeitsagentur auf eine Sperrzeit verzichten. Klären Sie vorab mit der Agentur für Arbeit oder einem Experten, wie Sie eine Sperrzeit umgehen können. Und denken Sie daran, sich frühzeitig arbeitsuchend zu melden (spätestens 3 Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses), sobald absehbar ist, dass Sie gehen werden.

Kündigungsschutz: Entscheiden Sie sich gegen das Angebot und kommt es zur betriebsbedingten Kündigung, müssen Sie innerhalb von 3 Wochen Klage erheben, falls Sie die Kündigung anfechten wollen. Versäumen Sie diese Frist, ist die Kündigung rechtswirksam – dann endet Ihr Job ohne Abfindung und ohne Weiterbeschäftigungsmöglichkeit. Im Kündigungsschutzprozess wird geprüft, ob die Kündigung sozial gerechtfertigt war und ob z. B. die Sozialauswahl korrekt erfolgte. Viele Verfahren enden mit einem Vergleich, d.h. man einigt sich vor Gericht auf eine Abfindung, um den Rechtsstreit zu beenden. Finanziell liegt eine gerichtlich ausgehandelte Abfindung oft unter den jetzigen Ford-Angeboten (wie oben erwähnt ca. 0,5–1 Monatsgehalt/Jahr vs. 1,25–2 Monatsgehälter/Jahr im Freiwilligenprogramm). Außerdem würden Sie während der Prozessdauer zwar weiter Gehalt beziehen (sofern die Kündigungsfrist noch läuft oder Sie per einstweiliger Verfügung weiterbeschäftigt werden), aber die Unsicherheit ist hoch. Nur wenn die Kündigung unwirksam war, hätten Sie Anspruch auf Weiterbeschäftigung – aber bei einem rechtmäßig geplanten Stellenabbau ist dieses Ergebnis eher selten.

Praxis-Tipps: Wie sollten Sie mit dem Abfindungsangebot umgehen?

Für betroffene Ford-Mitarbeiter gilt es nun, besonnen und gut informiert zu handeln. Die folgenden Tipps helfen, das Beste aus der Situation herauszuholen:

Nichts übereilt unterschreiben: Nehmen Sie sich Zeit, das Angebot gründlich zu prüfen , anstatt im Affekt zu unterschreiben. Auch wenn Ford kurze Fristen setzt, dürfen Sie um Bedenkzeit Lassen Sie sich von Aussagen wie „Melden Sie sich bis Ende der Woche, sonst verfällt das Angebot" nicht panisch machen. Denken Sie daran: Es geht um Ihre berufliche Zukunft und eine erhebliche Summe Geld.

Nehmen Sie sich Zeit, das Angebot , anstatt im Affekt zu unterschreiben. Auch wenn Ford kurze Fristen setzt, dürfen Sie um Lassen Sie sich von Aussagen wie „Melden Sie sich bis Ende der Woche, sonst verfällt das Angebot" nicht panisch machen. Denken Sie daran: Es geht um Ihre berufliche Zukunft und eine erhebliche Summe Geld. Schriftliches Angebot einholen: Lassen Sie sich das Abfindungsangebot immer schriftlich geben – idealerweise als ausformulierten Aufhebungsvertrag oder zumindest schriftliche Mitteilung. So können Sie alle Klauseln in Ruhe lesen und prüfen (mündliche Zusagen sind unverbindlich und führen leicht zu Missverständnissen).

Lassen Sie sich das Abfindungsangebot geben – idealerweise als ausformulierten oder zumindest schriftliche Mitteilung. So können Sie alle Klauseln in Ruhe lesen und prüfen (mündliche Zusagen sind unverbindlich und führen leicht zu Missverständnissen). Freiwilligkeit oder Kündigung klären: Finden Sie heraus, auf welcher Basis das Angebot erfolgt. Handelt es sich um ein freiwilliges Ausscheiden (durch Aufhebungsvertrag) oder wurde Ihnen bereits eine Kündigung ausgesprochen bzw. in Aussicht gestellt? Davon hängt Ihr weiteres Vorgehen ab. Liegt eine Kündigung vor, läuft sofort die 3-Wochen-Frist für eine Kündigungsschutzklage – in diesem Fall sofort rechtlichen Rat einholen, anstatt auf das Abfindungsangebot zu vertrauen.

Finden Sie heraus, das Angebot erfolgt. Handelt es sich um ein freiwilliges Ausscheiden (durch Aufhebungsvertrag) wurde Ihnen bereits eine ausgesprochen bzw. in Aussicht gestellt? Davon hängt Ihr weiteres Vorgehen ab. Liegt eine Kündigung vor, läuft für eine Kündigungsschutzklage – in diesem Fall sofort rechtlichen Rat einholen, anstatt auf das Abfindungsangebot zu vertrauen. Sozialplan und Berechnung prüfen: Erkundigen Sie sich, ob es einen Sozialplan oder eine Betriebsvereinbarung zum Stellenabbau gibt (in der Regel ja) und vergleichen Sie, ob Ihr persönliches Angebot den Sozialplan-Vorgaben entspricht . Passt der angebotene Sockelbetrag zu Ihren Betriebsjahren? Wurde der richtige Faktor (1,25 oder 2 Monatsgehälter pro Jahr) angesetzt? Sind Kinder-, Behinderten- und IG‑Metall-Zuschläge korrekt berücksichtigt? Nur ein Angebot, das mindestens den Sozialplan-Leistungen entspricht, ist fair. Im Zweifel können Sie beim Betriebsrat nachfragen, welche Ansprüche Ihnen zustehen.

Erkundigen Sie sich, ob es einen oder eine Betriebsvereinbarung zum Stellenabbau gibt (in der Regel ja) und vergleichen Sie, ob Ihr persönliches Angebot . Passt der angebotene zu Ihren Betriebsjahren? Wurde der richtige (1,25 oder 2 Monatsgehälter pro Jahr) angesetzt? Sind korrekt berücksichtigt? Nur ein Angebot, das mindestens den Sozialplan-Leistungen entspricht, ist fair. Im Zweifel können Sie beim nachfragen, welche Ansprüche Ihnen zustehen. Persönliche Umstände berücksichtigen: Machen Sie sich Ihre individuellen Eckdaten bewusst, denn sie beeinflussen Ihre Entscheidungsfindung. Wie lange sind Sie schon bei Ford? Wie alt sind Sie? Wie hoch ist Ihr Gehalt? Haben Sie Kinder oder eine Schwerbehinderung? Diese Faktoren bestimmen sowohl die Abfindungshöhe als auch Ihre Stellung in der Sozialauswahl bei möglichen Kündigungen. Besonders die Altersgrenze 55 Jahre ist wichtig, da es für Ältere andere Programme (Teilzeitbrücke zur Rente) gibt. Stellen Sie sicher, dass Sie für sich die realistischen Optionen kennen (hohe Einmalabfindung jetzt vs. länger im Unternehmen bleiben mit ggf. geringerem Abfindungsanspruch).

Machen Sie sich Ihre bewusst, denn sie beeinflussen Ihre Entscheidungsfindung. Wie lange sind Sie schon bei Ford? Wie alt sind Sie? Wie hoch ist Ihr Gehalt? Haben Sie Kinder oder eine Schwerbehinderung? Diese Faktoren bestimmen sowohl die Abfindungshöhe als auch Ihre Stellung in der Sozialauswahl bei möglichen Kündigungen. Besonders die ist wichtig, da es für Ältere andere Programme (Teilzeitbrücke zur Rente) gibt. Stellen Sie sicher, dass Sie für sich die realistischen Optionen kennen (hohe Einmalabfindung jetzt vs. länger im Unternehmen bleiben mit ggf. geringerem Abfindungsanspruch). Sperrzeit vermeiden – frühzeitig melden: Sobald absehbar ist, dass Sie das Unternehmen verlassen (ob freiwillig oder durch Kündigung), melden Sie sich umgehend bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend – spätestens 3 Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Fragen Sie bei der Agentur nach, unter welchen Bedingungen keine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld eintritt, falls Sie dem Aufhebungsvertrag zustimmen. Oft kommt es auf Details im Vertrag an (Beendigungsdatum möglichst nicht vor dem Ende der Kündigungsfrist, Angabe des betriebsbedingten Kündigungsgrundes etc.). Diese Punkte können im Aufhebungsvertrag gestaltet werden, um eine Sperre zu vermeiden. Holen Sie dazu am besten auch fachkundigen Rat ein.

Sobald absehbar ist, dass Sie das Unternehmen verlassen (ob freiwillig oder durch Kündigung), arbeitsuchend – spätestens 3 Monate vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Fragen Sie bei der Agentur nach, beim Arbeitslosengeld eintritt, falls Sie dem Aufhebungsvertrag zustimmen. Oft kommt es auf an (Beendigungsdatum möglichst nicht vor dem Ende der Kündigungsfrist, Angabe des betriebsbedingten Kündigungsgrundes etc.). Diese Punkte können im Aufhebungsvertrag gestaltet werden, um eine Sperre zu vermeiden. Holen Sie dazu am besten auch fachkundigen Rat ein. Dem Druck standhalten – Fristen bewusst nutzen: Viele Mitarbeiter berichten von massivem Druck und kurzen Fristen seitens des Arbeitgebers. Lassen Sie sich davon nicht überrumpeln. Sie haben das Recht, in Ruhe zu prüfen und ggf. mit Unterstützung zu verhandeln. Knappe Fristen sollte man ernst nehmen, aber nicht blind gehorchen. Wenn nötig, können Sie versuchen, eine Fristverlängerung zu vereinbaren. Der Betriebsrat kann hierbei oft vermittelnd helfen. Wichtig: Nach Ablauf eines Abfindungsangebots könnte Ford zwar zur Kündigung schreiten – doch bis dahin sollten Sie alle für Sie wichtigen Punkte geklärt haben.

Viele Mitarbeiter berichten von und kurzen Fristen seitens des Arbeitgebers. Lassen Sie sich davon nicht überrumpeln. Sie haben das Recht, und ggf. mit Unterstützung zu verhandeln. Knappe Fristen sollte man ernst nehmen, aber nicht blind gehorchen. Wenn nötig, können Sie versuchen, eine zu vereinbaren. Der Betriebsrat kann hierbei oft vermittelnd helfen. Wichtig: Nach Ablauf eines Abfindungsangebots könnte Ford zwar zur Kündigung schreiten – doch bis dahin sollten Sie alle für Sie wichtigen Punkte geklärt haben. Verhandlungsspielraum nutzen: Trauen Sie sich, Fragen zu stellen und Punkte nachzuverhandeln , sofern etwas unklar oder ungünstig ist. Zum Beispiel: Wird Ihr Resturlaub ausbezahlt oder werden Sie bis zum Austrittsdatum freigestellt? Erhalten Sie ein wohlwollendes Arbeitszeugnis ? Lässt sich der Beendigungszeitpunkt anpassen (vielleicht um nahtlos in Rente zu gehen oder den Übergang in einen neuen Job zu erleichtern)? All das sind legitime Anliegen, die man ansprechen kann. Das Abfindungsangebot selbst (die Summe) ist zwar anhand des Sozialplans vorgegeben, aber individuelle Zugeständnisse sind oft möglich.

Trauen Sie sich, , sofern etwas unklar oder ungünstig ist. Zum Beispiel: Wird Ihr ausbezahlt oder werden Sie bis zum Austrittsdatum freigestellt? Erhalten Sie ein ? Lässt sich der anpassen (vielleicht um nahtlos in Rente zu gehen oder den Übergang in einen neuen Job zu erleichtern)? All das sind legitime Anliegen, die man ansprechen kann. Das Abfindungsangebot selbst (die Summe) ist zwar anhand des Sozialplans vorgegeben, aber sind oft möglich. Individuelle Beratung einholen: Gerade bei so einschneidenden Entscheidungen ist es ratsam, professionellen Rat Wenden Sie sich frühzeitig an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht oder Ihre Gewerkschaft. Diese können das Angebot juristisch prüfen und Sie über Ihre Rechte und Alternativen aufklären. Viele Kanzleien bieten eine kostenlose Erstberatung an – zögern Sie nicht, diese Chance zu nutzen, bevor Sie unterschreiben. Eine unabhängige Einschätzung hilft, teure Fehler zu vermeiden und das bestmögliche Ergebnis herauszuholen.

Die Abfindungsangebote bei Ford in Köln sind zwar hoch dotiert, doch sollten Sie sie keinesfalls als bloßes „Geschenk" dankbar und ungeprüft annehmen. Es geht um Ihre berufliche Zukunft und die finanzielle Würdigung Ihrer Betriebszugehörigkeit – deshalb ist ein kritisches Abwägen nötig. Informieren Sie sich umfassend über Ihre Rechte, prüfen Sie jedes Angebot sorgfältig und nutzen Sie die Unterstützung von Betriebsrat, Gewerkschaft oder Anwälten. Mit der richtigen Strategie kann eine Abfindung eine Chance sein – etwa für eine Weiterbildung, einen neuen Job oder als finanzielle Brücke in den Ruhestand. Bleiben Sie ruhig, lassen Sie sich nicht entmutigen, und gestalten Sie Ihren Abschied bewusst mit. Im Zweifel gilt: Lieber einmal mehr nachfragen und beraten lassen, als am Ende Geld oder Rechte zu verschenken. Viel Erfolg und alles Gute für Ihre berufliche Zukunft!





0221-95814321 | www.JURA.CC Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. jur. Jens Usebach LL.M. von der Kündigungsschutzkanzlei JURA.CC berät Sie kompetent zu Kündigung, Kündigungsschutzklage, Aufhebungsvertrag und Abfindung.0221-95814321 |

schriftlich beraten Wollen Sie mehr wissen? Lassen Sie sich jetzt von diesem Anwalt