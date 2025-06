Im Homeoffice – Mitarbeiterüberwachung: Was erlaubt ist und was nicht

Leistungsüberwachung via Logfiles (Internet- und E-Mail-Nutzung): Deutlich eingriffsintensiver ist die Überwachung der PC-Aktivitäten während der Arbeitszeit, etwa durch Logfiles, die besuchte Websites, Chatprotokolle oder den E-Mail-Verkehr aufzeichnen. Grundsätzlich gilt: Wenn die private Nutzung dienstlicher Geräte untersagt und den Beschäftigten bekannt ist, darf der Arbeitgeber zur Kontrolle dieser Vorgabe auch ohne konkreten Anlass Verlaufsdaten (z. B. Browserverlauf) oder dienstliche E-Mails auswerten. Hierbei stützen Gerichte die Zulässigkeit auf § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG, um die Einhaltung des Privatnutzungs-Verbots zu überprüfen. Beispiel: Das LAG Berlin-Brandenburg entschied 2016, dass die anlasslose Auswertung des Browserverlaufs zulässig sein kann, wenn private Internetnutzung verboten ist. Anders ist die Lage, wenn privater E-Mail- und Internetgebrauch erlaubt oder geduldet wird: Dann greifen das Telekommunikationsgeheimnis und das Persönlichkeitsrecht, sodass eine inhaltliche Kontrolle ohne Anlass unzulässig ist. Selbst bei verbotenem Privatgebrauch bleibt immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Stichprobenkontrollen sollten idealerweise in Betriebsvereinbarungen geregelt werden, um Transparenz zu schaffen.

Arbeitgeber stützen Überwachungsmaßnahmen im Arbeitsverhältnis häufig auf entweder berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder – seltener – auf die Einwilligung der Beschäftigten (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Einwilligung kann heikle Überwachungen legitimieren, ist im Arbeitsverhältnis aber an strenge Voraussetzungen geknüpft: Sie muss freiwillig erfolgen, was angesichts des Abhängigkeitsverhältnisses im Job besonders kritisch geprüft wird. Nach § 26 Abs. 2 BDSG ist bei der Freiwilligkeit insbesondere zu beachten, ob der Arbeitnehmer eine echte Wahlfreiheit hat oder einen Vorteil erlangt. Eine pauschale Einwilligung im Arbeitsvertrag oder während der Einstellung reicht meist nicht aus – die Zustimmung sollte für den konkreten Überwachungszweck und in Kenntnis der Umstände erteilt werden. Gesetzlich verlangt ist zudem in der Regel die Schriftform oder elektronische Form der Einwilligung. Wichtig: Der Arbeitgeber muss den Mitarbeiter transparent über Zweck und Umfang der Maßnahme sowie das Widerrufsrecht informieren. Beschäftigte können eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), ohne dass ihnen dadurch Nachteile entstehen dürfen.

In der Praxis wird anstelle einer Einwilligung oft auf andere Rechtsgrundlagen abgestellt, da eine echte Freiwilligkeit im Arbeitsverhältnis schwer sicherzustellen ist. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur Vertragserfüllung) kann einschlägig sein, wenn die Maßnahme unmittelbar zur Erfüllung arbeitsvertraglicher Pflichten nötig ist – etwa die Erfassung von Arbeitszeiten zur Lohnabrechnung. Häufiger berufen sich Arbeitgeber auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – das berechtigte Interesse. Darauf lässt sich z. B. eine stichprobenartige Kontrolle begründen, sofern das Interesse des Arbeitgebers (z. B. am Schutz vor Arbeitszeitbetrug oder Geheimnisverrat) im Einzelfall die Persönlichkeitssphäre des Arbeitnehmers überwiegt. Diese Abwägung entspricht im Kern dem Verhältnismäßigkeitsprinzip und den Anforderungen des § 26 BDSG. Besteht ein **gesetzlicher Zwang zur Überwachung (selten der Fall, aber etwa die Pflicht zur Arbeitszeiterfassung wurde durch ein BAG-Grundsatzurteil bejaht), wäre auch Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (rechtliche Verpflichtung) einschlägig.

Unabhängig vom gewählten Rechtsgrundsatz muss der Arbeitgeber stets die Grundsätze der DSGVO einhalten – insbesondere Datenminimierung, Zweckbindung und Transparenz. Das bedeutet, nur so viele Daten wie nötig zu erheben, sie nicht für andere Zwecke zu missbrauchen und die Mitarbeiter klar über jede Form der Überwachung zu informieren. Geheime Überwachung verstößt gegen das Transparenzgebot der DSGVO und kann allein deshalb unzulässig sein. So hat z. B. das VG Ansbach 2020 entschieden, dass bei GPS-Tracking die Unterrichtung der Mitarbeiter erforderlich ist. Fehlt die Offenlegung, drohen dem Arbeitgeber Bußgelder und die gewonnenen Daten dürfen vor Gericht oft nicht verwertet werden.

Ein Blick auf die Rechtsprechung und Praxisfälle verdeutlicht, wo die Grenzen verlaufen:

Keylogger-Fall (BAG 2017): Ein Programmierer wurde verdächtigt, während der Arbeitszeit private Projekte zu verfolgen. Der Arbeitgeber installierte ohne konkreten Nachweis eines Fehlverhaltens einen Keylogger auf dem Dienst-PC, der alle Anschläge und Screenshots aufzeichnete. Ergebnis: Das BAG befand die Maßnahme für unverhältnismäßig und rechtswidrig, da es an einem anlassbezogenen Verdacht fehlte. Die gewonnenen Beweise durften im Prozess nicht verwendet werden; die Kündigung des Programmierers war unwirksam. Dieses Urteil unterstreicht, dass umfangreiche Überwachung ohne vorherigen konkreten Anlass verboten ist.

Private Internetnutzung & Browserverlauf (LAG Berlin-BB 2016): In einem Fall, in dem private Internetnutzung am Arbeitsplatz verboten war, wertete der Arbeitgeber den Browser-Verlauf des Mitarbeiters ohne konkreten Verdacht aus. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hielt dies für zulässig, um das Verbot zu kontrollieren – vorausgesetzt, den Beschäftigten war das Verbot und die Möglichkeit von Kontrollen bekannt. Wichtig war hier, dass keine privaten Daten ausgewertet wurden (weil Privatnutzung ja untersagt war). Sobald private Kommunikation betroffen sein könnte, würde eine solche anlasslose Kontrolle als unzulässig gelten.

E-Mail-Kontrolle bei Nebentätigkeitsverdacht (LAG Rheinland-Pfalz 2019): Hegt der Arbeitgeber den konkreten Verdacht, ein Arbeitnehmer gehe während der Arbeitszeit einer unerlaubten Nebentätigkeit nach, darf er gezielt den dienstlichen E-Mail-Account überprüfen. Im Fall vor dem LAG RLP wurde genau dies erlaubt – allerdings mit Auflagen: Die Durchsicht der E-Mails musste verhältnismäßig erfolgen, z. B. im Beisein des betrieblichen Datenschutzbeauftragten, um sicherzustellen, dass nur relevante Daten gesichtet werden. Auch hier zeigt sich: Ohne Verdacht wäre das Durchsuchen von E-Mails tabu, mit Verdacht und schonender Durchführung ist es ausnahmsweise gestattet.

Videokamera am Arbeitsplatz (BAG 2019): In einem Fall offener Videoüberwachung (im Ladenlokal eines Arbeitgebers) hat das BAG entschieden, dass Aufnahmen, die nur gering in die Rechte der Arbeitnehmer eingreifen, auch ohne konkreten Tatverdacht zulässig sein können. Allerdings betonte das Gericht ebenfalls, dass eine präventive, lückenlose und dauerhafte Überwachung stets unzulässig ist. Im konkreten Fall ging es um eine sichtbare Kamera, die zur Aufklärung von Diebstählen diente – eine solche Maßnahme bewegt sich am Rande des Zulässigen. Fürs Homeoffice lässt sich daraus ableiten: Eine dauerhafte Kameraaufsicht im heimischen Bereich wäre weit eingriffsintensiver und somit unzulässig; denkbar wäre Videoüberwachung nur in absoluten Ausnahmefällen (die praktisch nicht vorkommen).

GPS-Tracking von Dienstfahrzeugen: Ein großer Logistikkonzern (Amazon) erfasste in einem Logistikzentrum per Handscanner minutiös die Arbeitsschritte der Beschäftigten. Die niedersächsische Datenschutzbehörde sah darin einen Verstoß, doch das VG Hannover hielt die Datenerhebung für zulässig, weil sie offen erfolgte und aus logistischen Gründen notwendig war. Im Gegensatz dazu entschied das VG Lüneburg (2019), dass eine anlasslose GPS-Überwachung von Kundendienst-Fahrzeugen unverhältnismäßig ist. Hier wurden Bewegungsdaten ohne konkreten Zweck gesammelt – ein Überschreiten der Grenzen. Diese Beispiele zeigen: Kontext und Verhältnismäßigkeit sind ausschlaggebend. Überwachung zum legitimen Zweck (Logistik optimieren, Diebstahl verhindern) kann in engen Grenzen ok sein; umfassende Überwachung auf Vorrat jedoch nicht.