Karneval trotz Krankschreibung – wann droht die Kündigung?

Ein langjähriger Logistik-Mitarbeiter meldete sich Ende 2022 und Anfang 2023 wegen eines akuten Atemwegsinfekts arbeitsunfähig krank. Während dieser Krankschreibungen nahm er jedoch an zwei abendlichen Veranstaltungen seines Karnevalsvereins teil. Konkret besuchte er am 4. November 2022 einen „Mobilmachungsappell" und am 5. Januar 2023 einen „Generalkorpsappell" – jeweils in Uniform und für etwa ein bis zwei Stunden. Als der Arbeitgeber davon erfuhr (es tauchte sogar ein Video im Internet auf, das den Mitarbeiter in voller Karnevalsmontur zeigte), schöpfte er Verdacht, der Mitarbeiter könnte seine Krankheit nur vorgetäuscht haben. Der Arbeitgeber hörte den Mitarbeiter zu den Vorwürfen an (der Arbeitnehmer schwieg weitgehend) und kündigte das Arbeitsverhältnis gleich mehrfach: zunächst außerordentlich fristlos, dann ordentlich und schließlich vorsorglich als Verdachtskündigung – jeweils nach Anhörung des Betriebsrats. Der Mitarbeiter erhob Kündigungsschutzklage.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Köln stellte sich auf die Seite des Arbeitnehmers und erklärte alle Kündigungen für unwirksam. Weder die außerordentliche noch die ordentliche Kündigung konnten rechtlich bestehen, und auch die Verdachtskündigung scheiterte. Die wichtigsten Gründe aus dem Urteil (LAG Köln, Urteil vom 21.01.2025 – Az. 7 SLa 204/24) lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Vortäuschung einer Erkrankung – Beweislast beim Arbeitgeber: Behauptet der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer habe seine Arbeitsunfähigkeit nur simuliert, muss der Arbeitgeber das voll beweisen. Er trägt die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, dass keine echte Krankheit vorlag und das Fehlen unentschuldigt war. Solange der Arbeitnehmer eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) vorlegt, genießt diese einen besonders hohen Beweiswert vor Gericht. Dieses Attest ist der gesetzlich vorgesehene und wichtigste Beweis für die Arbeitsunfähigkeit. Der Arbeitgeber kann den Beweiswert nur durch konkrete Umstände erschüttern – etwa indem er nachweist, dass der Arbeitnehmer den Arzt durch Simulation getäuscht hat oder offensichtliche Widersprüche bestehen. Gelingt dem Arbeitgeber eine solche Erschütterung der AU-Bescheinigung, tritt die Beweislage wieder so ein, wie sie ohne Attest wäre: Dann muss der Arbeitnehmer seinerseits detailliert darlegen, welche Krankheit und Symptome vorlagen, welche Medikamente oder ärztlichen Anweisungen es gab etc., und er sollte den Arzt von der Schweigepflicht entbinden. Kommt der Arbeitnehmer dieser Substantiierungspflicht nach, liegt es erneut am Arbeitgeber, diese Angaben zu widerlegen. – Im entschiedenen Fall hatte der Arbeitgeber zwar Indizien (die Karnevals-Teilnahmen) und konnte damit den Anfangsbeweis tatsächlich erschüttern, zumindest für die Januar-Krankschreibung. Doch der Arbeitnehmer reagierte und kam seiner Mitwirkungspflicht nach: Er trug seine Atemwegsinfektion samt milder Symptome vor und legte sogar eine ärztliche Bestätigung seines Hausarztes vor. Der Arzt bestätigte auf Nachfrage des Gerichts die Diagnose und betonte, dass die kurzen Teilnahmen an den Veranstaltungen die Genesung nicht verzögert haben. Damit hatte der Arbeitnehmer seine Krankheit ausreichend glaubhaft gemacht – und der Arbeitgeber konnte im Anschluss keinen Vortäuschungsnachweis führen. Ergebnis: Der Vorwurf einer vorgetäuschten Krankheit ließ sich nicht mit der erforderlichen Sicherheit beweisen.

Freizeitaktivitäten während der Krankschreibung: Was man als Arbeitnehmer während einer Krankschreibung tun darf, hängt vor allem davon ab, ob die Tätigkeit die Genesung beeinträchtigt oder verzögert. Es gibt kein generelles "Ausgehverbot" während einer Krankmeldung – der Arbeitnehmer muss aber alles unterlassen, was die Heilung wesentlich behindert. Im vorliegenden Fall war entscheidend, wann die Karnevalsbesuche stattfanden. Für den 04.11.2022 stellte das LAG klar, dass die Arbeitsunfähigkeit an diesem Tag mit Ende der regulären Arbeitszeit endete (weil der Arzt die Dauer der AU bis einschließlich 04.11. bescheinigt hatte). Die abendliche Teilnahme am 4.11. fand also nach Ende der Krankschreibung statt und konnte den Beweiswert der AU-Bescheinigung gar nicht erschüttern. Anders der 05.01.2023: An diesem Tag war der Kläger noch krankgeschrieben (bis 06.01.), sodass die Teilnahme an der Veranstaltung während der bescheinigten Krankheit erfolgte. Dies weckte zwar berechtigte Zweifel beim Arbeitgeber und erschütterte zunächst den Beweiswert der AU für diesen Zeitraum. Doch wie oben beschrieben reichte der bloße Verdacht nicht aus – letztlich mussten objektiv gravierende Umstände vorliegen, um eine Vortäuschung nachzuweisen. Hier war der Arbeitnehmer mit seinem Erkältungsinfekt nur kurz auf der Veranstaltung und fühlte sich bereits fast genesen. Das LAG betonte, dass nicht jede Aktivität während einer Krankheit gleichbedeutend mit einer vorgetäuschten Erkrankung ist. Die Grenze zwischen arbeitsunfähig und schon wieder arbeitsfähig kann gerade bei Erkältungen fließend sein, insbesondere gegen Ende der Krankheitsdauer. Ein Vergleichsfall verdeutlicht den Unterschied: Wäre der Mitarbeiter etwa mit einem akuten Bandscheibenvorfall krankgeschrieben gewesen und trotzdem abends ausgelassen auf der Bühne tanzen gegangen, läge ein starkes Indiz für Simulation vor. Im tatsächlichen Fall der Atemwegsinfektion war die kurze und maßvolle Anwesenheit bei der Sitzung jedoch nicht vergleichbar belastend wie ein voller Arbeitstag – daher genügte sie allein nicht, um die Arbeitsunfähigkeit ernsthaft in Frage zu stellen. Genesungswidriges Verhalten (also ein Verhalten, das die Heilung verzögert, obwohl man wirklich krank ist) war hier ebenfalls nicht nachweisbar – und wurde vom Gericht nur am Rande erwähnt. Wichtig: Genesungswidriges Verhalten ist rechtlich etwas anderes als Vortäuschen; wer genesungswidrig handelt, ist tatsächlich krank, verhält sich aber unvernünftig. Das LAG stellte klar, dass diese beiden Vorwurfsarten sich gegenseitig ausschließen und getrennt behandelt werden müssen. Im konkreten Fall hatte der Arbeitgeber den Aspekt genesungswidrig gar nicht ordnungsgemäß in die Anhörung eingebracht, weshalb darauf eine Kündigung ohnehin nicht gestützt werden durfte.

Betriebsratsanhörung – vollständige Information erforderlich: In Betrieben mit Betriebsrat muss dieser vor jeder Kündigung angehört werden (§ 102 Abs. 1 BetrVG). Der Arbeitgeber ist dabei verpflichtet, dem Betriebsrat alle Gründe und relevanten Umstände mitzuteilen, die für die Kündigungsentscheidung bedeutsam sein können. Entscheidend ist, dass der Betriebsrat in die Lage versetzt wird, sich ein umfassendes Bild zu machen und – falls möglich – zugunsten des Arbeitnehmers zu argumentieren. Im vorliegenden Fall hat das LAG der Arbeitgeberin einen schweren Verfahrensfehler vorgeworfen: Bei der Verdachtskündigung im November 2023 hatte der Arbeitgeber dem Betriebsrat zwar den ursprünglichen Verdacht mitgeteilt (Mitarbeiter nimmt trotz Krankschreibung an Karneval teil) und der Betriebsrat hatte sogar zugestimmt. Jedoch verschwieg der Arbeitgeber dem Gremium die inzwischen im Prozess bekannt gewordenen Details zur Erkrankung und insbesondere die ärztliche Stellungnahme, die den Arbeitnehmer entlasteten. Aus Sicht des LAG durfte der Arbeitgeber solche bekannten, objektiv zugunsten des Mitarbeiters sprechenden Umstände nicht unterschlagen, nur weil er sie selbst für unwesentlich hielt. Die subjektive Einschätzung des Arbeitgebers, was relevant ist, hat zurückzustehen, wenn sonst der Zweck der Anhörung – nämlich dass der Betriebsrat sich eine eigene Meinung bilden und zugunsten des Arbeitnehmers plädieren kann – verfehlt würde. Im Ergebnis führte die unvollständige Anhörung dazu, dass die Verdachtskündigung schon aus diesem formalen Grund unwirksam war.