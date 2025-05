Mitarbeiterüberwachung am Arbeitsplatz im Homeoffice – Was ist erlaubt?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Was dürfen Arbeitgeber im Homeoffice überwachen – und was nicht?

Die Arbeit im Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben – nicht zuletzt durch die Digitalisierung und pandemiebedingte Umstellungen. Doch mit der Verlagerung des Arbeitsplatzes in die Privatsphäre der Arbeitnehmer stellt sich eine zentrale Frage: Was dürfen Arbeitgeber im Homeoffice überwachen – und was nicht?

Rechtlich bewegt sich die Überwachung im Homeoffice auf einem besonders sensiblen Terrain, denn hier kollidieren berechtigte Kontrollinteressen des Arbeitgebers mit dem besonderen Schutz der Wohnung und des Persönlichkeitsrechts der Beschäftigten.

Überwachung im Homeoffice: Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Auch im Homeoffice gilt: Überwachungsmaßnahmen müssen erforderlich, verhältnismäßig und rechtmäßig sein. Maßgeblich sind insbesondere:

Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG (Allgemeines Persönlichkeitsrecht)

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (Berechtigtes Interesse)

§ 26 BDSG (Datenverarbeitung im Beschäftigungsverhältnis)

Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung)

Im Homeoffice steht besonders die Unverletzlichkeit der Wohnung im Vordergrund – diese kann durch technische Maßnahmen massiv beeinträchtigt werden.

Keine „virtuelle Kameraüberwachung" ohne klare Rechtsgrundlage

Die Idee, Mitarbeitende per Webcam zu überwachen oder virtuelle Anwesenheitspflichten durch Videotools zu erzwingen, ist nur unter sehr engen Voraussetzungen zulässig:

Eine permanente Videoüberwachung im Homeoffice ist unzulässig. Sie stellt einen gravierenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar.

Eine kurzfristige Zuschaltung via Videokonferenz bedarf immer der Einwilligung der betroffenen Person.

Die bloße Tatsache, dass jemand im Homeoffice arbeitet, begründet keinen Generalverdacht, der technische Überwachung rechtfertigt.

Keylogger, Screenshots, Tracking – unzulässig ohne konkreten Verdacht

Die verdeckte Erfassung von Tastatureingaben (Keylogger), automatisierte Screenshots oder Tools zur Bildschirmüberwachung sind datenschutzrechtlich unzulässig, wenn kein konkreter, belegbarer Verdacht auf eine schwere Pflichtverletzung besteht (vgl. BAG, Urt. v. 27.07.2017 – 2 AZR 681/16).

Eine pauschale Leistungs- oder Verhaltenskontrolle rechtfertigt keinen solchen Eingriff.

Erreichbarkeit und Arbeitszeiterfassung: Was geht?

Arbeitgeber dürfen erwarten, dass Beschäftigte zu vereinbarten Zeiten erreichbar sind. Folgende Maßnahmen sind zulässig, sofern sie datenschutzkonform gestaltet sind:

Elektronische Zeiterfassung (Login/Logout)

Kommunikation über dienstliche Tools (z. B. MS Teams, Slack)

Ergebnisorientierte Kontrolle (Output statt Präsenz)

Nicht zulässig ist jedoch die heimliche Überwachung, etwa durch Software, die im Hintergrund arbeitet und Nutzungsverhalten dokumentiert.

Besondere Rolle von Einwilligung und Betriebsrat

Eine wirksame Einwilligung in Überwachungsmaßnahmen im Homeoffice ist nur dann rechtsgültig, wenn sie freiwillig, informiert und jederzeit widerrufbar ist.

Betriebsratsbeteiligung ist zwingend bei allen Maßnahmen der technischen Verhaltens- oder Leistungskontrolle (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG).

Datenschutz-Folgenabschätzung und Transparenzpflichten

Bei sensiblen Überwachungsmaßnahmen ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung gem. Art. 35 DSGVO Pflicht. Zudem müssen Arbeitnehmer über Zweck, Umfang, Dauer und Rechtsgrundlage jeder Maßnahme transparent informiert werden (Art. 13 DSGVO).

Fazit: Kontrolle ist erlaubt – Überwachung nicht

Der Wunsch nach Kontrolle ist nachvollziehbar, doch im Homeoffice ist der rechtliche Rahmen besonders eng. Arbeitgeber sollten auf vertrauensbasierte Modelle setzen und keine digitalen Überwachungsmaßnahmen implementieren, die nicht ausdrücklich rechtlich gedeckt sind.

Empfehlung: Vor Einführung jeglicher technischer Kontrollmechanismen im Homeoffice sollten Arbeitgeber eine datenschutzrechtliche Vorabprüfung durchführen und – sofern vorhanden – den Betriebsrat einbinden.