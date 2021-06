Siemens Energy baut Arbeitsplätze ab

Die Siemens Energy AG ist ein Unternehmen der Elektro- und Energietechnik mit Sitz in München.

Ihr Portfolio umfasst die Energieerzeugung, die Energieübertragung und Industrielösungen sowohl im Bereich der konventionellen als auch der erneuerbaren Energien.

Siemens Energy entstand durch Abspaltung von der Siemens AG.

Siemens Energy hat in einer virtuellen Betriebsversammlung mitgeteilt, dass im Rahmen einer Restrukturierung als erste Maßnahme 700 Arbeitsplätze wegfallen sollen.

Dem Betriebsrat ist der Stellenabbau viel zu hoch; derzeit verhandelt der Betriebsrat mit dem Arbeitgeber noch.

Aber damit nicht genug bis zum Jahr 2025 will Siemens Energy weltweit 7.800 Arbeitsplätze streichen, davon allein in Deutschland 3.000 in der Verwaltung, im Vertrieb und im Management.

Nachvollziehen will den Schritt so richtig niemand, denn Siemens Energy befindet sich auch in der Pandemie in der Gewinnzone.

Der Vorstand begründet den Stellenabbau mit einem veränderten Energiemarkt und durch den Wegfall von Arbeitsplätzen soll die Wettbewerbsfähigkeit bestehen bleiben.

Als Arbeitgeber beabsichtigt Siemens Energy einen sozialverträglichen Abbau.

Es handelt sich auch nicht um den ersten Stellenabbau – schon im Jahr 2017 und 2019 wurden deutlich Arbeitsplätze abgebaut.

Viele Arbeitnehmer stellen sich die Frage, ob ihnen eine Abfindung zu steht und wie sie die beste Abfindung erzielen.

Es gibt keine Vorschriften und schon gar keine gesetzlichen Regelungen darüber, wie hoch eine Abfindung sein sollte.

Die Höhe der Abfindung, die der Arbeitgeber an Sie zahlt, ist ausschließlich Verhandlungssache.

Es gibt aber eine sogenannte Regelabfindung die sich wie folgt berechnet:

Rechenformel: Bruttoarbeitslohn x Beschäftigungsjahre x 0,5

Hinweis: ab 6 Monate Beschäftigungsdauer auf ein Jahr aufrunden

