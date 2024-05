Wann hat ein Arbeitnehmer Anspruch auf ein Zwischenarbeitszeugnis?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Ein Zwischenarbeitszeugnis ist ein wichtiges Dokument, das Arbeitnehmern helfen kann, ihre berufliche Zukunft zu planen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Es enthält eine offizielle Bewertung der Leistung und des Verhaltens eines Arbeitnehmers während seiner aktuellen Beschäftigung. Aber wann hat ein Arbeitnehmer eigentlich Anspruch auf ein Zwischenarbeitszeugnis?

Grundsätzliches zum Zwischenarbeitszeugnis

Partner

seit 2017 Rechtsanwalt Jens Usebach, LL.M. Fachanwalt für Arbeitsrecht

50667 Köln

Tel: 0 22 1 - 95 81 43 21

Tel: 01 70 - 52 44 64 0

Web:

E-Mail: Heumarkt 5050667 KölnTel: 0 22 1 - 95 81 43 21Tel: 01 70 - 52 44 64 0Web: http://www.JURA.CC E-Mail: Zum Profil

Ein Zwischenarbeitszeugnis wird in der Regel während der Beschäftigung eines Arbeitnehmers ausgestellt und dient dazu, dessen Leistung und Verhalten zu dokumentieren. Es kann für den Arbeitnehmer selbst von Interesse sein, um sich für neue Positionen zu bewerben oder sich beruflich weiterzuentwickeln. Unternehmen sind in der Regel verpflichtet, ein Zwischenarbeitszeugnis auszustellen, wenn der Arbeitnehmer dies anfordert.

Anspruch auf ein Zwischenarbeitszeugnis

Die Frage, ob ein Arbeitnehmer ein Anspruch auf ein Zwischenarbeitszeugnis hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In der Regel hat ein Arbeitnehmer das Recht, ein Zwischenarbeitszeugnis anzufordern, wenn er das Unternehmen verlassen möchte oder wenn ein konkreter Anlass besteht, wie z.B. eine geplante berufliche Neuorientierung oder ein möglicher Wechsel des Vorgesetzten.

Grundsätzlich kann ein Arbeitnehmer auch während seiner Beschäftigung ein Zwischenarbeitszeugnis anfordern, wenn er der Meinung ist, dass es für seine berufliche Entwicklung von Bedeutung ist. Ein Anspruch auf ein Zwischenarbeitszeugnis kann sich auch aus dem Arbeitsvertrag oder aus betrieblichen Vereinbarungen ergeben.

In welchen Fällen kann ein Zwischenarbeitszeugnis sinnvoll sein?

Ein Zwischenarbeitszeugnis kann in verschiedenen Situationen sinnvoll sein, z.B. wenn ein Arbeitnehmer eine interne Bewerbung für eine neue Position innerhalb des Unternehmens plant. Ein Zwischenarbeitszeugnis kann ihm dabei helfen, seine Leistung und sein Verhalten zu dokumentieren und seine Eignung für die neue Position zu unterstreichen.

Auch bei einer geplanten beruflichen Neuorientierung außerhalb des Unternehmens kann ein Zwischenarbeitszeugnis hilfreich sein, um potenziellen Arbeitgebern einen Einblick in die bisherige Leistung und das Verhalten des Arbeitnehmers zu geben.

Wie beantragt man ein Zwischenarbeitszeugnis?

Wenn ein Arbeitnehmer der Meinung ist, dass ein Zwischenarbeitszeugnis für ihn sinnvoll ist, kann er dies in der Regel schriftlich bei seinem Vorgesetzten oder der Personalabteilung seines Unternehmens beantragen. Der Antrag sollte klar und präzise formuliert sein und den konkreten Anlass für die Ausstellung des Zwischenarbeitszeugnisses nennen.

Der Arbeitgeber ist in der Regel verpflichtet, dem Antrag zeitnah nachzukommen und ein Zwischenarbeitszeugnis auszustellen. Bei der Ausstellung des Zwischenarbeitszeugnisses sollte darauf geachtet werden, dass es aussagekräftig und positiv formuliert ist.

Was tun, wenn der Arbeitgeber sich weigert, ein Zwischenarbeitszeugnis auszustellen?

Wenn der Arbeitgeber sich weigert, ein Zwischenarbeitszeugnis auszustellen, obwohl der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf hat, sollte er dies zunächst schriftlich anmahnen und klarstellen, dass er darauf besteht. Falls der Arbeitgeber weiterhin ablehnt, ein Zwischenarbeitszeugnis auszustellen, kann der Arbeitnehmer rechtliche Schritte einleiten und z.B. einen Fachanwalt für Arbeitsrecht hinzuziehen.

In vielen Fällen zeigt allein der Hinweis auf rechtliche Schritte Wirkung, da Arbeitgeber in der Regel daran interessiert sind, Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Ein Zwischenarbeitszeugnis ist ein wichtiges Dokument, das Arbeitnehmern helfen kann, ihre berufliche Zukunft zu planen und sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren. Daher sollte jeder Arbeitnehmer darauf achten, dass er in der Lage ist, ein solches Zeugnis anzufordern, wenn es für ihn sinnvoll ist.