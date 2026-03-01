Was gilt, wenn Heimarbeiter krank werden? – Ihre Rechte einfach erklärt

Von Rechtsanwalt Michael Vogt
Immer mehr Menschen arbeiten heute in Heimarbeit – zum Beispiel in Näharbeiten, im Einkauf oder in der Montage. Wer dabei krank wird, steht oft vor der Frage: „Bekomme ich dann trotzdem weiter mein Geld?" Die Antwort darauf fällt anders aus als bei klassischen Arbeitnehmern. Wir klären für Sie, was wirklich gilt.

Heimarbeit und Lohnfortzahlung: Der wesentliche Unterschied

Wer von zu Hause oder als Heimarbeiter tätig ist, hat nicht automatisch die gleichen Rechte wie ein Angestellter im Büro oder in der Fabrik. Wird ein Heimarbeiter krank, zahlt der Arbeitgeber den Lohn in der Regel nicht einfach weiter. Stattdessen gibt es eine gesetzlich festgelegte Pauschale, den sogenannten Krankengeldzuschlag. Dieser beträgt 3,4 % des Bruttoverdienstes und wird monatlich ausbezahlt – unabhängig davon, ob Sie gesund sind oder gerade ausfallen.

So sorgt das Gesetz dafür, dass Heimarbeiter monatlich etwas mehr Geld erhalten und im Krankheitsfall dennoch abgesichert sind.

Krankengeld ab dem ersten Tag: Sicherheit, wenn es darauf ankommt

Wer über die Arbeit pflichtversichert ist, bekommt von seiner Krankenkasse ab dem ersten Tag einer Arbeitsunfähigkeit Krankengeld gezahlt. Voraussetzung ist, dass ein Arzt die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt und die Krankenkasse informiert wird. Sie müssen also nicht – wie viele andere Arbeitnehmer – erst sechs Wochen warten, bis die Unterstützung beginnt. Ein finanzielles Problem durch Krankheit ist damit praktisch ausgeschlossen.

Was bedeutet das konkret?
  • Jeden Monat mehr Geld: Sie erhalten einen Zuschlag für Krankheitszeiten, auch wenn Sie gerade gesund sind.
  • Sofortzahlung bei Krankheit: Wird eine Krankheit durch den Arzt bestätigt und der Krankenkasse gemeldet, springt die Kasse ab dem ersten Tag ein.
Unser Service für Sie: Sicherheit durch klare Beratung

Viele Heimarbeiter sind unsicher, welche Rechte in ihrem Arbeitsverhältnis gelten oder ob der Arbeitgeber alle Vorgaben einhält. Ich prüfe gerne Ihre Unterlagen und berate Sie individuell, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen und wissen, worauf Sie Anspruch haben.

Sie haben Fragen oder möchten Ihre Unterlagen überprüfen lassen?
Nehmen Sie Kontakt auf – ich unterstütze Sie gerne!

 

