Welche Folgen kann eine fristlose Kündigung für den Arbeitnehmer haben?

Eine außerordentliche Kündigung kann für Arbeitnehmer massive Konsequenzen haben. Im Gegensatz zur ordentlichen Kündigung erfolgt sie aus einem dringenden Grund und wirkt somit unmittelbar und ohne Vorwarnung. Dies kann für Arbeitnehmer ein tiefer Einschnitt im Arbeitsverhältnis sein, da sie ihre Existenzgrundlage und damit einhergehend ihre finanzielle Absicherung verlieren können. Nachfolgend sollen einige der Gefahren aufgeführt und erläutert werden, die Arbeitnehmern im Falle einer außerordentlichen Kündigung drohen können.

Verlust des Arbeitsplatzes und Einkommens: Die offensichtlichste Gefahr für Arbeitnehmer im Falle einer außerordentlichen Kündigung ist der Verlust des Arbeitsplatzes und damit ein Verlust des Einkommens. Da diese Form der Kündigung ohne Vorwarnung erfolgt, haben Arbeitnehmer kaum die Chance, sich auf die neue Situation vorzubereiten. So kann es für sie schwierig werden, kurzfristig eine neue Arbeitsstelle zu finden oder aufgrund der Kündigung für eine längere Zeit ohne Einkommen dazustehen. Keine Kündigungsfrist oder Abfindung: Im Gegensatz zur ordentlichen Kündigung hat der Arbeitnehmer bei einer außerordentlichen Kündigung keinen Anspruch auf eine Kündigungsfrist oder eine Abfindungszahlung. Dies kann für den Arbeitnehmer finanziell und in psychologischer Hinsicht schwierig sein und die Suche nach einer neuen Anstellung zusätzlich erschweren. Rufschädigung: Eine außerordentliche Kündigung kann mitunter auch mit einer Rufschädigung einhergehen. So kann es für den Arbeitnehmer schwierig werden, bei einer neuen Anstellung einen guten Eindruck zu hinterlassen oder eine positive Empfehlung des vorherigen Arbeitgebers zu bekommen. Verlust beruflicher Perspektiven: Eine außerordentliche Kündigung kann ebenfalls den Verlust von beruflichen Perspektiven bedeuten. So kann sie dazu führen, dass der Arbeitnehmer in einem bestimmten Beruf oder Berufsfeld als unzuverlässig angesehen wird und somit keinen Zugang zu weiteren Stellen in diesem Bereich erhält. Schwierigkeiten bei der Arbeitslosmeldung: Ein weiteres Risiko für Arbeitnehmer im Falle einer außerordentlichen Kündigung sind Schwierigkeiten bei der Arbeitslosmeldung. Diese kann bei Arbeitsagenturen aufgrund des dringenden Grundes als Vorwurf der schlechten Arbeitsleistung ausgelegt werden, was die Erfolgschancen bei der Jobsuche erschwert.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine außerordentliche Kündigung erhebliche Gefahren für Arbeitnehmer birgt. Diese können von einem Verlust des Arbeitsplatzes und Einkommens über den Verlust von beruflichen Perspektiven und der Schwierigkeit, eine neue Anstellung zu finden, bis hin zur Rufschädigung und Schwierigkeiten bei der Arbeitslosmeldung reichen. Um diese Gefahren im Falle einer außerordentlichen Kündigung zu minimieren, sollten Arbeitnehmer schnellstmöglich Rechtsbeistand bei einem Fachanwalt für Arbeitsrecht suchen und ihre rechtlichen Möglichkeiten prüfen lassen.