Fast family reunification: The 15 most important questions, tips, and how you can save time and stress

current minimum income limits, housing information, German language skills, special rules for education and training, and top tips for a successful application 2025 by a lawyer Engl. German version

FAQ Family Reunification Visa Germany 2025 – The 15 most important questions and answers for your quick application

Are you planning to apply for a family reunification visa to Germany and want to avoid mistakes?

Here you will find the most detailed answers to the most frequently asked questions about family reunification – including all requirements, current minimum income limits, housing information, German language skills, special rules for education and training, and top tips for a successful application.

1. Who can apply for a family reunification visa for Germany?

Those primarily eligible for family reunification are spouses, registered partners, unmarried minor children, and parents of minor children with permanent residence in Germany. In exceptional and hardship cases, close relatives (e.g., adult children, siblings, grandparents) may be considered if there is a special need for protection. Keyword: Family reunification visa requirements.

2. What are the general requirements for a family reunification visa in 2025?

Secure livelihood without recourse to social benefits (citizen\'s income, basic income support).

without recourse to social benefits (citizen\'s income, basic income support). Proof of sufficient living space (see question 5).

(see question 5). Valid residence permit for persons living in Germany (e.g., settlement permit, residence permit, EU Blue Card, refugee status).

for persons living in Germany (e.g., settlement permit, residence permit, EU Blue Card, refugee status). For spouses: basic German language skills (at least A1).

(at least A1). Legal age (usually 18 years or older) for spouses.

3. What documents are required for the family reunification application?

Valid passport and visa application form .

. Marriage certificate, birth certificate, proof of custody (original and certified translation) if applicable.

Proof of residence permit, rental agreement, registration certificate from Germany.

Proof of income, employment contract, pay slips, tax assessment notices.

Proof of sufficient living space (e.g., floor plan, landlord\'s certificate).

Language certificate (A1) , if necessary.

, if necessary. Proof of health insurance.

Keywords: Family reunification documents, visa application documents, family reunification evidence.

4. What is the minimum income requirement for family reunification (2 adults, 1 child)?

The minimum income for a married couple with one child in 2025 is approximately €2,360–2,650 net per month, depending on the region and actual rental costs. The minimum net income increases for each additional person. Child benefit increases the eligible income.

5. What is the minimum size of the apartment for family reunification?

At least 12 m² per family member aged six and over; 10 m² is sufficient for children under six. The apartment must also have a kitchen, bathroom, heating, and enough space for privacy. Stricter requirements may apply depending on the federal state.

Keywords: Living space requirements for family reunification in Germany, minimum apartment requirements for visa.

6. What applies to family reunification if the wife is the sole caregiver for the child, has no income, and the husband is moving to Germany?

In this case, the husband must pay for the living expenses and housing of both family members in Germany and prove that he has the minimum net income (see above). The wife does not need to have her own income if her husband meets the German income requirements.

7. Do spouses have to be able to speak German for family reunification?

Yes, as a rule, spouses who are joining their partner must prove that they have language level A1 (Goethe certificate or Telc). Exceptions apply, among other things, to reunification with highly qualified persons, recognized refugees, or if children under the age of 18 are joining their parents.

8. How long does the family reunification visa process take?

The processing time varies greatly – between 3 and 12 months is realistic, depending on the country of origin, the completeness of the documentation and the current workload of the German diplomatic mission. The process is faster if you have all the necessary documents and, if necessary, professional advice.

9. What happens if the child reaches the age of majority during the procedure?

When the child turns 18, the automatic legal right to family reunification expires. The application should therefore ideally be submitted before the child reaches the age of majority! After that, family reunification is only possible in cases of particular hardship.

10. Family reunification and vocational training – what needs to be considered?

If the person living in Germany is in training, they must prove that they have an income of at least €959/month (as of 2025) and sufficient living space. Family reunification is legally possible, but difficult in practice, as trainees rarely earn the required income. A blocked account or a declaration of commitment by a third party are possible alternatives.

11. What role does the residence permit of the spouse or parent in Germany play?

Rights and requirements depend on the residence permit:

German citizens are partially exempt from proving their means of subsistence.

are partially exempt from proving their means of subsistence. Skilled workers and holders of the EU Blue Card benefit from simplified procedures.

and holders of the EU Blue Card benefit from simplified procedures. Family reunification is not possible with a temporary residence permit or residence permit.

12. Can you receive citizen\'s income or social benefits during family reunification?

Citizen\'s income or social benefits will lead to rejection of the visa application, as you must be able to support yourself with your own means. However, child benefit, parental allowance, or BAföG are counted as income for the purpose of family reunification.

13. How does family reunification work for EU citizens?

Simplified conditions apply to relatives of EU citizens: They do not usually require a visa. Spouses and children may move with them provided that the EU citizen themselves has a right of residence in Germany.

14. Do both spouses have to be of legal age?

Yes, as a rule, both the person joining the family and the person living in Germany must be at least 18 years old for the visa to be approved.

15. Do spouses and children who have joined their family have the right to work?

Spouses and children who join their family are usually granted a residence permit with a work permit. This means they can start

Additional information: Practical tips & FAQ summary

Preparation is crucial : Get informed early, obtain all the necessary documents, and make sure you have officially recognized translations.

: Get informed early, obtain all the necessary documents, and make sure you have officially recognized translations. Don\'t underestimate the costs : There are fees for visas, translations, certifications, and language courses!

: There are fees for visas, translations, certifications, and language courses! Take advantage of expert advice: Take advantage of a free 10-minute call for individual questions about your application – this saves time and stress and can significantly reduce waiting times.

With this comprehensive FAQ on family reunification visas for Germany, you are well informed to successfully and quickly complete your family reunification process!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERMAN VERSION: >>>>>>

FAQ Familiennachzugsvisum Deutschland 2025 – Die 15 wichtigsten Fragen und Antworten für deinen schnellen Antrag

Du planst den Antrag auf ein Familiennachzugsvisum nach Deutschland und möchtest Fehler vermeiden? Hier findest du die ausführlichsten Antworten auf die häufigsten Fragen rund um den Familiennachzug – mit allen Voraussetzungen, aktuellen Mindestverdienst-Grenzen, Wohnraumangaben, Deutschkenntnissen, Sonderregeln für Ausbildung und Top-Tipps für eine erfolgreiche Antragstellung. Die relevanten Keywords sind integriert – für ideale Sichtbarkeit bei Google und gezielte Informationssuche!

1. Wer kann ein Familiennachzugsvisum für Deutschland beantragen?

Nachzugsberechtigt sind in erster Linie Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, minderjährige ledige Kinder sowie Eltern minderjähriger Kinder mit festem Aufenthalt in Deutschland. In Ausnahme- und Härtefällen kann nahe Verwandtschaft (z.B. volljährige Kinder, Geschwister, Großeltern) berücksichtigt werden, wenn ein besonderer Schutzbedarf besteht. Keyword: Familiennachzugsvisum Voraussetzungen.

2. Welche allgemeinen Voraussetzungen für ein Familiennachzugsvisum gelten 2025?

Gesicherter Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen (Bürgergeld, Grundsicherung).

Nachweis über ausreichenden Wohnraum (siehe Frage 5).

Gültiger Aufenthaltstitel für in Deutschland lebende Person (z.B. Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte EU, Flüchtlingsstatus).

Für Ehegatten: einfache Deutschkenntnisse (mindestens A1).

Volljährigkeit (meist ab 18 Jahren) für Ehepartner.

3. Welche Unterlagen werden für den Familiennachzugsantrag benötigt?

Gültiger Reisepass und Visumantragsformular .

Heiratsurkunde, Geburtsurkunde , gegebenenfalls Sorgerechtsnachweise (original und beglaubigte Übersetzung).

Nachweis Aufenthaltstitel , Mietvertrag, Meldebescheinigung aus Deutschland.

Einkommensnachweise , Arbeitsvertrag, Lohnabrechnungen, Steuerbescheide.

Nachweis über ausreichenden Wohnraum (z.B. Grundriss, Vermieterbescheinigung).

Sprachzertifikat (A1) , falls nötig.

Krankenversicherungsnachweis.

4. Wie hoch ist die Mindestverdienstgrenze beim Familiennachzug (2 Erwachsene, 1 Kind)?

Das Mindesteinkommen für Ehepaar mit einem Kind liegt 2025 bei etwa 2.360–2.650 € netto/Monat, je nach Region und tatsächlichen Mietkosten. Für jede weitere Person erhöht sich das Mindestnettoeinkommen. Kindergeld erhöht das anrechenbare Einkommen.

5. Wie groß muss die Wohnung beim Familiennachzug mindestens sein?

Mindestens 12 m² pro Familienmitglied ab sechs Jahren, für Kinder unter sechs genügen 10 m². Die Wohnung braucht zudem Küche, Bad, Heizung und genug Rückzugsraum. Je nach Bundesland können strengere Vorgaben gelten.

6. Was gilt beim Nachzug, wenn die Ehefrau das Kind allein betreut, kein Einkommen hat und der Mann nach Deutschland geht?

In diesem Fall muss der Mann in Deutschland für Lebensunterhalt und Wohnraum beider Familienmitglieder aufkommen und das Mindestnettoeinkommen nachweisen (siehe oben). Die Ehefrau muss selbst kein Einkommen haben, wenn die deutschen Einkommensvoraussetzungen vom Ehemann erfüllt werden.

7. Müssen Ehepartner beim Familiennachzug Deutsch sprechen können?

Ja, in der Regel müssen nachziehende Ehepartner das Sprachniveau A1 nachweisen (Goethe-Zertifikat oder Telc). Ausnahmen gelten u.a. bei Nachzug zu hochqualifizierten, anerkannten Flüchtlingen oder wenn Kinder unter 18 Jahren nachziehen.

8. Wie lange dauert das Familiennachzugsvisum-Verfahren?

Die Bearbeitungsdauer schwankt stark – zwischen 3 und 12 Monaten ist realistisch, abhängig vom Herkunftsland, kompletter Nachweislage und aktueller Auslastung der deutschen Auslandsvertretung. Mit vollständigen Unterlagen und ggf. fachlicher Beratung geht es schneller.

9. Was passiert, wenn das Kind während des Verfahrens volljährig wird?

Mit dem 18. Geburtstag entfällt der automatische Rechtsanspruch auf Nachzug für das Kind. Der Antrag muss daher idealerweise vor Erreichen der Volljährigkeit gestellt werden! Danach ist Nachzug auch nur noch bei besonderen Härtefällen möglich.

10. Familiennachzug und Berufsausbildung – was ist zu beachten?

Befindet sich die in Deutschland lebende Person in Ausbildung, müssen mindestens 959€/Monat Einkommen (Stand 2025) sowie ausreichender Wohnraum nachgewiesen werden. Die Nachholung der Familie ist gesetzlich möglich, aber in der Praxis schwierig, da Auszubildende selten das erforderliche Einkommen erreichen. Ein Sperrkonto oder Verpflichtungserklärung durch Dritte sind mögliche Alternativen.

11. Welche Rolle spielt der Aufenthaltstitel des Ehepartners oder Elternteils in Deutschland?

Rechte und Anforderungen hängen vom Aufenthaltstitel ab:

Bei Deutschen Staatsbürgern entfällt teils der Nachweis des Lebensunterhaltes.

Fachkräfte und Inhaber der Blauen Karte EU profitieren von Erleichterungen.

Mit Duldung oder Aufenthaltsgestattung ist Familiennachzug ausgeschlossen.

12. Kann man während Familiennachzugs Bürgergeld oder Sozialleistungen beziehen?

Bürgergeld oder Sozialleistungen führen zur Ablehnung des Visa-Antrags, da der Lebensunterhalt mit eigenen Mitteln gesichert werden muss. Kindergeld, Elterngeld oder BAföG werden beim Nachzug jedoch als Einkommen angerechnet.

13. Wie läuft der Familiennachzug bei EU-Bürgern ab?

Für Angehörige von EU-Bürgern gelten erleichterte Bedingungen: Sie benötigen in der Regel kein Visum. Ehepartner und Kinder dürfen mitziehen, sofern der EU-Bürger selbst ein Aufenthaltsrecht in Deutschland hat.

14. Müssen beide Ehepartner volljährig sein?

Ja, in der Regel müssen sowohl die nachziehende als auch die in Deutschland lebende Person mindestens 18 Jahre alt sein, damit das Visum genehmigt wird.

15. Haben nachgezogene Ehepartner und Kinder das Recht zu arbeiten?

Nachziehende Ehegatten und Kinder erhalten regelmäßig eine Aufenthaltserlaubnis mit Arbeitserlaubnis. Sie können also in Deutschland direkt arbeiten, eine Ausbildung beginnen oder studieren.

Zusatz: Praxis-Tipps & FAQ Zusammenfassung

Vorbereitung ist entscheidend : Informiere dich frühzeitig, besorge vollständige Unterlagen und achte auf amtlich anerkannte Übersetzungen.

Kosten nicht unterschätzen : Gebühren für Visum, Übersetzungen, Beglaubigungen und Sprachkurse fallen an!

Expertenrat nutzen: Nutze einen kostenfreien 10-Minuten-Call für individuelle Fragen zu deinem Antrag – das spart Zeit und Stress und kann Wartezeiten deutlich verkürzen.

Mit dieser vollständigen FAQ zum Familiennachzugsvisum Deutschland bist du bestens informiert, um dein Familiennachzugsverfahren erfolgreich und zügig zu meistern!

