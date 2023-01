Feststellungsklage zugestellt bekommen? - Venture Plus - V GmbH & Co. Fonds 1 KG

Momentan erreichen uns Anfragen von besorgten Anlegern des V + GmbH & Co. Fonds 1 KG i.L., die eine Feststellungsklage zugestellt bekommen haben. Wir schildern Ihnen gerne, was es damit auf sich hat und was zu tun ist.

Das Wichtigste vorweg: Wenn Sie eine solche Feststellungsklage im Briefkasten haben, müssen Sie unbedingt die Fristen im Auge behalten. Sie haben ab Erhalt des Schreibens vom Gericht zwei Wochen Zeit, die Verteidigung gegen die Klage anzuzeigen. Diese Frist ist unbedingt einzuhalten, ansonsten würde ein Versäumnisurteil ergehen, was unbedingt zu vermeiden ist. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass Sie vor einem Landgericht nur durch einen Anwalt vertreten werden können, da bei Landgerichten Anwaltszwang herrscht. Kommen Sie gerne mit Ihrer Anfrage auf uns zu, wir kümmern uns umgehend um Ihr Anliegen.

Einlageforderung Thema der Feststellungsklage

In den Feststellungsklagen dürfte es regelmäßig darum gehen, dass festgestellt wird, dass eine noch offene restliche Einlagenforderung berücksichtigt wird. Einige Anleger hatten sich z.B. als sogenannte Treugeber Kommanditisten beteiligt. Wir prüfen gerne für Sie, ob die Klage berechtigt ist, welche Optionen Sie haben und was nun für Sie zu tun ist.

BRIXLANGE mit kostenfreier und unverbindlicher Erstberatung

Die Rechtsanwälte der Kanzlei BRIXLANGE bieten eine kostenfreie und unverbindliche Erstberatung an. Wir haben Erfahrungen mit komplexen Rechtsfragen bei Anlageprodukten wie GmbH & Co. KGs. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und melden uns umgehend bei Ihnen zurück.