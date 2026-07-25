Beamtenstatus verlieren

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Droht wirklich der Verlust der Pension?

Wer das Beamtenverhältnis verliert, riskiert nicht nur seine aktuelle Stelle – sondern die über Jahre aufgebaute Pension, die Beihilfe und die Hinterbliebenenversorgung. Dieser Ratgeber erklärt, welche Folgen drohen, welche Verfahrensrechte bestehen und warum die Klagefrist absolut entscheidend ist.

Ja – und dieser Verlust ist oft endgültig. Wer das Beamtenverhältnis verliert, verliert nach § 14 BeamtStG nicht nur die laufende Besoldung, sondern die gesamte über Jahre aufgebaute Versorgungsanwartschaft: Pension, Beihilfe und Hinterbliebenenversorgung fallen vollständig weg. Als Ersatz wird eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt – deren Niveau liegt jedoch regelmäßig deutlich unter der erdienten Pension. Entscheidend ist deshalb, wie schnell Betroffene handeln.

Was konkret wegfällt

Mit Wirksamkeit der Verlustverfügung erlöschen nach § 14 BeamtStG:

die Versorgungsanwartschaft (Pension) in voller Höhe

die Beihilfeberechtigung (stattdessen teure Vollkrankenversicherung)

die Hinterbliebenenversorgung

Wer kurz vor dem Ruhestand steht und den Status verliert, muss mit einer dauerhaften Versorgungslücke rechnen. Die finanziellen Folgen treffen nicht nur die betroffene Person, sondern auch die Familie – lebenslang.

Zwei Wege in den Statusverlust

Verlust kraft Gesetzes (§ 24 BeamtStG / § 41 BBG): Wird eine Beamtin oder ein Beamter wegen einer Vorsatztat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt, endet das Beamtenverhältnis automatisch mit Rechtskraft des Urteils. Gleiches gilt in weiteren gesetzlich geregelten Fällen, etwa beim Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Die Verteidigung muss daher bereits im Strafverfahren geführt werden: Wird die Strafe rechtskräftig auf unter ein Jahr gesenkt, entfällt die Verlustfolge. Eine Strafverteidigung ohne Blick auf die Statusfolgen kann lebenslange wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Verlust durch Disziplinarmaßnahme (§ 5 BDG): Im Disziplinarverfahren trifft der Dienstherr eine Bemessungsentscheidung nach § 13 BDG: Schwere des Dienstvergehens, Persönlichkeitsbild und Vertrauensverlust werden gegeneinander abgewogen. Die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ist die Höchstmaßnahme – aber nicht die einzige Option. Je nach Einzelfall kommen auch Kürzung der Bezüge, Zurückstufung oder Kürzung des Ruhegehalts in Betracht. Übersehene Milderungsgründe oder Verfahrensfehler können das Ergebnis erheblich verschieben.

Verfahrensrechte, die unbedingt genutzt werden müssen

Im Disziplinarverfahren entscheidet oft weniger der Sachvorwurf selbst als die Frage, ob alle Verfahrensrechte rechtzeitig eingefordert wurden. Wer einen Mangel nicht im richtigen Stadium rügt, verliert die Möglichkeit, ihn später geltend zu machen.

Diese Rechte stehen Betroffenen zu:

Schriftliche Einleitungsverfügung mit konkretem Tatvorwurf (nicht nur pauschale Vorwürfe)

Förmliche Anhörung vor Erlass der Verfügung, mit Gelegenheit zur Stellungnahme

Vollständige Akteneinsicht in Disziplinar- und Personalakte vor belastender Stellungnahme

Hinzuziehung eines Bevollmächtigten bereits ab Einleitung des Verfahrens

Beteiligung der Personalvertretung bzw. Schwerbehindertenvertretung (soweit einschlägig)

Korrekte Rechtsbehelfsbelehrung in der abschließenden Verfügung

Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, verlängert sich die Klagefrist von einem Monat auf ein Jahr.

Checkliste: Sofortmaßnahmen nach Zugang der Verfügung

☐ Datum des Zugangs dokumentieren – die Klagefrist nach § 74 VwGO beginnt mit der Bekanntgabe

☐ Rechtsbehelfsbelehrung prüfen – fehlt sie oder ist sie fehlerhaft, gilt die Jahresfrist statt der Monatsfrist

☐ Klagefrist vormerken – in der Regel ein Monat ab Bekanntgabe bzw. ab Zustellung des Widerspruchsbescheids

☐ Keine Verfügung in der Hoffnung auf Begnadigung hinnehmen – eine Wiederernennung ist Ermessenssache, kein Rechtsanspruch

☐ Verfahrensfehler sofort dokumentieren und rügen – später erstmals vorgebrachte Rügen greifen selten durch

☐ Versorgungsfolgen mitprüfen – Nachversicherung, Beihilfe und Hinterbliebenenversorgung betreffen oft die gesamte Familie

☐ Eilrechtsschutz prüfen – bei vorläufiger Dienstenthebung oder Einbehaltung von Bezügen kommen Anträge nach § 80 Abs. 5 bzw. § 123 VwGO in Betracht

Die entscheidende Frist: ein Monat, manchmal ein Jahr

Die Klagefrist nach § 74 VwGO beträgt grundsätzlich einen Monat – gerechnet ab Bekanntgabe der Verfügung bzw. ab Zustellung des Widerspruchsbescheids, soweit ein Vorverfahren vorgesehen ist. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie unrichtig, verlängert sich die Frist auf ein Jahr.

Wer die Frist versäumt, verliert mit Eintritt der Bestandskraft gleichzeitig Pension, Beihilfe und Hinterbliebenenansprüche – endgültig. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nur bei unverschuldeter Fristversäumnis möglich; in der Praxis gelingt das selten.

Nächste Schritte

Liegt eine Verlust- oder Entfernungsverfügung vor oder läuft ein Disziplinarverfahren mit drohender Höchstmaßnahme, sind drei Dinge vorrangig:

Frist sichern – die Klagefrist nach § 74 VwGO sofort im Blick behalten und keinen Tag verlieren Verfahrensfehler dokumentieren – alle Schreiben, Verfügungen und Fristen festhalten; Mängel zeitnah rügen Fachkundigen Rat einholen – Verlust- und Disziplinarverfahren erfordern Kenntnisse im Beamten- und Verwaltungsrecht; je früher Beratung erfolgt, desto mehr Handlungsspielraum bleibt

Hinweis: Dieser Beitrag gibt allgemeine Orientierung, keine individuelle Rechtsberatung. Ob und welche Rechtsbehelfe im konkreten Fall Aussicht auf Erfolg haben, hängt von Umständen ab, die nur im Einzelfall geprüft werden können. Hierzu empfiehlt sich die Konsultation eines Fachanwalts oder einer Fachanwältin für Verwaltungsrecht.