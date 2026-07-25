Versetzung als Beamter

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Wann Widerspruch und Eilantrag wirklich schützen

Wer eine Versetzungsverfügung erhält, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch – aber der Widerspruch allein reicht oft nicht. Ist sofortige Vollziehung angeordnet, muss gleichzeitig ein Eilantrag beim Verwaltungsgericht gestellt werden. Was das bedeutet und worauf es ankommt, erklärt dieser Ratgeber.

Kann ich als Beamter gegen meine Versetzung vorgehen?

Ja. Eine Versetzungsverfügung ist ein Verwaltungsakt (§ 35 VwVfG) und damit anfechtbar. Der übliche Weg führt zunächst über den Widerspruch bei der erlassenden Behörde, danach gegebenenfalls über die Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht. Der entscheidende Punkt, den viele übersehen: Wenn die Behörde sofortige Vollziehung angeordnet hat, wirkt die Versetzung unmittelbar – trotz laufendem Widerspruch. In diesem Fall ist ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht notwendig, um den Dienstortwechsel vorläufig aufzuhalten.

Was ist eine Versetzung – und was nicht?

Die Versetzung ist in § 26 BeamtStG geregelt. Sie ist die dauerhafte Übertragung eines Amtes bei einer anderen Dienststelle desselben Dienstherrn. Für Bundesbeamte konkretisiert § 28 BBG die Voraussetzungen weiter.

Wichtige Abgrenzung: Die Abordnung ist zeitlich befristet und berührt das statusrechtliche Amt nicht dauerhaft. Die Versetzung dagegen hat bleibende Wirkung auf Laufbahn, Wohnort und Lebensplanung. Beide sind Verwaltungsakte und anfechtbar – aber die praktische Tragweite ist unterschiedlich.

Das dienstliche Bedürfnis: Woran eine Versetzung scheitern kann

Jede Versetzung gegen den Willen des Beamten setzt nach § 26 BeamtStG ein dienstliches Bedürfnis voraus. Die Behörde muss dieses im Bescheid nachvollziehbar und konkret begründen. Eine Leerformel – etwa der pauschale Hinweis auf Personalbedarf ohne konkrete Angaben – genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Der Dienstherr hat zwar einen weiten Ermessensspielraum, ist aber verpflichtet, persönliche Belange des Beamten in die Abwägung einzubeziehen. Wurden sie gar nicht berücksichtigt, unverhältnismäßig gewichtet oder sachfremde Erwägungen einbezogen, liegt ein Ermessensfehler vor, der zur Rechtswidrigkeit des Bescheids führen kann.

Schutzwürdige persönliche Belange können sein: - Betreuungspflichten für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige - Schulpflichtige Kinder am bisherigen Wohnort - Gesundheitliche Einschränkungen - Schwerbehindertenstatus

Ein gesonderter Verfahrensfehler entsteht, wenn ein Schwerbehindertenstatus nicht berücksichtigt oder die Schwerbehindertenvertretung vor Ausspruch der Versetzung nicht beteiligt wurde.

Beantragt ein Beamter selbst seine Versetzung, hat er nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Beschluss vom 27.04.2021, Az. 2 VR 3.21) einen Anspruch auf eine ermessensfehlerfreie Entscheidung. Eine pauschale Ablehnung reicht dann nicht aus.

Die Monatsfrist: Keine Ausnahmen ohne Nachweis

Der Widerspruch muss binnen eines Monats ab Bekanntgabe der Versetzungsverfügung eingelegt werden (§ 70 Abs. 1 VwGO). Diese Frist ist eine harte Grenze. Wer sie versäumt, verliert den Zugang zum Rechtsbehelfsverfahren – der Bescheid wird bestandskräftig. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nur möglich, wenn der Beamte ohne eigenes Verschulden an der Fristwahrung gehindert war; das ist eng auszulegen.

Bleibt der Widerspruch erfolglos, beginnt mit Zustellung des Widerspruchsbescheids die Klagefrist von einem Monat für die Anfechtungsklage nach § 42 VwGO beim zuständigen Verwaltungsgericht (§ 74 Abs. 1 VwGO).

Sofortige Vollziehung: Warum Widerspruch allein oft nicht reicht

Viele Beamte gehen davon aus, dass ein eingelegter Widerspruch den Vollzug der Versetzung aufhält. Das gilt nur, wenn keine sofortige Vollziehung angeordnet wurde.

Ordnet die Behörde die sofortige Vollziehung an, muss der Beamte den Dienst an der neuen Stelle antreten – auch während der Widerspruch noch läuft. In diesem Fall ist ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO beim Verwaltungsgericht erforderlich. Gibt das Gericht dem Antrag statt, stellt es die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wieder her; der Beamte verbleibt bis zur Hauptsacheentscheidung an der bisherigen Dienststelle.

Die Begründung der sofortigen Vollziehung muss einzelfallbezogen und konkret sein. Eine pauschale Bezugnahme auf allgemeine Organisationsbedürfnisse hält einer gerichtlichen Überprüfung regelmäßig nicht stand. Fehlen zudem konkrete Tatsachen zur Begründung des dienstlichen Bedürfnisses, bestehen Ansatzpunkte für den Eilantrag.

Widerspruch und Eilantrag schließen sich nicht aus – bei angeordneter sofortiger Vollziehung müssen beide Wege parallel beschritten werden.

Checkliste: Diese Schritte nach Erhalt der Versetzungsverfügung

Bescheid vollständig lesen: Ist sofortige Vollziehung angeordnet? Ist eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten?

Zustellungsdatum dokumentieren und Widerspruchsfrist (1 Monat, § 70 VwGO) im Kalender notieren

Begründung des dienstlichen Bedürfnisses auf Konkretheit und Nachvollziehbarkeit prüfen

Persönliche Belange schriftlich zusammenstellen (Familie, Gesundheit, Schwerbehinderung)

Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung prüfen, falls relevant

Prüfen, ob parallel ein Eilantrag nach § 80 Abs. 5 VwGO gestellt werden muss

Personalakten und relevante Unterlagen sichern

Anwaltliche Prüfung des Bescheids einholen, bevor die Frist abläuft

Nächste Schritte

Ob Widerspruch, Eilantrag oder beide Rechtsmittel im konkreten Fall sinnvoll sind, hängt von der Bescheidbegründung, den persönlichen Belangen und der Frage der sofortigen Vollziehung ab. Das lässt sich nicht pauschal beantworten – entscheidend ist die Prüfung des Einzelfalls durch einen Rechtsanwalt, bevor die Monatsfrist abläuft.

Dieser Artikel informiert allgemein über die rechtliche Lage bei Versetzungen im Beamtenrecht und ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. Für die Beurteilung Ihres konkreten Falls ist die Prüfung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht erforderlich.





Rechtsanwalt & Fachanwalt für Verwaltungsrecht



Inhaber der Anwaltskanzlei Dr. Lipinski

mit Standorten in Berlin, Heidelberg und Wiesbaden



Tel: 06221 / 42 89 0 -60

E-Mail: termine@anwaltskanzlei-dr-lipinski.de

www.anwaltskanzlei-dr-lipinski.de

www.rechtsanwalt-verfassung Dr. Uwe Johannes LipinskiRechtsanwalt & Fachanwalt für VerwaltungsrechtInhaber der Anwaltskanzlei Dr. Lipinskimit Standorten in Berlin, Heidelberg und WiesbadenTel: 06221 / 42 89 0 -60E-Mail: