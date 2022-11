Google Fonts Abmahnung der Meur Media Datenschutz erhalten? Wir helfen Ihnen!

Neuer Aktuer in der Google Fonts Abmahnwelle aufgetaucht

In den letzten Tagen und Wochen rollt eine regelrechte Abmahnwelle immensen Ausmaßes über Deutschland. Im Kern geht es dabei um behauptete Persönlichkeitsrechtsverletzungen aus dem Datenschutzrecht (DSGVO) im Zusammenhang mit dem Einsatz von Google Fonts auf der Webseite. Diese Abmahnwelle wurde in Deutschland von zwei Rechtsanwälten gestartet und ist schon seit einigen Wochen im Gange.

Hier finden Sie unseren Grundsatzbeitrag zur Google Fonts Abmahnwelle und worum es dabei konkret geht:

https://www.anwalt.de/rechtstipps/abmahnung-wegen-google-fonts-warum-sie-betroffen-sind-und-was-sie-dagegen-tun-koennen-205456.html

Seit einigen Tagen gibt es offenbar einen weiteren Akteur, der massenweise derartige Abmahnungen versendet und zwar die sog. Meur Media Datenschutz. Nach unserer Einschätzung geht es – was typisch für die derzeitige Google Fonts Abmahnwelle ist – geht es hier in erster Linie darum unter Einsatz von bedrohlichen Szenarien (z. B. Meldung bei einer Aufsichtsbehörde), die Betroffenen zur Zahlung eines Geldbetrages von 159.- € zu bewegen.

Meine Klare Empfehlung:

Haben auch Sie ein Abmahnschreiben der Meur Media Datenschutz erhalten und benötigen Sie Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne, wir haben in den letzten Tagen und Wochen mehrere hundert Mandanten gegen ähnliche Google Fonts Abmahnungen vertreten. Bislang haben wir in keinem (!) einzigen Fall, in dem wir derartige Google Fonts Abmahnungen zurückgewiesen haben, jemals wieder etwas von den Abmahnern gehört.

Wir bieten Ihnen die außergerichtliche Verteidigung gegen eine solche Google Fonts Abmahnung der Meur Media Datenschutz zu einem günstigen Festpreis an, der erheblich unter dem von der Meur Media Datenschutz geforderten Geldbetrag liegt.

Melden Sie sich gerne bei uns für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch (0471/483 99 88 – 0) . Oder kontaktieren Sie uns auch gerne alternativ per E-Mail.

Es wäre hilfreich und erleichtert uns die Einarbeitung in Ihren Fall, wenn Sie uns das Abmahnschreiben der Meur Media Datenschutz per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

