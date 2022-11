Google Fonts Abmahnung der RAAG Kanzlei / VIVA Datenschutz. Nicht zahlen, wehren und Identitätsnachweis fordern

Google Fonts Abmahnwelle noch nicht zu Ende

Bekanntlich versendet die RAAG Kanzlei in den letzten Wochen eine enorm hohe Anzahl an Google Fonts Abmahnschreiben für eine vermeintliche Frau Jolanta Januszewski bzw. einen vermeintlichem Omar Taha M Salhin bzw. die VIVA Datenschutz (was auch immer diese Interessengemeinschaft sein soll, das einzige wirkliche Interesse dieser Massenabmahnungen dürfte offensichtlich sein, an das Gute Geld der Betroffenen zu kommen. Das ist absolut inakzeptabel! )

Hierbei handelt es sich um die heftigste Abmahnwelle, die ich innerhalb meiner ca. 15- jährigen Berufstätigkeit erlebt habe.

Unsere ausdrückliche Empfehlung:

Nicht zahlen, sondern wehren!

Auch heute (Stand 25.11.2022) haben wir in keinem (!) einzigen Fall jemals wieder etwas von der RAAG Kanzlei gehört, nachdem wir deren unberechtigte Abmahnung für unsere Mandantinnen und Mandanten zurückweisen haben.

Unser Grundsatzbeitrag zur Abmahnwelle:

Einige unserer bisherigen Beiträge über die Abmahnungen der RAAG Kanzlei:

Sind Sie auch von einer Abmahnung der RAAG Kanzlei betroffen und benötigen Sie Unterstützung? Wir helfen gerne und bieten Ihnen die außergerichtliche Verteidigung gegen eine solche Google Fonts Abmahnung der RAAG Kanzlei zu einem günstigen Festpreis an, der erheblich unter dem von der RAAG Kanzlei geforderten Geldbetrag liegt.

Melden Sie sich gerne bei uns für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch (0471/483 99 88 – 0) .

Oder kontaktieren Sie uns auch gerne alternativ per E-Mail.

Es wäre hilfreich und erleichtert uns die Einarbeitung in Ihren Fall, wenn Sie uns Ihre Abmahnung per E-Mail (info@drnewerla.de) zusenden könnten.





Dr. Danjel-Philippe Newerla,Rechtsanwalt



- Fachanwalt für IT-Recht -

- Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz -

- Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht-



Langener Landstr.266

27578 Bremerhaven

E-Mail: info@drnewerla.de

Tel.0471/4839988-0

