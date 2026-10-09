Das Haager Testamentsabkommen und die Tücken der Ortsform: Internationale Formgültigkeit im Erbrecht

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Vorschriften im Einzelnen:

Wer ein Testament errichtet und dabei Bezüge zum Ausland hat – sei es durch Vermögen vor Ort, einen Zweitwohnsitz oder einen Auslandsaufenthalt –, muss sich mit den internationalen Regeln der Formgültigkeit auseinandersetzen. Maßgeblich ist hierbei das Haager Abkommen über das Abfassen von Testamenten. Das Kernprinzip dieses Abkommens lautet: Ein Testament ist formell gültig, wenn seine Errichtung den Gesetzen des Staates entspricht, in dem der Erblasser verfügt hat (sogenannte Ortsform), oder den Gesetzen des Heimat- beziehungsweise Wohnsitzstaates.

Nationale Besonderheiten im internationalen Vergleich

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Dieses Prinzip der Ortsform führt in der Praxis zu erheblichen Unterschieden, die Testatoren kennen müssen. Was nach deutschem Recht durch ein privatschriftliches, komplett eigenhändig geschriebenes Testament geregelt werden kann, stößt im Ausland oft auf strikte Formschranken.

Dänemark: Hier ist beispielsweise auch ein maschinengeschriebenes Testament unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Niederlande: Das rein eigenhändige (nur handschriftliche) Testament ohne Hinzuziehung eines Notars ist nach niederländischem Recht in seiner klassischen Form so nicht vorgesehen; dort wird in der Praxis nahezu ausnahmslos das formgebundene Notartestament errichtet.

UWer diese unterschiedlichen nationalen Formerfordernisse nicht beachtet, riskiert, dass das Testament im Ausland formell für unwirksam erklärt wird. Eine vorausschauende notarielle Beratung hilft dabei, diese internationalen Stolpersteine zu umgehen und letztwillige Verfügungen so zu gestalten, dass sie grenzüberschreitend und rechtssicher Bestand haben.

Frankreich, Spanien, Italien und Portugal (Notarielles und eigenhändiges Testament):

In diesen südeuropäischen EU-Ländern ist neben dem formgebundenen Notartestament (oft als öffentliches oder authentisches Testament bezeichnet) in der Regel auch das eigenhändige (vollständig handschriftlich geschriebene und unterschriebene) Testament anerkannt. Dennoch gibt es bei der Hinterlegung und Registrierung (z. B. im zentralen französischen Notenregister Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés) strenge nationale Registervorgaben.

Österreich:

Das österreichische Recht kennt neben dem mündlichen oder schriftlichen Notartestament auch das eigenhändige Testament. Hierbei gilt jedoch eine Besonderheit: Der Erblasser muss den Text eigenhändig schreiben und am Ende unterschreiben. Wird ein Testament ganz oder teilweise maschinell (z. B. am PC) erstellt (Fremdhändigkeitsform), verlangt das österreichische Gesetz strengere Anforderungen wie die Beiziehung von drei gleichzeitigen Zeugen und einen ausdrücklichen Eigenhändigkeitszusatz („Dies ist mein letzter Wille").

Polen:

Das polnische Erbrecht akzeptiert das handschriftliche Testament, das notarielle Testament sowie – für den Fall einer mündlichen Erklärung vor Zeugen in einer Notsituation – ein spezielles Nottestament.

Skandinavische Staaten (Schweden und Finnland):

In Schweden und Finnland ist das eigenhändige Testament in der reinen Form (wie in Deutschland) unüblich oder rechtlich nicht in gleicher Weise vorgesehen. Testamente müssen dort grundsätzlich schriftlich verfasst und vor zwei gleichzeitig anwesenden Zeugen unterzeichnet werden, die das Dokument ebenfalls bezeugen müssen.

Was das für die Praxis bedeutet

Dank des Haager Testamentsabkommens bleibt ein in Deutschland von einem deutschen Staatsbürger ordnungsgemäß errichtetes handschriftliches Testament zwar grundsätzlich auch dann formell gültig, wenn sich Vermögen in einem anderen EU-Staat befindet (da die Ortsform oder das Heimatrecht anerkannt wird). Wer jedoch direkt im Ausland lebt oder dort formbedürftige Vermögenswerte (wie Immobilien) vererben möchte, läuft bei rein nationalen Formaten Gefahr, dass ausländische Behörden oder Nachlassgerichte das Dokument mangels Kenntnis oder aufgrund abweichender Beweisregeln nur schwer akzeptieren.

F: Herr Löffler, was regelt das Haager Testamentsabkommen im Hinblick auf die internationale Gültigkeit von Letztwilligen Verfügungen?

A: Das Abkommen sorgt für internationale Rechtssicherheit, indem es festlegt, dass ein Testament formell gültig ist, wenn es den Vorschriften des Errichtungsortes (der sogenannten Ortsform) oder dem Recht des Heimat- beziehungsweise Wohnsitzstaates des Erblassers entspricht.

F: Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff der „Ortsform" für jemanden, der im Ausland ein Testament verfasst?

A: Die Ortsform bedeutet, dass man sich grundsätzlich nach den formellen Gesetzen des Landes richten muss, in dem man das Testament gerade physisch aufsetzt. Hält man sich dort nicht an die lokalen Formerfordernisse, kann das Dokument seine Gültigkeit verlieren, es sei denn, es wahrt die Form des Heimatlandes.

F: Welche konkreten Beispiele gibt es für abweichende Formvorschriften in europäischen Nachbarländern?

A: Die Unterschiede sind gravierend. In Dänemark kann man beispielsweise ein maschinengeschriebenes Testament errichten. In den Niederlanden ist das klassische, rein eigenhändige Testament in dieser Form nicht üblich; dort dominiert das Notartestament. In England wiederum verlangt das Gesetz strikt die Mitwirkung von Zeugen (das sogenannte Zeugenprinzip).

F: Was passiert, wenn ein Deutscher in England lebt und ein Testament verfasst, das diesen dortigen Zeugenanforderungen nicht entspricht?

A: Wenn das Testament weder den strengen lokalen Formerfordernissen (wie der Unterschrift von Zeugen vor Ort) noch den deutschen Formvorgaben nach den Haager Regeln entspricht, droht im Ernstfall die formelle Unwirksamkeit des Testaments, was zu ungewollten gesetzlichen Erbfolgen führen kann.

P Wie unterstützt eine professionelle notarielle Beratung dabei, diese internationalen Formfallen zu

A: Der Notar prüft im Rahmen der vorsorgenden Rechtspflege sämtliche Auslandsbezüge des Mandanten, klärt über die unterschiedlichen internationalen Formerfordernisse auf und sorgt dafür, dass die gewählte Testamentsform sowohl national als auch im internationalen Rechtsverkehr lückenlos anerkannt wird.

https://loeffler-ra.de/erbrecht-vermoegensnachfolge-und-unentgeltliche-rechtsgeschaefte-unter-lebenden/