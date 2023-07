"Erbe ausschlagen - Wie geht das und was sind die Folgen?"

Eine Anleitung und Überblick über die Konsequenzen der Erbausschlagung

Es ist nicht immer ein Segen, ein Erbe anzutreten. Manchmal kann es auch eine finanzielle Belastung sein, insbesondere wenn der Nachlass mehr Schulden als Vermögen enthält. In solchen Fällen kann es sinnvoll sein, das Erbe auszuschlagen. Aber wie genau geht das und welche Konsequenzen hat dies? In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige zum Thema.

Was bedeutet "Erbe ausschlagen"?

Wenn Sie ein Erbe ausschlagen, verzichten Sie auf das Recht, das Vermögen und die Schulden des Verstorbenen zu übernehmen. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Nachlass überschuldet ist. Nach einer Ausschlagung werden Sie so behandelt, als wären Sie nie Erbe gewesen.

Wie schlage ich ein Erbe aus?

Die Ausschlagung der Erbschaft muss innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen: sechs Wochen ab dem Zeitpunkt, an dem Sie von der Erbschaft erfahren haben. Die Ausschlagung muss entweder zur Niederschrift beim Nachlassgericht oder in öffentlich beglaubigter Form, beispielsweise durch einen Notar, erklärt werden.

Was passiert nach der Ausschlagung?

Nach der Ausschlagung tritt an Ihre Stelle der nächste Erbe in der gesetzlichen Erbfolge oder der im Testament benannte Ersatzerbe. Wenn alle potenziellen Erben ausschlagen, erbt der Staat.

Was sind die Folgen der Ausschlagung?

Mit der Ausschlagung verzichten Sie nicht nur auf das Vermögen, sondern auch auf die Schulden des Verstorbenen. Sie müssen sich also nicht um die Begleichung von Schulden oder sonstige Verbindlichkeiten des Nachlasses kümmern. Allerdings verzichten Sie auch auf eventuelle Ansprüche aus dem Nachlass, beispielsweise Pflichtteilsansprüche.

Kann man die Beerdigung organisieren und trotzdem das Erbe ausschlagen?

Ja, die Organisation einer Beerdigung und die Ausschlagung des Erbes sind zwei voneinander unabhängige Prozesse. Die Beteiligung an der Organisation der Beerdigung wird nicht als Annahme des Erbes gewertet. Sie können also die Bestattung regeln und trotzdem das Erbe ausschlagen. Es ist aber wichtig zu beachten, dass die Beerdigungskosten in der Regel vom Nachlass getragen werden. Wenn der Nachlass nicht ausreicht, um die Beerdigungskosten zu decken, müssen die nächsten Angehörigen diese Kosten tragen, unabhängig davon, ob sie das Erbe angetreten haben oder nicht.

Kann man sich um Kontoauflösungen und andere Dinge im Zusammenhang mit dem Todesfall kümmern ohne Erbe zu sein?

Ja, es ist möglich, bestimmte administrative Aufgaben im Zusammenhang mit dem Todesfall zu erledigen, ohne das Erbe anzutreten. Es ist jedoch wichtig, dass Sie nicht über den Nachlass verfügen oder darüber Entscheidungen treffen, die normalerweise dem Erben vorbehalten sind.

Generell gilt: Sie können sich um Angelegenheiten wie die Kündigung von Verträgen, die Abmeldung von Dienstleistungen oder die Information von Banken und Versicherungen kümmern. Bei der Auflösung von Bankkonten oder dem Verkauf von Eigentum wird es jedoch komplizierter, da Sie in diesen Fällen direkt über den Nachlass verfügen würden.

Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, bevor Sie solche Schritte unternehmen. Ein Rechtsanwalt kann Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass Sie nicht unbeabsichtigt das Erbe annehmen, während Sie versuchen, die Angelegenheiten des Verstorbenen zu regeln.

Gibt es Möglichkeiten, das Erbe auszuschlagen, wenn man die Frist verpasst hat?

Wenn die Frist von sechs Wochen zur Ausschlagung des Erbes verstrichen ist, wird man automatisch zum Erben und die Möglichkeit der Ausschlagung ist grundsätzlich nicht mehr gegeben. Es gibt jedoch Ausnahmen, in denen die Frist zur Ausschlagung verlängert werden kann.

Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn Sie nicht ordnungsgemäß über Ihr Erbrecht informiert wurden oder wenn Sie durch arglistige Täuschung oder Drohung daran gehindert wurden, das Erbe rechtzeitig auszuschlagen.

In solchen Fällen können Sie beim Nachlassgericht einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen. Dies muss jedoch innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses erfolgen und Sie müssen glaubhaft machen können, dass Sie ohne Ihr Verschulden gehindert waren, die Erbschaft rechtzeitig auszuschlagen.

Es ist zu betonen, dass dies nur in seltenen Ausnahmefällen möglich ist und die Beweislast hierbei bei Ihnen liegt.

Was ist, wenn man falsche Informationen über die Höhe des Erbes hat oder darüber getäuscht wurde?

Wenn Sie falsche Informationen über die Höhe des Erbes erhalten oder darüber getäuscht wurden, kann dies unter Umständen Auswirkungen auf Ihre Entscheidung zur Ausschlagung des Erbes haben. Grundsätzlich gilt, dass die Ausschlagung unwiderruflich ist, sobald sie erklärt wurde. Allerdings gibt es Ausnahmen von dieser Regel.

Nach § 1954 BGB kann die Ausschlagung angefochten werden, wenn sie aufgrund einer falschen Vorstellung von der Zusammensetzung des Nachlasses oder aufgrund einer Drohung erfolgt ist. Die Anfechtung muss innerhalb von sechs Wochen nach Wegfall des Anfechtungsgrundes erfolgen.

Wenn Sie also falsche Informationen über den Wert des Nachlasses erhalten haben und aufgrund dieser falschen Informationen das Erbe ausgeschlagen haben, könnten Sie die Ausschlagung anfechten. Sie müssen jedoch nachweisen können, dass Sie aufgrund der falschen Informationen gehandelt haben.

Fazit:

Die Entscheidung, ein Erbe auszuschlagen, sollte gut überlegt sein. Es ist empfehlenswert, sich in solchen Fällen rechtlich beraten zu lassen, um alle Konsequenzen abzuwägen. Bedenken Sie, dass nach der Ausschlagung keine Rücknahme möglich ist und die Entscheidung endgültig ist.

