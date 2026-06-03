Erbrecht Ehegatte ohne Testament erklärt

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Wenn ein Ehepartner verstirbt und kein Testament hinterlassen hat, stellt sich oft sehr schnell eine drängende Frage: Wie ist das Erbrecht beim Ehegatten ohne Testament geregelt? Gerade in Familien mit gemeinsamer Immobilie, Kindern oder Vermögen führt die gesetzliche Erbfolge nicht selten zu Ergebnissen, mit denen die tatsächliche nicht gerechnet haben.

Erbrecht des Ehegatten ohne Testament - worauf es ankommt

Ob und in welcher Höhe die überlebende Ehegatte erbt, richtet sich nicht nach einem allgemeinen Gerechtigkeitsgefühl, sondern nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge. Entscheidend sind vor allem drei Punkte: Bestand zum Todeszeitpunkt eine wirksame Ehe, welcher Güterstand galt und welche Verwandten des Verstorbenen vorhanden sind.

Der Ehegatte ist gesetzliches Erbe. Er erbt aber nicht automatisch alles. Viele Ehepaare gehen davon aus, dass nach dem Tod eines Partners zunächst der andere allein abgesichert ist. Das ist ohne Testament häufig gerade nicht der Fall. Sind etwa Kinder vorhanden, wird der Nachlass zwischen Ehegatten und Kindern aufgeteilt.

Hinzu kommt: Die erbrechtliche Situation ist von der güterrechtlichen Lage zu unterscheiden. Besonders häufig spielt die Zugewinngemeinschaft eine Rolle, weil sie der gesetzliche Normalfall ist, wenn die Ehegatten nichts anderes vereinbart haben. Dieser Güterstand wirkt sich unmittelbar auf die Erbquote aus.

Gesetzliche Erbfolge: Was erbt der Ehegatte ohne Testament?

Nach deutschem Recht hängt die Erbquote des Ehegatten davon ab, neben seinen Verwandten erbt. Das Gesetz ordnet Verwandte in sogenannten Ordnungen ein. Erben erster Ordnung sind die Kinder des Verstorbenen und deren Abkömmlinge. Erben zweiter Ordnung sind die Eltern des Verstorbenen und deren Abkömmlinge, also etwa Geschwister.

Lebt der verstorbene Ehepartner in einer Ehe mit Zugewinngemeinschaft und hinterlässt Kinder, erhält der überlebende Ehegatte regelmäßig die Hälfte des Nachlasses. Die andere Hälfte geht an die Kinder. Bei zwei Kindern bedeutet das in der Praxis oft: Der Ehegatte erbt 1/2, jedes Kind 1/4.

Gibt es keine Kinder, aber noch Eltern, Geschwister oder deren Abkömmlinge, erhält die Ehegatte in der Zugewinngemeinschaft in der Regel drei Viertel des Nachlasses. Das verbleibende Viertel fällt an die Verwandten zweiter Ordnung.

Sind weder Erben erster noch zweiter Ordnung noch Großeltern vorhanden, erbt der Ehegatte allein. Auch das ist vielen Betroffenen nicht bekannt, weil oft unklar ist, ob etwa noch Elternteile leben oder welche Verwandten überhaupt gesetzlich berücksichtigt werden.

Beispiel aus der Praxis

Ein Ehemann verstirbt ohne Testament. Er hinterlässt seine Ehefrau und zwei gemeinsame Kinder. Ein Ehevertrag besteht nicht. Dann gilt regelmäßig die Zugewinngemeinschaft. Die Ehefrau erhält die Hälfte des Nachlasses, die beiden Kinder jeweils ein Viertel.

Zum Nachlass gehört häufig nicht nur Geld auf dem Konto, sondern auch der Miteigentumsanteil an einer Immobilie. Gerade dann wird sichtbar, dass der überlebende Ehegatte nicht automatisch Alleineigentümer wird. Stattdessen entsteht unter Umständen eine Erbengemeinschaft mit den Kindern.

Die Rolle des Güterstands

Für das Erbrecht des Ehegatten ohne Testament ist der Güterstand zentral. In vielen Fällen gilt die Zugewinngemeinschaft. Dann erhöht sich die gesetzliche Erbquote des überlebenden Ehegatten pauschal um ein Viertel. Diese Erhöhung ersetzt im Erbfall den konkreten Zugewinnausgleich.

Anders kann es bei Gütertrennung aussehen. Dann gelten abweichende Zitate. Neben einem Kind erbt die Ehegatte und das Kind zu gleichen Teilen. Neben zwei Kindern erbt die Ehegatte ebenfalls ein Drittel. Bei drei oder mehr Kindern bleibt es für den Ehegatten bei einem Viertel.

Bei Gütergemeinschaft ist die Lage nochmals anders zu bewerten, weil dort das Gesamtgut und dessen Zuordnung eine zusätzliche Rolle spielen. Solche Fälle sind seltener, sollten aber nicht schematisch behandelt werden. Gerade bei älteren Eheverträgen lohnt sich ein genauer Blick in die Vereinbarungen.

Trennung vor dem Erbfall

Nicht jede Ehe führt im Erbfall noch zu einem gesetzlichen Erbrecht. War zum Zeitpunkt des Todes bereits ein Scheidungsantrag gestellt und liegen die gesetzlichen Voraussetzungen der Scheidung vor, kann das Erbrecht des Ehegatten ausgeschlossen sein. Wer zwar noch verheiratet ist, aber bereits rechtlich in der Trennungssituation ist, sollte die Einzelfallprüfung nicht unterschätzen.

Kinder, Eltern, Geschwister – wer erbt mit?

Die größte praktische Bedeutung haben Konstellationen mit Kindern. Denn dann wird der überlebende Ehegatte Miterbe und nicht Alleinerbe. Das kann im Alltag erhebliche Folgen haben, etwa wenn eine selbstgenutzte Immobilie verkauft, belastet oder auf eine Art übertragen werden soll. Entscheidungen über Nachlassgegenstände müssen in der Erbengemeinschaft gemeinsam getroffen werden.

Sind keine Kinder vorhanden, treten die Verwandten zweiter Ordnung in den Blick. Leben auch noch Eltern des Verstorbenen, erben diese unter Umständen mit. Ist ein Elternteil bereits verstorben, können Geschwister nachrücken. Für den überlebenden Ehegatten ist das oft überraschend, insbesondere wenn über Jahre enger Kontakt nur innerhalb der Ehe bestand.

Ein weiteres verbreitetes Irrtum betrifft Stiefkinder. Sie sind ohne Adoption keine gesetzlichen Erben. Wer auch davon ausgeht, dass das Kind des Ehepartners automatisch erbberechtigt ist, liegt rechtlich meist falsch. Umgekehrt gilt aber auch: Gemeinsame Kinder oder adoptierte Kinder sind voll gesetzlich erbberechtigt.

Was gehörte überhaupt zum Nachlass?

Bevor Quoten verteilt werden, muss geklärt werden, was zum Nachlass gehört. Dazu zählen Vermögenswerte wie Bankguthaben, Wertpapiere, Immobilien, Fahrzeuge oder Forderungen. Ebenso gehören aber auch Schulden zum Nachlass. Wer erbt, übernimmt auch nicht nur Vermögen, sondern grundsätzlich auch die Rechtsstellung des Verstorbenen.

Gerade beim überlebenden Ehegatten führt das zu Missverständnissen. Gemeinschaftskonten, Darlehen oder gemeinsam genutzte Vermögenswerte werden nicht automatisch vollständig dem überlebenden Partner zugewiesen. Entscheidend ist, wem ein Gegenstand rechtlich gehörte oder in welchem Umfang Miteigentum bestand .

Wenn Unsicherheit über Aktiva und Passiva besteht, sollte nicht schnell gehandelt werden. Die Annahme oder Ausschlagung einer Erbschaft kann wirtschaftlich weitreichende Folgen haben. Das gilt besonders dann, wenn Immobilien belastet sind oder offene Verkäufe im Raum stehen.

Pflichtteil und Ausschlagung spielen ebenfalls eine Rolle

Auch ohne Testament können Pflichtteilsfragen relevant werden, etwa wenn der überlebende Ehegatte auf andere Weise von der Erbfolge ausgeschlossen wäre oder wenn vor dem Erbfall bereits Gestaltungen vorgenommen wurden. In der typischen gesetzlichen Erbfolge steht aber zunächst die Erbquote im Mittelpunkt.

Wichtiger für die Praxis ist oft die Frage, ob die Erbschaft ausgeschlagen werden sollte. Das kommt vor allem bei überschuldeten Nachlässen in Betracht. Die Ausschlagung ist fristgebunden und muss formgerecht erklärt werden. Wer hier zu lange abwartet oder bereits als Erbe auftritt, kann Rechtsnachteile riskieren.

Typische Konflikte beim Erbrecht des Ehegatten ohne Testament

Streit entsteht selten nur wegen abstrakter Zitate. Häufig geht es um die Wohnung, das Elternhaus, Kontovollmachten oder die Frage, wer laufende Kosten trägt. Wenn Kinder und überlebender Ehegatte gemeinsam erben, treffen unterschiedliche Interessen aufeinander. Der eine möchte die Immobilie behalten, der andere seinen Anteil ausgezahlt bekommen.

Auch Ausgleichsansprüche unter Abkömmlingen, lebzeitige Schenkungen oder unklare Kontobewegungen kurz vor dem Erbfall können Spannungen verschärfen. Dann reicht ein bloßer Blick ins Gesetz meist nicht aus. Erforderlich ist eine geordnete Prüfung des Nachlasses, der Erbquoten und der praktischen Handlungsmöglichkeiten.

Gerade in emotional belastenden Situationen hilft eine frühe rechtliche Einordnung. Sie schaffen Klarheit darüber, welche Ansprüche bestehen, welche Fristen laufen und wo eine einvernehmliche Lösung möglich ist. Für Mandanten aus Erlangen, Nürnberg und der Region Franken zeigt sich in solchen Fällen oft, dass eine persönliche Besprechung mehr klärt als allgemeine Informationen.

Warum ein Testament oft Missverständnisse vermeidet

Die gesetzliche Erbfolge ist kein Fehler des Gesetzes. Sie ist nur ein Auffangmodell. Sie passt zu vielen Familienkonstellationen, zu anderen aber gerade nicht. Wer den Ehegatten wirtschaftlich stärker absichern will, muss den Nachlass regelmäßig aktiv gestalten.

Ein Testament kann etwa verhindern, dass die überlebende Ehegatte sofort mit Kindern eine Erbengemeinschaft bildet. Ob eine solche Regelung sinnvoll ist, hängt jedoch von Vermögen, Familienstruktur und steuerlichen Fragen ab. Pauschale Empfehlungen sind hier wenig hilfreich.

Auch bestehende Testamente sollten überprüft werden, wenn sich die Lebensumstände geändert haben. Eine neue Ehe, der Erwerb einer Immobilie, die Geburt von Kindern oder eine Trennung können dazu führen, dass frühere Regelungen nicht mehr passen.

Was Betroffene jetzt prüfen sollten

Wer mit einem Erbfall ohne Testament konfrontiert ist, sollte zunächst Unterlagen sichern und die familiäre Situation sauber erfassen. Dazu gehören Heiratsurkunde, mögliche Eheverträge, Geburtsurkunden der Kinder, Kontoübersichten, Grundbuchunterlagen und Hinweise auf Schulden. Erst auf dieser Grundlage lässt sich beurteilen, welche Erbquote dem Ehegatten tatsächlich zusteht.

Ebenso wichtig ist die Frage, ob bereits Erklärungen gegenüber Banken, Behörden oder Miterben abgegeben wurden. Nicht jeder praktische Schritt ist rechtlich folgenlos. Gerade bei unübersichtlichen Nachlässen empfiehlt sich eine frühe anwaltliche Prüfung, um Fehlentscheidungen zu vermeiden und die eigene Position sicher einzuordnen.

Wenn das Erbrecht des Ehegatten ohne Testament betroffen ist, geht es selten nur um Paragrafen. Es geht um Wohnung, Vermögen, Familie und oft auch um die Frage, wie nach einem Todesfall handlungsfähig geblieben werden kann. Klare rechtliche Orientierung schafft hier die nötige Ruhe für die nächsten Schritte.



Rechtsanwalt

Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)



www.kanzlei-zinner-lang.de Carsten ZinnerRechtsanwaltWirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)