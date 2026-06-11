Gemeinschaftliches Testament richtig formulieren

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Ein gemeinsames Testament ist schnell geschrieben - und ebenso schnell missverständlich. Gerade bei Ehepaaren zeigt sich oft erst nach dem ersten Erbfall, dass einzelne Formulierungen unklar sind oder wichtige Punkte ganz fehlen. Wer ein gemeinschaftliches Testament richtig formulieren möchte, sollte deshalb nicht nur an den letzten Willen denken, sondern auch an die rechtlichen Folgen für den überlebenden Ehepartner und die Kinder.

Was ein gemeinschaftliches Testament leisten soll

Das gemeinschaftliche Testament ist vor allem für Ehegatten und eingetragene Lebenspartner gedacht. Es ermöglicht, den Nachlass in einer gemeinsamen Erklärung zu Regeln. In der Praxis geht es häufig um den Wunsch, dass zunächst der überlebende Partner wirtschaftlich abgesichert ist und die Kinder erst später erben.

Genau an diesem Punkt beginnt aber der juristische Teil. Denn derselbe Satz, der für Laien eindeutig klingt, kann erbrechtlich mehrere Bedeutungen haben. Ob der Ehepartner Alleinerbe werden soll oder nur Vorerbe, ob die Kinder beim ersten Todesfall eintreten oder Pflichtteilsansprüche behalten, und wie verbindlich die getroffenen Verfügungen sind, entscheidet sich an der konkreten Formulierung.

Gemeinschaftliches Testament richtig formulieren - die formalen Grundlagen

Ein gemeinschaftliches Testament ist kein lose zusammengewürfelter Text mit zwei Unterschriften. Schon die Form muss stimmen. In der klassischen handschriftlichen Variante reicht es aus, wenn einer der Ehegatten den vollständigen Text eigenhändig schreibt und beide am Ende unterschreiben. Ort und Datum sollten ebenfalls erfasst werden, damit spätere Zweifel vermieden werden.

Fehlt die eigenhändige Niederschrift oder wird etwa nur ein Ausdruck unterschrieben, ist das Testament in der Regel unwirksam. Auch nachträgliche Ergänzungen sind heikel. Wer später einzelne Passagen zwischen den Zeilen setzt oder Randnotizen ergänzt, schafft oft eher neue Streitfragen als Klarheit.

Inhaltlich sollte das Testament die Personen eindeutig bezeichnen. Vollständige Namen, Geburtsdaten und gegebenenfalls die Benennung der Kinder helfen, Verwechslungen zu vermeiden. Vor allem aber muss klar sein, wer Erbe werden soll. Viele Testamente scheitern nicht an der Form, sondern an ungenauen Begriffen wie „alles soll der andere bekommen" oder „die Kinder sollen später einmal erben".

Der typische Fall: das Berliner Testament

Am bekanntesten ist das sogenannte Berliner Testament. Dabei setzen sich die Ehegatten gegenseitig zu Alleinerben ein und bestimmen die Kinder zu Schlusserben nach dem Tod des Letztversterbenden. Dieses Modell ist oft sinnvoll, wenn das Vermögen im Wesentlichen aus dem Familienheim, Ersparnissen und üblichen privaten Vermögenswerten besteht und der überlebende Ehepartner handlungsfähig bleiben soll.

Trotz seiner Beliebtheit ist das Berliner Testament nicht immer passend. Es kann für eine Familie gut passen, muss es aber nicht. Ein Nachteil besteht darin, dass die Kinder beim ersten Erbfall eintreten und daher Pflichtteilsansprüche geltend machen können. Wenn das Vermögen überwiegend in einer Immobilie steckt, kann das den überlebenden Ehepartner finanziell unter Druck setzen.

Hinzu kommt ein steuerlicher Aspekt. Je nach Vermögenshöhe kann es günstiger sein, Kinder bereits beim ersten Erbfall zu beteiligen, damit Freibeträge nicht ungenutzt bleiben. Das betrifft nicht jede Familie. Wer aber Immobilien, größeres Kapitalvermögen oder mehrere Vermögenswerte vererben möchte, sollte die Gestaltung genauer prüfen.

Welche Inhalte in ein gutes Testament gehören

Wer ein gemeinschaftliches Testament richtig formulieren will, sollte nicht nur Erben benennen, sondern auch typische Konfliktpunkte ausdrücklich regeln. Dazu gehört zunächst die Frage, ob der überlebende Ehepartner frei über den Nachlass verfügen kann oder ob Vermögen für die Kinder erhalten bleiben muss.

Ebenso wichtig ist die Regelung für den Fall, dass ein Kind vorverstirbt. Soll dessen Anteil an eigene Kinder weitergehen oder den Geschwistern zufallen? Wird dieser Punkt nicht angesprochen, kann es zu Ergebnissen kommen, die gerade nicht gewollt waren.

Auch die Bindungswirkung verdient Aufmerksamkeit. Viele Ehegatten möchten sicherstellen, dass die gemeinsame Planung nach dem ersten Todesfall nicht mehr einseitig geändert werden kann. Genau das ist bei wechselbezüglichen Verfügungen oft der Fall. Wer das nicht weiß, erlebte später unangenehme Überraschungen. Der überlebende Ehegatte ist dann unter Umständen deutlich stärker gebunden, als ihm bewusst war.

Sinnvoll kann außerdem eine Pflichtteilsstrafklausel sein. Sie sollen Kinder davon abhalten, nach dem ersten Todesfall ihren Pflichtteil zu verlangen. Die Wirkung hängt jedoch von der genauen Ausgestaltung ab. Zu pauschale Klauseln helfen wenig, unklare Klauseln führen im Streitfall häufig erst recht zu Auslegungsproblemen.

Häufige Formulierungsfehler mit teuren Folgen

Viele Fehler entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus dem Versuch, einen komplexen Sachverhalt in der Alltagssprache zu regeln. Das ist menschlich nachvollziehbar, im Erbrecht aber riskant. Begriffe wie Erbe, Vermächtnis, Teilungsanordnung oder Pflichtteil werden im allgemeinen Sprachgebrauch oft durcheinander verwendet, rechtlich bedeuten sie etwas völlig Unterschiedliches.

Problematisch sind auch widersprüchliche Anordnungen. Wenn etwa zunächst der Ehepartner als Alleinerbe eingesetzt wird, später aber bestimmte Vermögensgegenstände schon den Kindern „vermacht" werden sollen, ist oft unklar, ob wirklich ein Vermächtnis gemeint ist oder ob die Kinder doch Miterben sein sollen. Solche Widersprüche beschäftigen im Ernstfall Nachlassgericht und Erbengemeinschaft über lange Zeit.

Ein weiterer großer Fehler betrifft Immobilien. Viele Ehepaare schreiben, das Haus solle „immer in der Familie bleiben". Das klingt verständlich, ist aber ohne weitere Regelung kaum belastbar. Darf der überlebende Ehepartner verkaufen, wenn Pflegekosten anfallen? Wer trägt die laufenden Kosten? Was gilt, wenn eines der Kinder das Haus übernehmen möchte und die anderen ausgeglichen werden müssen? Ohne klare Vorgaben wird aus einem gutgemeinten Wunsch schnell ein familiärer Konflikt entstehen.

Wann ein gemeinschaftliches Testament nicht sinnvoll ist

Nicht jede Vermögens- und Familiensituation lässt sich mit einem kurzen gemeinschaftlichen Testament sinnvoll abbilden. Besondere Vorsicht ist geboten bei Patchwork-Familien, bei Auslandsbezug, bei Unternehmensbeteiligungen oder wenn eine Immobilie mehreren Personen wirtschaftlich unterschiedlich wichtig ist.

Auch bei größerem Vermögen oder wenn bereits Schenkungen zu Lebzeiten erfolgt sind, reicht eine Standardskizze meist nicht. Dann spielen Pflichtteilsergänzungsansprüche, steuerliche Folgen und Fragen der gerechten Verteilung eine größere Rolle. Es kommt auch stark auf den Einzelfall an. Was bei einem Ehepaar mit einem Haus und zwei gemeinsamen Kindern gut funktioniert, kann bei einem zweiten Ehepaar mit Kindern aus verschiedenen Beziehungen völlig ungeeignet sein.

Vorlagen können helfen, sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Sie ersetzen aber keine Prüfung des konkreten Falls. Ein Formular kennt weder die familiären Spannungen noch die Vermögensstruktur noch die Frage, welche Regelung im Ernstfall tatsächlich durchsetzbar und sinnvoll ist.

Gerade im Erbrecht werden Fehler oft erst Jahre später sichtbar. Dann kann niemand mehr nachfragen, was wirklich gewollt war. Das unterscheidet das Testament von vielen anderen rechtlichen Erklärungen. Eine missverständliche Formulierung lässt sich nach dem Erbfall nicht mehr einfach richtigstellen.

Deshalb ist anwaltliche Beratung besonders dann sinnvoll, wenn Immobilien vorhanden sind, Kinder unterschiedlich bedacht werden sollen oder der überlebende Ehepartner einerseits abgesichert, andererseits aber nicht ungewollt eingeschränkt sein soll. Eine klare Gestaltung kostet am Anfang mehr Aufmerksamkeit, als Teil der Familie aber häufig erhebliche Belastungen.

So lässt sich der letzte Wille rechtssicherer gestalten

Am Anfang steht nicht die Formulierung, sondern die Entscheidung über das Ziel. Soll der überlebende Ehepartner vollständig frei sein oder sollen die Kinder verbindlich als spätere Erben feststehen? Sollen Pflichtteilsforderungen möglichst vermieden werden? Gibt es Vermögenswerte, die nur schwer teilbar sind, etwa eine eigene Immobilie?

Erst wenn diese Fragen beantwortet sind, lohnt sich die sprachliche Ausarbeitung. Dann sollte das Testament klar, widerspruchsfrei und juristisch sauber aufgebaut sein. Allgemeine Wünsche und moralische Appelle helfen wenig, wenn es um Eigentum, Erbenstellung und Pflichtteilsrechte geht.

In der anwaltlichen Praxis zeigt sich immer wieder, dass schon wenige präzise Sätze den Unterschied machen. Das gilt insbesondere bei der Einsetzung von Allein- und Schlusserben, bei Ersatzregelungen für den Fall des Vorversterbens und bei der Frage, ob spätere Änderungen noch möglich sein sollen. Eine individuell abgestimmte Prüfung schafft hier deutlich mehr Sicherheit als eine scheinbar einfache Standardlösung.

Wer in Erlangen und der Region seine Nachlassgestaltung angehen möchte, sollte das Thema nicht aufschieben. Ein gemeinschaftliches Testament muss nicht kompliziert sein. Es sollte aber so formuliert sein, dass Ihr Wille auch dann noch eindeutig trägt, wenn Sie ihn selbst nicht mehr erklären können.



Rechtsanwalt

Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)



www.kanzlei-zinner-lang.de Carsten ZinnerRechtsanwaltWirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)