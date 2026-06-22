Pflichtteil trotz Testament durchsetzen

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Wer im Testament nicht bedacht oder ausdrücklich eingegeben wurde, steht oft vor einer doppelten Belastung: Zur Trauer kommt die Sorge um das eigene Recht. Einen Pflichtteil trotz Testament durchsetzen zu wollen, ist daher kein ungewöhnlicher Schritt, sondern häufig die einzige Möglichkeit, den gesetzlich geschützten Mindestanspruch zu sichern.

Gerade in Familien kommt es dabei schnell zu Missverständnissen. Viele Erben gehen davon aus, dass ein Testament jede gesetzliche Beteiligung ausschließt. Das stimmt so nicht. Das deutsche Erbrecht erlaubt es zwar, von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Bestimmte Angehörige behalten aber regelmäßig einen Anspruch auf den Pflichtteil. Entscheidend ist dann nicht, ob ein Testament existiert, sondern wer pflichtteilsberechtigt ist, wie hoch der Anspruch ausfällt und wie er sauber geltend gemacht wird.

Wann sich der Pflichtteil trotz Testament durchsetzen lässt

Der Teil Pflicht ist ein Geldanspruch. Er gibt dem Berechtigten also grundsätzlich keinen Anteil an einzelnen Nachlassgegenständen, etwa am Haus oder am Bankkonto. Stattdessen richtet sich der Anspruch gegen die Erben auf die Zahlung eines bestimmten Betrags.

Pflichtteilsberechtigt sind in erster Linie Abkömmlinge des Erblassers, also insbesondere Kinder. Unter bestimmten Voraussetzungen kommen auch der Ehegatte oder eingetragene Lebenspartner sowie, falls keine Abkömmlinge vorhanden sind, die Eltern des Erblassers in Betracht. Geschwister gehören dagegen nicht zum pflichtteilsberechtigten Personenkreis.

Ein Anspruch entsteht grundsätzlich dann, wenn eine pflichtteilsberechtigte Person durch Testament oder Erbvertrag von der Erbfolge ausgeschlossen wurde oder weniger erhält, als ihr Pflichtteil wertmäßig entspricht. Das kann auch bei scheinbar ausgewogenen letztwilligen Verfügungen relevant sein. Wer etwa nur einen kleinen Vermögensbetrag erhält, kann im Einzelfall trotzdem Pflichtteilsrechte prüfen lassen.

Pflichtteil trotz Testament durchsetzen - worauf es rechtlich ankommt

Die Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Diese einfache Formel hilft als Einstieg, ersetzt aber keine genaue Berechnung. Denn zuerst muss geklärt werden, wie die gesetzliche Erbquote ohne Testament gewesen wäre. Dabei spielen Familienstand, Güterstand und die Zahl der Kinder eine zentrale Rolle.

Ein Beispiel zeigt die praktische Bedeutung: Hinterlässt der Erblasser eine Ehefrau und zwei Kinder, hängt die gesetzliche Erbquote auch davon ab, ob die Eheleute im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben. Bereits an dieser Stelle entstehen häufig Fehler. Wer den Pflichtteil berechnen will, muss deshalb die familiäre und vermögensrechtliche Ausgangslage vollständig erfassen.

Hinzu kommt, dass sich der Pflichtteil nicht nach einzelnen Nachlasswerten orientiert, sondern nach dem gesamten Nachlassbestand im Zeitpunkt des Erbfalls. Dazu gehören Immobilien, Kontoguthaben, Wertpapiere, Fahrzeuge und sonstige Vermögenswerte. Schulden des Erblassers sind abzuziehen. Gerade bei selbstgenutzten Immobilien, Unternehmensbeteiligungen oder früheren Schenkungen ist die Bewertung oft der eigentliche Streitpunkt.

Der erste Schritt: Auskunft über den Nachlass verlangen

Wer seinen Pflichtteil geltend machen möchte, braucht belastbare Zahlen. Das Gesetz gibt Pflichtteilsberechtigten deshalb einen Auskunftsanspruch gegen die Erben. Dieser Anspruch ist in der Praxis oft wichtiger als die spätere Zahlungsforderung, da ohne Nachlassverzeichnis keine seriöse Berechnung möglich ist.

Die Erben müssen Auskunft über den Bestand des Nachlasses geben. Je nach Situation kann auch ein notarielles Nachlassverzeichnis verlangt werden. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Misstrauen besteht oder unklar ist, ob alle Vermögenswerte vollständig angegeben wurden. Zusätzlich kann ein Anspruch auf Wertermittlung bestehen, etwa durch ein Sachverständigengutachten für eine Immobilie.

Viele Konflikte beginnen damit, dass Informationen nur zögerlich oder bruchstückhaft herausgegeben werden. Wer vorschnell eine Summe nennt oder eine Abfindung akzeptiert, ohne den Nachlass zu kennen, verzichtet unter Umständen auf erhebliche Beträge. Es ist daher am ratsamsten, zunächst strukturierte Auskunft und Belege anzufordern und erst danach die konkrete Höhe des Pflichtteils zu beziffern.

Was Schenkungen zu Lebzeiten verändern können

In vielen Familien ist der Nachlass auf den ersten Blick kleiner, als er tatsächlich rechtlich zu bewerten ist. Der Grund liegt in früheren Übertragungen. Hat der Erblasser zu Lebzeiten Vermögen verschenkt, kommt ein Pflichtteilsergänzungsanspruch in Betracht.

Das betrifft etwa Schenkungen an eines der Kinder, an den neuen Ehepartner oder die Übertragung einer Immobilie noch zu Lebzeiten. Solche Zuwendungen werden nicht immer in voller Höhe berücksichtigt, sondern nach gesetzlich geregelten Abschmelzungsgrundsätzen. Wie stark sie sich auswirkt, hängt unter anderem vom Zeitpunkt der Schenkung ab.

Gerade hier zeigt sich, dass pauschale Aussagen selten weiterhelfen. Nicht jede Übertragung ist rechtlich eine Schenkung im engeren Sinn. Wurden Gegenleistungen vereinbart oder Wohnrechte vorbehalten, ist eine genaue Prüfung erforderlich. Auch bei gemeinschaftlichen Konten oder ungewöhnlichen Geldabflüssen kurz vor dem Erbfall lohnt sich ein genauer Blick.

Fristen und Verjährung nicht unterschätzen

Wer den Pflichtteil trotz Testament durchsetzen will, sollte nicht zu lange warten. Der Anspruch unterliegt der regelmäßigen Verjährung von drei Jahren. Die Frist beginnt grundsätzlich mit dem Schluss des Jahres, in dem der Berechtigte vom Erbfall und von der ihm beeinträchtigten Verfügungsgewalt erworben hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.

Das klingt großzügig, führt in der Praxis aber oft zu Fehlannahmen. Denn viele Betroffene gehen zunächst von rein familiären Gesprächen aus und hoffen auf eine einvernehmliche Lösung. Dagegen ist nichts einzuwenden. Problematisch wird es, wenn über lange Zeit keine belastbaren Auskünfte erteilt werden und die Frist aus dem Blickgerät erfolgt.

Auch taktisch ist Zögern selten sinnvoll. Je früher Unterlagen gesichert, Auskünfte verlangt und Werte dokumentiert werden, desto klarer lässt sich der Anspruch später durchsetzen. Das gilt insbesondere bei Immobilien, Unternehmenswerten oder unübersichtlichen Vermögensverhältnissen.

Außergerichtlich oder vor Gericht?

Nicht jeder Pflichtteilsfall muss sofort vor Gericht enden. Häufig lässt sich bereits durch ein rechtlich begründetes Aufforderungsschreiben Bewegung in die Sache bringen. Dann erkennen Sie, dass der Anspruch ernsthaft geprüft und nachvollziehbar vorbereitet wird. Das kann die Bereitschaft erhöhen, ein vollständiges Nachlassverzeichnis vorzulegen oder über die Zahlung zu verhandeln.

Gleichzeitig sollte man die Grenzen einer außergerichtlichen Lösung realistisch einschätzen. Wenn Auskünfte verweigert werden, Vermögenswerte offensichtlich zu niedrig angesetzt sind oder Schenkungen verschwiegen werden, bleibt oft nur die gerichtliche Durchsetzung . Dann kann zunächst auf Auskunft, Wertermittlung und anschließend auf Zahlung geklagt werden.

Welche Vorgehensweise sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab. Besteht eine belastbare familiäre Gesprächsbasis, kann ein abgestuftes Vorgehen zweckmäßig sein. Bei tiefen Misstrauen oder komplexen Vermögensverhältnissen ist meist von Anfang an eine klare rechtliche Struktur erforderlich.

Typische Fehler auf beiden Seiten

Pflichtteilsberechtigte machen häufig den Fehler, ihren Anspruch zu spät, zu ungenau oder ohne ausreichende Informationsgrundlage geltend zu machen. Ebenso problematisch ist es, sich auf mündliche Zusagen zu verlassen oder vorschnell einen Vergleich zu unterschreiben.

Erben unterschätzen oft, dass sie umfassende Auskunftsschulden und unvollständige Angaben den Konflikt eher verschärfen. Auch der Versuch, Bewertungen kleinzurechnen oder frühere Schenkungen auszublenden, führt meist nicht zu einer tragfähigen Lösung. Am Ende steigen dadurch eher Zeitaufwand, Kosten und familiäre Belastung.

Gerade weil Pflichtteilsstreitigkeiten neben der rechtlichen auch eine persönliche Ebene haben, ist ein sachlicher Umgang wichtig. Klare Kommunikation hilft mehr als Vorwürfe. Wer seine Rechte sichern will, braucht keine Eskalation, sondern belastbare Informationen und eine rechtlich saubere Strategie.

Was für Betroffene jetzt sinnvoll ist

Wenn Sie vermuten, dass Ihnen ein Pflichtteil zusteht, sollte zunächst geprüft werden, ob überhaupt eine Pflichtteilsberechtigung besteht und welche gesetzlichen Erbquote ohne Testament gegolten hätten. Danach kommt es darauf an, den Nachlassbestand vollständig zu erfassen und eventuelle Schenkungen einzubeziehen. Erst auf dieser Grundlage lässt sich der Anspruch seriös berechnen.

Für viele Mandantinnen und Mandanten ist bereits diese erste Einordnung eine große Entlastung. Sie wissen dann, ob es um einen überschaubaren Auskunftsanspruch oder um einen wirtschaftlich erheblichen Zahlungsanspruch geht. Eine anwaltliche Prüfung schafft hier oft früh Klarheit, gerade wenn Immobilien, Patchwork-Familien oder ältere Übertragungen eine Rolle spielen.

Zinner Lang & Kollegen begleitet Mandanten in erbrechtlichen Konflikten mit klarer Struktur, persönlicher Beratung und transparenter Kostenorientierung nach dem RVG. Das ist besonders dann hilfreich, wenn neben der rechtlichen Lage auch die familiäre Situation ein umsichtiges Vorgehen erfordert.

Wer seinen Pflichtteil durchsetzen möchte, muss nicht sofort den größten Streit befürchten. Entscheidend ist, früh die richtigen Fragen zu stellen und den eigenen Anspruch nicht aus Unsicherheit liegen zu lassen.



Rechtsanwalt

Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)



www.kanzlei-zinner-lang.de Carsten ZinnerRechtsanwaltWirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)