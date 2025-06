Ratgeber zum Thema Kryptowährungen und Erbrecht

Einleitung

Mit dem Aufkommen von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen digitalen Assets steht das Erbrecht vor neuen Herausforderungen. Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die in elektronischen Wallets gespeichert werden und mittels kryptografischer Schlüssel gesichert sind. Im Erbfall stellen sich daher besondere Fragen hinsichtlich der Nachlassabwicklung und Sicherung dieser Vermögenswerte.

Dieser Ratgeber bietet einen Überblick über die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährungen und Erbrecht und gibt Handlungsempfehlungen für Erblasser und Erben.

1. Rechtliche Einordnung von Kryptowährungen

Kryptowährungen sind nach deutschem Recht als Vermögenswerte zu betrachten und fallen somit in den Nachlass gemäß § 1922 BGB. Sie unterliegen den allgemeinen erbrechtlichen Bestimmungen. Allerdings führen die technischen Besonderheiten zu spezifischen Herausforderungen bei der Nachlassabwicklung.

2. Herausforderungen im Erbfall a) Zugang zu digitalen Wallets

Der Zugriff auf Kryptowährungen erfolgt über sogenannte Private Keys (private Schlüssel). Ohne Kenntnis dieser Schlüssel ist ein Zugriff auf die digitalen Vermögenswerte unmöglich. Im Erbfall müssen die Erben daher Zugang zu diesen Schlüsseln erhalten.

b) Anonymität und Dezentralität

Kryptowährungen basieren auf der Blockchain-Technologie, die eine dezentrale und pseudonyme Verwaltung ermöglicht. Es existieren keine zentralen Institutionen, die Auskunft über Kontoinhaber erteilen können. Dies erschwert die Feststellung des Nachlassbestandes durch die Erben.

c) Volatilität des Marktwerts

Der Wert von Kryptowährungen kann starken Schwankungen unterliegen. Dies beeinflusst die Wertermittlung für die Erbschaftssteuer und die Aufteilung unter den Erben.

3. Handlungsempfehlungen für Erblasser a) Dokumentation der Vermögenswerte

Erblasser sollten ihre Bestände an Kryptowährungen sorgfältig dokumentieren. Dazu gehört:

Liste der Wallets und Börsen : Aufstellung aller genutzten Wallets und Accounts bei Krypto-Börsen.

: Aufstellung aller genutzten Wallets und Accounts bei Krypto-Börsen. Zugangsdaten : Sicherung von Passwörtern, Seed-Phrasen und Private Keys.

: Sicherung von Passwörtern, Seed-Phrasen und Private Keys. Anleitung: Hinweise zur Nutzung und Verwaltung der Kryptowährungen.

b) Sicherung der Zugangsdaten

Die Zugangsdaten sollten an einem sicheren Ort verwahrt werden, z. B.:

Notarielle Verwahrung

Bankschließfach

Vertrauensperson

Es ist wichtig, dass die Erben im Erbfall wissen, wo sich diese Informationen befinden.

c) Testamentarische Regelung

Im Testament sollte festgelegt werden:

Begünstigte Personen : Wer erhält die Kryptowährungen?

: Wer erhält die Kryptowährungen? Verwalter : Benennung einer Person mit technischem Verständnis, die die Abwicklung unterstützt.

: Benennung einer Person mit technischem Verständnis, die die Abwicklung unterstützt. Anweisungen: Spezifische Vorgaben zur Verteilung oder Veräußerung der Kryptowährungen.

4. Handlungsempfehlungen für Erben a) Bestandsaufnahme

Erben sollten prüfen:

Dokumente und Unterlagen : Hinweise auf Kryptowährungsbesitz suchen.

: Hinweise auf Kryptowährungsbesitz suchen. Digitale Geräte : Computer, Smartphones und Hardware Wallets untersuchen.

: Computer, Smartphones und Hardware Wallets untersuchen. Online-Dienste: E-Mail-Konten und Cloud-Dienste auf relevante Informationen überprüfen.

b) Technische Unterstützung

Bei fehlendem technischem Know-how empfiehlt sich die Hinzuziehung von Experten, die bei der Sicherung und Verwaltung der Kryptowährungen helfen können.

c) Steuerliche Pflichten

Erben müssen den Wert der geerbten Kryptowährungen zum Zeitpunkt des Erbfalls ermitteln und in der Erbschaftssteuererklärung angeben.

5. Steuerliche Aspekte

Kryptowährungen unterliegen der Erbschaftssteuer gemäß den allgemeinen Vorschriften. Herausforderungen hierbei sind:

Wertermittlung : Feststellung des Marktwerts zum Todeszeitpunkt.

: Feststellung des Marktwerts zum Todeszeitpunkt. Dokumentation: Nachweise über Bestände und Transaktionen.

6. Vorsicht vor rechtlichen Fallstricken a) Unbefugter Zugriff

Der eigenmächtige Zugriff auf Wallets ohne Erbberechtigung kann strafrechtliche Konsequenzen haben.

b) Datenschutz

Der Umgang mit persönlichen Daten des Erblassers unterliegt datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

7. Internationaler Bezug

Kryptowährungen kennen keine Ländergrenzen. Bei internationalem Bezug können unterschiedliche erbrechtliche Regelungen und Steuerpflichten relevant sein. Es ist wichtig, die jeweilige Rechtslage zu berücksichtigen.

8. Fazit

Die Integration von Kryptowährungen in den Nachlass erfordert besondere Sorgfalt. Durch frühzeitige Planung und klare Regelungen können Erblasser sicherstellen, dass ihre digitalen Vermögenswerte im Erbfall korrekt verwaltet und an die gewünschten Personen übertragen werden. Erben sollten sich der besonderen Herausforderungen bewusst sein und gegebenenfalls fachkundige Unterstützung in Anspruch nehmen.

Hinweis: Dieser Ratgeber bietet einen allgemeinen Überblick und stellt keine Rechtsberatung dar. Bei konkreten Fragestellungen empfiehlt es sich, einen Rechtsanwalt oder Notar zu konsultieren, der auf Erbrecht und digitale Vermögenswerte spezialisiert ist.

