Arbeitsrechtliche Fragen zu Weihnachten

Weihnachtsgeld, Feiertagszuschläge, Urlaub - Was müssen Arbeitnehmer beachten?

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und damit eingehend rechtliche Fragen zum Thema Arbeitsrecht. Muss ich für meinen Arbeitgeber erreichbar sein? Darf mir mein Chef den Urlaub verweigern? Habe ich Anspruch auf Weihnachtsgeld und Weihnachtsfeier? Rechtsanwalt Hussein Madani erklärt im Interview mit 123recht.de die wichtigsten Punkte.

123recht.de: Herr Madani, welche Tage an Weihnachten sind Feiertage?

Rechtsanwalt Madani: In Deutschland sind der 25. Dezember (1. Weihnachtstag) und der 26. Dezember (2. Weihnachtstag) gesetzliche Feiertage. Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) sind keine gesetzlichen Feiertage, sondern reguläre Arbeitstage.

123recht.de: Muss für Heiligabend ein halber oder ganzer Urlaubstag genommen werden?

Rechtsanwalt Madani: Da Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag ist, besteht grundsätzlich Arbeitspflicht. Das Bundesurlaubsgesetz sieht keine halben Urlaubstage vor, daher muss ein ganzer Urlaubstag genommen werden. Viele Arbeitgeber gewähren jedoch verkürzte Arbeitszeiten oder einen freien Tag, was eine betriebliche Übung begründen kann. Auch in Tarifverträgen finden sich häufig Regelungen, wonach an Heiligabend und Silvester keine Arbeitspflicht besteht.

Beschäftigungsverbot an Feiertagen

123recht.de: Darf man trotzdem an den gesetzlichen Feiertagen arbeiten?

Rechtsanwalt Madani: An gesetzlichen Feiertagen gilt grundsätzlich ein Beschäftigungsverbot gemäß § 9 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Ausnahmen bestehen für bestimmte Branchen wie Notdienste, Krankenhäuser oder das Gastgewerbe (§ 10 ArbZG).

123recht.de: Wie sieht es mit Homeoffice an Weihnachten aus?

Rechtsanwalt Madani: Die Regelungen zur Arbeit an Feiertagen gelten auch für das Homeoffice. Arbeit an gesetzlichen Feiertagen ist nur im Rahmen gesetzlicher Ausnahmen zulässig. An Heiligabend und Silvester besteht Arbeitspflicht, sofern keine anderweitigen betrieblichen oder tariflichen Vereinbarungen bestehen.

123recht.de: Gibt es Besonderheiten für Minijobber?

Rechtsanwalt Madani: Minijobber haben dieselben arbeitsrechtlichen Ansprüche wie andere Arbeitnehmer. Dazu gehört der Anspruch auf Entgeltfortzahlung an Feiertagen, sofern diese auf reguläre Arbeitstage fallen. An Heiligabend und Silvester müssen sie Urlaub beantragen, wenn sie frei haben möchten.

123recht.de: Muss ich trotz der Feiertage für mein Unternehmen erreichbar sein?

Rechtsanwalt Madani: An gesetzlichen Feiertagen besteht keine Verpflichtung zur Erreichbarkeit, es sei denn, es wurde Rufbereitschaft vereinbart. Dies muss jedoch explizit vereinbart und entsprechend vergütet werden. An Heiligabend und Silvester hängt die Erreichbarkeit von den betrieblichen Regelungen ab.

Kein gesetzlicher Anspruch auf Feiertagszuschläge

123recht.de: Habe ich einen Anspruch auf Feiertagszuschläge?

Rechtsanwalt Madani: Ein gesetzlicher Anspruch auf Feiertagszuschläge besteht nicht. Ein solcher Anspruch kann sich jedoch aus Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen oder dem Arbeitsvertrag ergeben. In vielen Branchen sind Zuschläge für Feiertagsarbeit üblich.

123recht.de: Wie sieht es mit Weihnachtsgeld und Weihnachtsfeiern aus?

Rechtsanwalt Madani: Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf Weihnachtsgeld. Solche Ansprüche können sich aus Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen, Arbeitsverträgen oder durch betriebliche Übung ergeben. Die Teilnahme an Weihnachtsfeiern ist nicht verpflichtend und gilt daher auch nicht als Arbeitszeit.

123recht.de: Was bedeutet in diesem Zusammenhang betriebliche Übung?

Rechtsanwalt Madani: Betriebliche Übung bezeichnet ein regelmäßiges Verhalten des Arbeitgebers, aus dem Arbeitnehmer ableiten können, dass bestimmte Leistungen auch in Zukunft gewährt werden, z. B. Weihnachtsgeld oder freier Heiligabend. Durch das Verhalten des Arbeitgebers kann sich damit ein Anspruch für die Zukunft ergeben.

Zuschläge können steuer- und sozialversicherungsfrei sein

123recht.de: Gibt es steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten bei Zuschlägen?

Rechtsanwalt Madani: Feiertagszuschläge können steuer- und sozialversicherungsfrei sein, wenn sie bestimmte Höchstgrenzen nicht überschreiten und für tatsächlich geleistete Arbeit an Feiertagen gezahlt werden.

Arbeitgeber sollten Betriebsferien frühzeitig ankündigen

123recht.de: Kann das Unternehmen Betriebsferien über Weihnachten anordnen?

Rechtsanwalt Madani: Ein Arbeitgeber kann Betriebsferien anordnen, wenn dringende betriebliche Gründe sein berechtigtes Interesse hieran begründen. Dabei müssen die Urlaubswünsche der Arbeitnehmer berücksichtigt und soziale Gesichtspunkte beachtet werden. Betriebsferien sollten auch frühzeitig angekündigt werden.

Generelle Urlaubssperren ohne sachlichen Grund sind unzulässig

123recht.de: Wie sieht es mit Urlaubssperren aus?

123recht.de:Urlaubssperren sind zulässig, wenn dringende betriebliche Gründe vorliegen, etwa hoher Arbeitsaufwand. Dabei müssen die Interessen der Arbeitnehmer berücksichtigt werden. Eine generelle Urlaubssperre ohne sachlichen Grund ist unzulässig.

123recht.de: Wir bedanken uns für das informative Gespräch und wünschen Ihnen frohe Festtage.