Baulast einfach erklärt: So sichern Sie Ihr Bauvorhaben

Baulasten entscheiden oft über Genehmigung oder Stopp eines Bauvorhabens. Sie sichern Abstände, Wege und Anschlüsse. Hier erfahren Sie kurz und klar im Interview mit Rechtsanwalt Olaf Tank, wie Baulasten funktionieren und wie Sie richtig vorgehen.

123recht.de: Herr Tank, was sind Baulasten und wann werden sie benötigt?

Rechtsanwalt Tank: Unter Baulasten versteht man öffentlich-rechtliche Verpflichtungen eines Grundstückseigentümers gegenüber der Bauaufsichtsbehörde. Diese Lasten können den Eigentümer verpflichten, bestimmte Dinge zugunsten eines anderen Grundstücks zu tun, dulden oder zu unterlassen. So können baurechtliche Anforderungen auf einem Grundstück erfüllt werden, die sonst grds. nicht erfüllt werden könnten.

Sind Baulasten einmal entstanden, werden diese im sog. Baulastenverzeichnis zur Beweisfunktion der jeweiligen Kommune eingetragen.

Typische Einsatzfälle aus der Praxis

123recht.de: Welche typischen Anwendungsfälle gibt es für Baulasten?

Rechtsanwalt Tank: Es gibt eine Vielzahl von Anwendungsfälle für Baulasten.

Typisch sind:

Stellplatzbaulasten: Stellplätze für ein Gebäude werden auf einem benachbarten Grundstück gesichert.

Abstandsflächenbaulasten: Ein Grundstückseigentümer verpflichtet sich, die Abstandsfläche eines Nachbargebäudes auf seinem Grundstück zu dulden.

Zuwegungsbaulasten: Ein Grundstück bekommt über ein anderes Grundstück Zugang zur öffentlichen Straße.

Erschließungsbaulasten: Leitungsrechte oder sonstige Erschließungsmaßnahmen verlaufen über das belastete Grundstück.

Baulast vs. privates Wegerecht und Dienstbarkeit

123recht.de: Wie unterscheiden sich Baulasten von privatrechtlichen Vereinbarungen?

Rechtsanwalt Tank: Die Baulasten sind öffentlich-rechtlicher Natur und wirken zwischen dem Verpflichteten und der Bauaufsichtsbehörde. Durch die Eintragung im Baulastenverzeichnis, gelten sie dauerhaft und bestehen auch bei einem Eigentümerwechsel fort. Damit entfalten sie eine sog. Dingliche Wirkung.

Verbildlicht, haftet die Baulast dem Grundstück an und geht bei Verkauf einfach mit auf den neuen Eigentümer über.

Privatrechtliche Vereinbarungen hingegen, regeln ein ausgestaltetes Verhältnis zwischen den Eigentümern.

Gängige Beispiele in der Praxis sind die Eintragung eines Wegerechts im Grundbuch, oder anderweitige dingliche Dienstbarkeiten. Solche Vereinbarungen, entfalten aber keine bauordnungsrechtliche Wirkung gegenüber den Behörden.

Bezugnehmend auf das Beispiel des Wegerechts:

Ein eingetragenes Wegerecht im Grundbuch, ersetzt keine Zuwegungsbaulast im Baugenehmigungsverfahren.

Eintragung: So läuft es ab

123recht.de: Wie wird eine Baulast eingetragen und wie wirkt sie?

Rechtsanwalt Tank: Die Eintragung einer Baulast erfolgt in 4 Schritten:

Einverständnis des Eigentümers

(Schriftform, notarielle Beurkundung nicht erforderlich, in der Praxis aber häufig genutzt) Antrag bei der Bauaufsichtsbehörde Prüfung und Eintragung ins Baulastenverzeichnis Mitteilung an den Eigentümer

Löschung: Diese Fälle kommen in Betracht

123recht.de: Kann eine Baulast wieder gelöscht werden?

Rechtsanwalt Tank: Natürlich ist unter bestimmten Voraussetzungen auch die Löschung einer Baulast möglich:

Wenn der Zweck der Baulast entfallen ist

(z.B. durch Umbau, Neubau, Abriss) Auf Antrag des jeweiligen Eigentümers Und nach individueller Prüfung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde

Nichtbestellung trotz Vertrag: Diese Folgen drohen

123recht.de: Was passiert, wenn ich eine vertraglich vereinbarte Baulast nicht bestelle?

Rechtsanwalt Tank: Wenn im Kaufvertrag oder Nachbarschaftsvertrag eine Baulast vereinbart wurde, diese aber nicht bestellt wird, drohen zivilrechtliche Konsequenzen drohen in Gestalt etwaiger Schadensersatzforderungen oder sogar in Gestalt eines Klageverfahrens auf Vornahme der Bestellung.

Außerdem verzögert sich so das Bauvorhaben erheblich, denn ohne die Baulast ist das Bauen nicht möglich.

Keine Zustimmung: So gehen Sie vor

123recht.de: Was kann ich tun, wenn ich mit einer Baulast nicht einverstanden bin?

Rechtsanwalt Tank: Sollten Sie mit der Baulast nicht einverstanden sein, können Sie ihre Zustimmung zunächst verweigern und eine rechtliche Prüfung von einem Rechtsanwalt vornehmen lassen. Dieser wird den Sachverhalt genau prüfen und Ihnen mitteilen, ob es Möglichkeiten gibt, die Bestellung der Baulast noch zu verhindern.

Sollte sich sodann keine rechtliche Möglichkeit der Verhinderung bieten, können Sie immer noch mit der zuständigen Behörde oder dem Nachbarn verhandeln, um eine Einigung zu erzielen.

In vielen Fällen möchten alle Parteien eine gütliche Einigung erzielen, sodass durch einen öffentlich rechtlichen Vertrag, in Gestalt des Vergleichvertrags, Abhilfe verschafft werden kann.

Wertauswirkung: Minderung oder Steigerung

123recht.de: Welche Auswirkungen hat eine Baulast auf den Wert eines Grundstücks?

Rechtsanwalt Tank: Welche Auswirkung eine Baulast auf den Wert eines Grundstücks hat, hängt von der Art der jeweiligen Baulast ab.

Eine Wertminderung ist zumindest in den Fällen üblich, sollte es sich um eine Abstandsflächen- oder Zuwendungsbaulast handeln, weil das Grundstück dann eingeschränkt nutzbar ist. Die Höhe der Wertminderung, ist aber variabel.

Gleicherweise kann eine Baulast auch zu einer Wertsteigerung führen, wenn ein Grundstück durch eine Baulast überhaupt erst bebaut werden darf, mithin die Qualifikation als Baugrundstück durch die Baulast erhält.

In extremen Fällen kann eine Baulast jedoch auch dazu führen, dass sie künftige Kaufinteressenten abschreckt und die Last zu einem Verkaufshindernis wird. Dies ist aber äußerst selten.

Praxistipps vor Kauf, Bau oder Verkauf

123recht.de: Welche Empfehlungen haben Sie für unsere Leser?

Rechtsanwalt Tank: Sollten Sie über die Bestellung einer Baulast nachdenken oder sich gegen eine bestehende Baulast wehren wollen, sollten Sie dies stets mit rechtlichem Beistand angehen, um die bestmöglichen Erfolgsaussichten in der Sache zu gewährleisten.

Grundlegende Dinge sollten aber stets, d.h. auch ohne Rechtsbeistand, beachtet werden.

Baulastenverzeichnis prüfen, bevor Sie ein Grundstück kaufen, bebauen oder verkaufen wollen. Vermeiden Sie übereilte Zusagen. Baulasten binden dauerhaft. Es ist eine Entscheidung, die Sie nicht einfach rückgängig machen können. Prüfen Sie Alternativen, bevor Sie einer Baulast zustimmen. Beachten Sie: Baulasten können ein Projekt retten oder verhindern. Sie sind ein wichtiges Werkzeug, sollten aber gezielt und bedacht eingesetzt werden.

123recht.de: Herr Tank, wir bedanken uns ganz herzlich für das informative Interview.

Verfasst durch iur Alicia Lashab

Falls sich bei Ihnen weitere Fragen durch diesen Artikel ergeben haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Ihre Rückfrage.