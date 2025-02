Kindesschutz - Jugendamt und KESB im Vergleich

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

In der Schweiz gibt es anstelle der Jugendämter die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden

Unter dem Titel A German in Zurich habe ich hier auf diesem Portal schon einmal einige auffällige eher sprachlich-formelle Unterschiede zwischen der deutschen und der schwyzer Rechtsordnung skizziert. Zu den markantesten inhaltlichen Unterschieden gehört der in der Schweiz erheblich stärkere Zugriff der einzelnen Kantone auf die Kinder mithilfe der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB). Während die Jugendämter in Deutschland meist lediglich zur Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen bemüht werden und nur selten in die Erziehung eingreifen oder gar ein Besuchsverbot oder Heimunterbringung gerichtlich erwirken, treffen solche Entscheidungen die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) direkt selbst. Die KESB sind den Familiengerichten sogar noch übergeordnet.

Ein Rechtsanwalt, der wie ich über Artikel 28 BGFA eine abgeleitete Zulassung hat und in der entsprechenden EU/EFTA-Liste eingetragen ist, kann für eine Ehescheidung in den entsprechenden Fällen zwar die unentgeltliche Rechtspflege beantragen, vergleichbar der deutschen Verfahrenskostenhilfe. Wegen der erheblichen Unterschiede und unter Verweis auf das Erfordernis einer besonders hohen Qualität (vielleicht auch Staatstreue) der Rechtsvertretung in Kindesschutzfällen versagen einige Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (z.B. Toggenburg) antragstellenden Anwältinnen und Anwälten, die nicht im regulären Anwaltsregister eingetragen sind, indessen eine solche Beiordnung - einer der seltenen Ausnahmefälle, in denen ich als Rechtsanwalt (DE) in der Schweiz derzeit noch nicht meinen in der Schweiz regulär zugelassenen Kolleginnen und Kollegen gleichgestellt bin.

In meinem neuesten Blogeintrag auf meiner Homepage, der aus vorherigen zwei Fachartikeln entstanden ist, stelle ich meine bisherigen Beobachtungen und Erfahrungen mit der schweizerischen KESB zusammen und gebe einige Empfehlungen zum Umgang mit den Beiständinnen und Beiständen. Widerstand nützt im Falle einer entsprechenden Anordnung rein gar nichts, vielmehr ist in einem solchen Falle Kooperation und sorgsame Bereinigung der Angriffspunkte gefragt. Vorbild ist eine schweizerische Biedermeier-Familie. Was also in Berlin als Normalfall durchgehen könnte, ist in der Schweiz mitunter ein Fall für eine Fremdplatzierung. Insoweit scheint die Schweiz bei der Umsetzung der Agenda 2030 - hier insbesondere des Zieles 4 - sogar eine Vorreiterrolle einzunehmen.