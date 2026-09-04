Problemfälle für die elterliche Sorge

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Welche Probleme in der Familie zur Einschränkung der elterlicher Sorge führen können

Echte Gefahren für die elterliche Sorge in der Familie

Es wird immer wieder unter Praktikern ständig diskutiert, wo für 2 Eltern oder für einen alleinerziehenden Elternteil typische Gefahren im Alltag lauern, die die elterliche Sorge an den Kindern tatsächlich dahingehend gefährden, dass die Sorge eingeschränkt wird bis hin zur völligen Entziehung erfolgen kann:

Dauerbrenner Schulverweigerung

Leider werden immer mehr Fälle von Kindern von Schulverweigerung bekannt. Gerade Kinder, die zur Zeit der Corona-Maßnahmen in die Schule gekommen sind, haben damit zu kämpfen, hier gibt es unterschiedliche Ausprägungen:

-Kinder verweigern völlig die Schule, weil sie schlicht den Anschluss verpasst haben und bestimmte Dinge einfach nicht mehr gelernt haben. Das ist die schwerste Form. Hier muss sowohl auf psychologischer Sicht, als auch aus Elternsicht hart am Kind gearbeitet werden.

D.h. Eltern müssen inzwischen zusehen, dass ihr Kind zumindest zuhause vorläufig beschult wird und mit dem für seinen Altersstand übliche Klassenziel auch erreichen kann.

Für die psychische Barriere und auch Begründung benötigt man einen Kinderpsychiater, der zwar die Problematiken bei den Familiengerichten kennt, aber trotzdem die Familien wirklich unterstützt. Hier besteht die Gefahr, dass Psychiater sich u.U. als Feind der Familie entpuppt. Das ist nicht förderlich für die Familie. Hier muss man bei der Wahl sehr sorgsam umgehen.

-Kinder kommen zwar gut sogar sehr gut mit in der Schule, verweigern aber aus Langeweile: Hier muss ein Weg gefunden werden, vor allem auch älteren Kindern klarzumachen, dass sie sich mit der Schule in irgendeiner Art und Weise abfinden bzw. gutstellen müssen, um weitere Probleme der Familie und damit der Kinder zu vermeiden, die sonst wohl in einem Heimaufenthalt enden können.

Kinder sind nicht beschulbar

Körperliche Behinderungen und u.U. leichte ADHS-Einschränkungen gepaart mit hoher Intelligenz kann u.U. eine solche Schwierigkeit sein. Diese Kinder müssen von der Schule genommen werden. Doch die Schule ist damit überlastet, weil die Kinder zwar ins Raster passen, aber der Schulalltag mit ihnen nicht handlebar ist.

Was tut u.U. eine Schule, die überfordert ist, sie schließt das Kind z.B. aus dem Unterricht wegen schlechten Verhaltens aus und stellt sich den tatsächlichen Problemen u.U. nicht. Kommt das mehrfach vor, bedeutet, das u.U. Schulausschluss für das Kind.

Das bedeutet dann für die Eltern diese können nicht dafür sorgen, dass das Kind beschult wird, so kann ein Kind im Heim landen.

Schulbegleiter wären keine Lösung, doch auch zu teuer. Viele Gemeinden wiegeln das ab und so kommen Kinder dann eher ins Heim, als zu einer vernünftigen Lösung.

Es gibt z.B. Schulen für Kinder mit Höreinschränkungen, die auch ADHS-Kinder aufnehmen können. Hier können u.U. gestresste Eltern Hilfe und Unterstützung finden.

Ein Elternteil stellt den Antrag auf Alleinsorge

Wie auch schon früheren Darstellungen von der Unterfertigenden ausgeführt, laufen gerade Mütter, die ihre Kinder bei sich behalten wollen und unter unkooperativen Vätern leiden, Gefahr einen Antrag zu stellen, den das Recht auch hergibt. Doch die Praxis sieht vor den Gerichten dann anders aus.

Besser ist es in diesen Fällen Ausschnitte der Sorge zu beantragen z.B. Gesundheitssorge, und das dann an einem konkreten Problem festzumachen, um dann die Vorgehensweise des Gerichts zu verstehen. Hier kann dann am Ende des Tages auch eine Vollmachtslösung etwas sein, was betroffenen Eltern weiterhelfen kann.

Psychische Themen eines Elternteils aus der Vergangenheit

Die Vergangenheit eines Elternteils beschäftigen immer wieder die Gerichte, oft sind es Themen, die ein Elternteil zur Sprache bringt, weil er es vom Partner erfahren hat.

Manchmal sind es auch Themen, die bei den Gerichten noch aus Altfällen vorliegen. Hier ist es aber wichtig (z.B. bei schon früher gerichtlichen Entscheidungen zum Sorgerechtsentzug bezüglich anderer Kinder) die Behörden auf den Datenschutz hinzuweisen!

Sehr eigenwillige Ansichten zum Thema Gesundheit im Bezug auf die eigenen Kinder

Eltern, die eine Hausgeburt planen oder in der alternativen Medizin ihr Heil suchen, verlieren oft ihre Kinder. Verschwörungstheorien sind nicht gefragt bei den Behörden!

Migrantenkinder, die schlecht Deutsch sprechen

Auch schlechte Deutschkenntnisse in der Schule können Migrantenkindern und ihren unerfahrenen Eltern schon zum Verhängnis werden. Zuhause wird kein Deutsch gesprochen und in der Schule wird zu wenig Deutsch vermittelt. Die Kinder haben es schwer. Fallen Kinder dann durch irgendetwas noch im Schulalltag auf, so kann es dazu kommen, dass Kinder kurzerhand in eine Pflegefamilie kommen. Hier müssen erfahrene Dolmetscher und beherzte Anwälte den Familien engagiert beistehen.

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