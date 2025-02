Scheidung in Deutschland: Der komplette Leitfaden zur Online Scheidung von A bis Z

Die Scheidung ist für die meisten Menschen ein belastender Schritt, der mit vielen Fragen und Unsicherheiten verbunden ist. Es geht nicht nur um die emotionale Bewältigung der Trennung, sondern auch um die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen, die damit einhergehen. Glücklicherweise gibt es heutzutage eine moderne und effiziente Möglichkeit, den Scheidungsprozess zu vereinfachen: die Online-Scheidung. Dieser Leitfaden erklärt Ihnen alles, was Sie über die Online-Scheidung in Deutschland wissen müssen. Er gibt Ihnen einen detaillierten Überblick über den Ablauf, die Vorteile, häufig gestellte Fragen, rechtliche Aspekte und Kosten.

Die TRIPP-Rechtsanwaltskanzlei ist Ihre Anlaufstelle für eine unkomplizierte und schnelle Online-Scheidung. Wir bieten diesen Service mit unserem Projekt „Jetzt scheiden lassen" bundesweit an und sorgen dafür, dass Ihr Scheidungsverfahren einfach und stressfrei verläuft. In diesem Artikel erfahren Sie nicht nur alles über die Online-Scheidung, sondern auch über weitere wichtige Aspekte einer Scheidung, die Sie kennen sollten.

Inhaltsübersicht:

Was ist eine Online-Scheidung? Ablauf einer Online-Scheidung

Schritt 1: Scheidungsantrag ausfüllen

Schritt 2: Unterlagen einreichen

Schritt 3: Antrag beim Gericht einreichen

Schritt 4: Scheidungserkenntnis

Wichtige rechtliche Informationen zur Scheidung

Was müssen Sie vor der Scheidung wissen?

Scheidung und Unterhalt

Sorgerecht für Kinder

Güterstand und Vermögensaufteilung

Ehevertrag und seine Bedeutung

Die Vorteile einer Online-Scheidung

Kosten einer Online-Scheidung

Überblick über die Scheidungskosten

Wie die Online-Scheidung hilft, Kosten zu sparen

Kostenvoranschlag für Ihre Scheidung

Verfahrenskostenhilfe – Wer hat Anspruch darauf?

Ist eine Online-Scheidung für mich geeignet?

Vorteile für einvernehmliche Scheidungen

Wann sollte man einen Anwalt aufsuchen?

Häufig gestellte Fragen zur Online-Scheidung

Fazit – Warum die Online-Scheidung die beste Lösung für Sie sein könnte

Was ist eine Online-Scheidung?

Die Online-Scheidung hat sich in den letzten Jahren als eine effiziente, bequeme und kostengünstige Möglichkeit etabliert, sich scheiden zu lassen. Aber was genau steckt hinter diesem Begriff und wie funktioniert dieser Prozess?

Was bedeutet Online-Scheidung?

Die Online-Scheidung ermöglicht es, den gesamten Scheidungsprozess ohne den persönlichen Besuch eines Anwalts oder eines Gerichts abzuwickeln. Stattdessen können Sie alles bequem von zu Hause aus erledigen. Der Ablauf der Scheidung wird digitalisiert: vom Ausfüllen des Scheidungsantrags über das Einreichen der erforderlichen Dokumente bis hin zur Kommunikation mit den zuständigen Behörden und inzwischen auch dem Scheidungstermin selbst.

Der Ablauf der Online-Scheidung

Im Wesentlichen funktioniert die Online-Scheidung genauso wie eine herkömmliche Scheidung, nur dass der gesamte Prozess über das Internet stattfindet. Ein erfahrener Anwalt wird Sie online beraten und den Antrag beim zuständigen Familiengericht einreichen, sowie die gesamte Korrespondenz mit dem Gericht halten. Von Vorteil ist, dass in der Regel nur ein Anwalt erforderlich ist, um eine einvernehmliche Online-Scheidung einzureichen – anders als bei einer strittigen Scheidung, bei der beide Parteien anwaltlich vertreten sein müssen.

Vorteile der Online-Scheidung

Die Vorteile der Online-Scheidung liegen auf der Hand: Sie ist schneller, kostengünstiger und flexibler als herkömmliche Scheidungsverfahren. Darüber hinaus sparen Sie sich den Gang zu einem Anwalt und vermeiden damit Kosten. Mit der Online-Scheidung haben Sie die Möglichkeit, den Prozess in Ihrem eigenen Tempo zu steuern und müssen nicht auf langwierige Bürokratie oder stundenlange Anwaltstermine warten.

Ablauf einer Online-Scheidung

Der Ablauf einer Online-Scheidung ist in der Regel sehr klar und transparent strukturiert. Um Ihnen den Prozess so einfach wie möglich zu machen, haben wir die Schritte für Sie nachfolgend aufbereitet.

Schritt 1: Scheidungsantrag ausfüllen

Der erste Schritt besteht darin, das Scheidungsformular auf unserer Website auszufüllen. Dieses Formular wird uns dabei helfen, alle wichtigen Informationen zu Ihrer Ehe zu sammeln. Im Wesentlichen müssen Sie Angaben zu Ihrer Ehe, Ihrem Partner, etwaigen Kindern und Ihren finanziellen Verhältnissen machen.

Das Ausfüllen des Formulars ist in der Regel einfach und dauert nur wenige Minuten. Alle Angaben sind vertraulich und werden sicher behandelt. Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, können Sie es elektronisch einreichen.

Schritt 2: Unterlagen einreichen

Im zweiten Schritt müssen Sie die erforderlichen Dokumente einreichen. Zu diesen gehören unter anderem:

Eine Vollmacht

Ihre Heiratsurkunde und

Geburtsurkunden der Kinder (falls vorhanden)

Diese Unterlagen sind notwendig, damit der Anwalt Ihre Scheidung vollständig beim Familiengericht einreichen kann.

Schritt 3: Antrag beim Gericht einreichen

Sobald alle Dokumente eingereicht wurden, übernimmt der Anwalt die Aufgabe, den Scheidungsantrag zu erstellen und beim zuständigen Familiengericht einzureichen. Ab dann läuft auch die gesamte Korrespondenz mit Ihnen und dem Gericht online über uns.

Schritt 4: Scheidungstermin

In vielen Fällen müssen Sie inzwischen auch nicht mehr persönlich vor Gericht erscheinen. Wir beantragen die Durchführung einer Videoverhandlung über das Internet, sodass Sie bei Bewilligung bequem von zuhause aus teilnehmen können.

Sollte das Gericht dies z.B. aus technischen Gründen ablehnen oder Sie lieber persönlich zum Gericht gehen wollen, begleitet Sie selbstverständlich ein Rechtsanwalt aus unserem Netzwerk ohne etwaige Mehrkosten persönlich zum Scheidungstermin. Dieser Termin dauert in der Regel nur 10 Minuten.

Abschließend erhalten Sie den Scheidungsbeschluss mit Rechtskraftvermerk. Mit diesem Dokument sind Sie offiziell geschieden und können Ihren neuen Lebensabschnitt beginnen.

Wichtige rechtliche Informationen zur Scheidung

Bevor Sie sich entscheiden, eine Online-Scheidung einzuleiten, sollten Sie sich mit den wichtigsten rechtlichen Aspekten einer Scheidung vertraut machen. Eine Scheidung hat nicht nur Auswirkungen auf emotionaler Ebene, sondern auch auf Ihre rechtlichen und finanziellen Verpflichtungen.

Was müssen Sie vor der Scheidung wissen?

Trennungsjahr : In Deutschland ist eine Scheidung erst dann möglich, wenn die Ehepartner mindestens ein Jahr getrennt leben. Dieses sogenannte Trennungsjahr ist eine gesetzliche Voraussetzung im Scheidungstermin. Eine Scheidung kann also frühestens 10 Monate nach der Trennung eingereicht werden.

: In Deutschland ist eine Scheidung erst dann möglich, wenn die Ehepartner mindestens ein Jahr getrennt leben. Dieses sogenannte Trennungsjahr ist eine gesetzliche Voraussetzung im Scheidungstermin. Eine Scheidung kann also frühestens 10 Monate nach der Trennung eingereicht werden. Voraussetzungen für eine Scheidung: Eine Scheidung ist möglich, wenn beide Partner die Ehe für gescheitert erklären und das Trennungsjahr abgelaufen ist. Wenn jedoch ein Partner die Scheidung ablehnt, kann der andere die Scheidung auch gegen den Willen seines Ehepartners durchführen.

Scheidung und Unterhalt

In vielen Fällen wird auch der Unterhalt nach der Scheidung ein wichtiges Thema. Der Unterhalt kann sich auf den Ehegattenunterhalt sowie den Kindesunterhalt beziehen.

Ehegattenunterhalt: Der Trennungsunterhalt ist dann relevant, wenn einer der beiden Partner nach der Trennung finanziell erheblich schlechter gestellt ist. Der Trennungsunterhalt beträgt meist 3/7 der Differenz zwischen den beiden Einkommen.

Nachehelichen Unterhalt gibt es jedoch nur in Ausnahmefällen. Dies kann der Fall sein, wenn der Partner nach der Scheidung nicht in der Lage ist, sich selbst zu versorgen, zum Beispiel aufgrund von Krankheit oder Kinderbetreuungspflichten.

Kindesunterhalt: Wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen sind, wird auch der Kindesunterhalt relevant. Unterhaltspflichtig wird das Elternteil, bei dem das Kind nicht oder weniger als 50% lebt. Der Unterhalt richtet sich nach dem Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils sowie den Bedürfnissen des Kindes.

Sorgerecht für Kinder

Das Sorgerecht für Kinder wird grundsätzlich auch nach einer Scheidung gemeinsam von beiden Elternteilen ausgeübt. Es kann jedoch auch zu Streitigkeiten kommen, wenn ein Elternteil das alleinige Sorgerecht anstrebt. In solchen Fällen wird das Familiengericht entscheiden, was im besten Interesse des Kindes ist.

Das Umgangsrecht regelt, wie und wann der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, mit dem Kind Zeit verbringen darf. In manchen Fällen wird bei Erfordernis auch eine Vereinbarung über den Umgang getroffen, um sicherzustellen, dass beide Elternteile weiterhin eine aktive Rolle im Leben des Kindes spielen können.

Güterstand und Vermögensaufteilung

Der Güterstand, den die Ehepartner gewählt haben, beeinflusst, wie das Vermögen im Falle einer Scheidung auf Antrag aufgeteilt wird. In Deutschland leben die meisten Ehepaare in einer Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, dass während der Ehe erworbenes Vermögen (Zugewinn) im Falle einer Scheidung durch den Zugewinnausgleich geteilt werden können, dies jedoch nur, wenn ein Ehegatte dies ausdrücklich beantragt.

Ein Ehevertrag kann abweichende Regelungen enthalten:

Ehevertrag und seine Bedeutung

Ein Ehevertrag regelt die Vermögensverhältnisse während und nach der Ehe. Wenn ein Ehevertrag vorhanden ist, wird dieser in der Scheidung berücksichtigt. Ein Ehevertrag kann auch Regelungen zu Unterhalt, Sorgerecht und Vermögensaufteilung enthalten.

Versorgungsausgleich

Der Versorgungsausgleich betrifft die Rentenansprüche beider Ehepartner. Wenn beide Partner Rentenansprüche in der Ehe erworben haben, werden diese im Falle einer Scheidung ausgeglichen. Ziel des Versorgungsausgleichs ist es, eine gleichmäßige Verteilung der Rentenansprüche zu erreichen, sodass beide Partner nach der Scheidung ähnliche Rentenansprüche haben.

Der Versorgungsausgleich erfolgt – außer bei kurzer Ehedauer von weniger als 3 Jahren - von Amts wegen im Rahmen der Scheidung automatisch. Ausgeschlossen werden kann der Versorgungsausgleich dabei nur durch notarielle Vereinbarung oder Anwaltsvergleich, wenn beide Partner im Termin anwaltlich vertreten sind.

Die Vorteile einer Online-Scheidung

Die Online-Scheidung bietet zahlreiche Vorteile, die den Scheidungsprozess deutlich erleichtern können. Im Vergleich zur traditionellen Scheidung, bei der der Gang zum Anwalt und gegebenenfalls zum Gericht erforderlich ist, ist der Ablauf der Online-Scheidung wesentlich schneller und flexibler.

Schnelligkeit und Effizienz

Eine der größten Stärken der Online-Scheidung ist die Geschwindigkeit des gesamten Verfahrens. Während in traditionellen Verfahren häufig mehrere Anwaltstermine und langwierige Wartezeiten auf Gerichtstermine anfallen, können Sie den gesamten Prozess online innerhalb von wenigen Wochen abschließen. Sobald der Scheidungsantrag ausgefüllt und eingereicht wurde, kümmert sich die Rechtsanwaltskanzlei um den restlichen Ablauf und die Kommunikation mit dem Gericht.

Bequemlichkeit und Flexibilität

Die Online-Scheidung ermöglicht es Ihnen, den Prozess bequem von zu Hause aus zu gestalten. Sie müssen keine langen Anfahrtswege zu Anwaltskanzleien oder Gerichten auf sich nehmen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Internetzugang, um Ihr Scheidungsformular auszufüllen und alle notwendigen Dokumente hochzuladen. Besonders für Berufspendler oder Menschen mit wenig Freizeit stellt die Online-Scheidung eine moderne Lösung dar.

Geringere Kosten

Im Vergleich zu herkömmlichen Scheidungsverfahren, bei denen oft hohe Anwaltskosten und Gerichtskosten anfallen, können Sie mit einer Online-Scheidung signifikante Ersparnisse erzielen. Dies liegt insbesondere daran, dass wir lediglich die gesetzlichen Mindestgebühren abrechnen und diese für uns aufgrund des geringeren Aufwandes auskömmlich sind.

Hohe Privatsphäre und Diskretion

Ein weiterer Vorteil der Online-Scheidung ist, dass der gesamte Prozess diskret abläuft. Sie müssen sich keine Sorgen um peinliche Begegnungen oder unangenehme Gespräche machen, da die Kommunikation in der Regel nur per E-Mail oder Telefon erfolgt. Dies trägt dazu bei, dass der Prozess für viele Menschen weniger belastend ist.

Einfache Handhabung

Die Online-Scheidung ermöglicht es Ihnen, den gesamten Prozess auf einfache Weise zu verwalten. Sie müssen lediglich das Scheidungsformular online ausfüllen und die benötigten Unterlagen einreichen. Wir unterstützen Sie während des gesamten Verfahrens und stellen sicher, dass alles reibungslos verläuft.

Kosten einer Online-Scheidung

Ein häufiges Anliegen bei der Online-Scheidung ist die Frage nach den Kosten. Wie teuer ist eine Online-Scheidung im Vergleich zu einem traditionellen Verfahren? Die Kosten einer Online-Scheidung hängen von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere vom Einkommen der Ehepartner. Im Allgemeinen ist die Online-Scheidung meist kostengünstiger, da nur die gesetzlichen Mindestgebühren berechnet werden. Lassen Sie uns die Kosten im Detail durchgehen:

Überblick über die Scheidungskosten

Die Kosten einer Scheidung setzen sich aus Anwaltsgebühren und Gerichtskosten zusammen. In Deutschland sind diese Kosten gesetzlich geregelt und werden nach dem sogenannten Verfahrenswert berechnet. Dieser Streitwert hängt von den finanziellen Verhältnissen der beiden Ehepartner ab.

Für die Scheidung selbst fallen damit folgende Gebühren an:

Anwaltsgebühren : Der Anwalt, der die Scheidung einreicht, erhält eine Gebühr, die sich nach dem Verfahrenswert richtet. Bei einer einvernehmlichen Scheidung, bei der nur eine Kanzlei beauftragt wird, sind die Kosten insgesamt nur halb so hoch, als bei einer strittigen Scheidung.

: Der Anwalt, der die Scheidung einreicht, erhält eine Gebühr, die sich nach dem richtet. Bei einer einvernehmlichen Scheidung, bei der nur eine Kanzlei beauftragt wird, sind die Kosten insgesamt nur halb so hoch, als bei einer strittigen Scheidung. Gerichtskosten: Zusätzlich zu den Anwaltsgebühren fallen Gerichtskosten an. Auch diese hängen vom Streitwert ab. Für eine durchschnittliche Scheidung können diese Kosten zwischen 300 und 800 Euro betragen.

Wie die Online-Scheidung hilft, Kosten zu sparen

Durch den Verzicht auf Bürotermine und Reisen reduzieren sich auch die Kosten. Auslagen für Termine entfallen komplett.

Kostenvoranschlag für Ihre Scheidung

Um Ihnen eine genauere Vorstellung von den zu erwartenden Kosten zu geben, können Sie bei uns einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Wir berechnen Ihnen die genauen Kosten basierend auf Ihrer spezifischen Situation und den Anforderungen Ihrer Scheidung.

Verfahrenskostenhilfe – Wer hat Anspruch darauf?

Verfahrenskostenhilfe (VKH) ist eine staatliche Unterstützung für Personen, die sich die Kosten einer Scheidung nicht leisten können. Die Verfahrenskostenhilfe übernimmt sowohl die Gerichtskosten als auch die Anwaltsgebühren, wenn die Einkommensverhältnisse des Antragstellers dies erfordern.

Wer hat Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe?

Die Verfahrenskostenhilfe wird in der Regel dann bewilligt, wenn Ihr Einkommen nicht ausreicht, um die Kosten der Scheidung zu decken. Dies gilt also, wenn das Einkommen zu niedrig ist, um die Anwaltsgebühren und Gerichtskosten zu zahlen. Wenn Sie sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, kann Ihnen die Verfahrenskostenhilfe helfen, Ihre Scheidung trotzdem ohne Kostenlast durchzuführen.

Wie beantragt man Verfahrenskostenhilfe?

Um Verfahrenskostenhilfe zu beantragen, müssen Sie einen Antrag beim Gericht stellen. Diesen Antrag stellen wir gern für Sie. Der Antrag umfasst Informationen über Ihre finanzielle Situation, wie z. B. Ihr Einkommen, Vermögen und Ihre laufenden Ausgaben. Das Gericht prüft dann, ob Ihre Einkommensverhältnisse tatsächlich eine Verfahrenskostenhilfe rechtfertigen.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie Anspruch auf Verfahrenskostenhilfe haben, können wir Ihnen helfen, den Antrag auszufüllen und die benötigten Unterlagen bereitzustellen.

Ist eine Online-Scheidung für mich geeignet?

Nicht jeder Fall ist für eine Online-Scheidung geeignet. Obwohl die Online-Scheidung in vielen Fällen eine ausgezeichnete Wahl ist, gibt es Situationen, in denen es sinnvoller ist, sich für eine traditionelle Scheidung zu entscheiden.

Vorteile für einvernehmliche Scheidungen

Die Online-Scheidung eignet sich besonders für Paare, die sich einvernehmlich scheiden lassen möchten. Wenn beide Partner sich über die wesentlichen Fragen wie Vermögensaufteilung, Sorgerecht und Unterhalt einig sind, kann die Online-Scheidung eine schnelle und kostengünstige Lösung darstellen.

Wann sollte man einen Anwalt aufsuchen?

In komplexeren Fällen, bei denen Unstimmigkeiten vorallem hinsichtlich des Sorgerechts und Umgangsrechts bestehen, kann es ratsam sein, eine persönliche Beratung vor Ort in Anspruch zu nehmen.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Online-Scheidung für Sie geeignet ist, können Sie gern eine kostenlose Beratung bei uns anfordern. Wir prüfen Ihren Fall und helfen Ihnen, die beste Entscheidung zu treffen.

Häufig gestellte Fragen zur Online-Scheidung Wie lange dauert eine Online-Scheidung?

Die Dauer einer Online-Scheidung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich der Schnelligkeit der Kommunikation und der Verfügbarkeit der benötigten Unterlagen. In der Regel dauert eine Online-Scheidung inkl. Versorgungsausgleich etwa 3 bis 6 Monate, wenn keine weiteren rechtlichen Probleme auftreten.

Muss ich vor Gericht erscheinen?

Im Regelfall werden die Ehegatten persönlich im Gerichtstermin angehört, sodass Ihr Erscheinen erforderlich ist. Wir beantragen die Durchführung einer Videoverhandlung, bei welcher Sie bequem von zuhause aus die wenigen Fragen des Gerichtes beantworten können. Im Zeitalter der Digitalisierung führen inzwischen immer mehr Gerichte die Umsetzung einer solchen Videokonferenz durch.

Was muss ich tun, um meine Scheidung zu beantragen?

Um Ihre Online-Scheidung zu starten, müssen Sie lediglich unser Scheidungsformular online ausfüllen. Dabei geben Sie Ihre persönlichen Daten und die relevanten Informationen zur Scheidung ein. Nachdem das Formular eingereicht wurde, kümmern wir uns um den Rest des Verfahrens, einschließlich der Einreichung beim Gericht und der Kommunikation mit Ihrem Ehepartner, wenn nötig. Sie müssen keine weiteren Termine oder Besuche in einer Kanzlei einplanen.

Was passiert, wenn mein Ehepartner der Scheidung nicht zustimmt?

In der Regel ist es für eine Online-Scheidung von Vorteil, wenn beide Ehepartner einverstanden sind. Wenn jedoch einer der Partner der Scheidung widerspricht oder nicht kooperiert, kann die Scheidung dennoch erreicht werden, es dauert nur länger.

Wie läuft die Kommunikation mit der Kanzlei ab?

Bei einer Online-Scheidung erfolgt die Kommunikation überwiegend per E-Mail und Telefon. Ich stehe Ihnen als persönlicher Rechtsanwalt mit meinem Team während des gesamten Verfahrens zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Sie zu unterstützen. Wenn es erforderlich ist, dass Sie bestimmte Dokumente einreichen oder Informationen nachreichen, werden wir Sie rechtzeitig darüber informieren.

Schritte zur Einleitung einer Online-Scheidung

Nachdem Sie sich über die Grundlagen einer Online-Scheidung informiert haben, können Sie nun die nächsten Schritte unternehmen, um Ihre Scheidung einzuleiten. Hier ist eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie den Prozess durchlaufen können:

Scheidungsformular ausfüllen: Besuchen Sie unsere Seite und füllen Sie das Scheidungsformular aus. In diesem Formular geben Sie alle relevanten Informationen zu Ihrer Ehe und den getroffenen Vereinbarungen an. Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Partner die Scheidung einreichen, erleichtert dies den Prozess erheblich.

Dokumente einreichen: Laden Sie alle erforderlichen Dokumente hoch, wie z. B. Heiratsurkunde oder Geburtsurkunden der Kinder. Diese Dokumente sind für die Bearbeitung Ihrer Scheidung erforderlich. Rechtliche Prüfung durch unsere Anwälte: Unsere Anwälte werden die Informationen und Unterlagen prüfen und sicherstellen, dass alle notwendigen rechtlichen Schritte korrekt durchgeführt werden. Einreichung des Scheidungsantrags: Sobald alle erforderlichen Informationen vorliegen, wird unser Anwalt den Scheidungsantrag beim zuständigen Gericht einreichen. Sie müssen nicht persönlich erscheinen, da alles digital abgewickelt wird. Abschluss der Scheidung: Die Korrespondenz läuft ausschließlich über die Kanzlei. Nach Durchführung des Scheidungstermins (persönlich oder per Videokonferenz) erhalten Sie den rechtskräftigen Scheidungsbeschluss.

Fazit: Warum eine Online-Scheidung die beste Wahl ist

Eine Online-Scheidung bietet viele Vorteile, angefangen bei der schnellen und effizienten Abwicklung bis hin zur Kostenersparnis und dem Komfort, den Prozess von zu Hause aus zu verwalten. Besonders für einvernehmliche Scheidungen stellt die Online-Scheidung eine unkomplizierte und stressfreie Lösung dar.

Nutzen Sie die Gelegenheit, den Scheidungsprozess einfach und kostengünstig zu gestalten. Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung und Expertise zur Seite, um den gesamten Ablauf reibungslos und professionell zu begleiten.

Rechtsanwalt



Jetzt scheiden lassen - ein Service von:

TRIPP Rechtsanwaltskanzlei



Tel.: 034341 631020

WhatsApp: +49 151 52971934

E-Mail: kontakt@jetzt-scheiden-lassen.de

