Scheidung und der Umgang mit digitalen Vermögenswerten: Was passiert mit Aktien, Bitcoin und Co.?

Einleitung: Wenn die digitale Welt auf die Scheidung trifft

Digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, Online-Aktiendepots und NFTs haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Doch was geschieht mit diesen digitalen Besitztümern, wenn eine Ehe zerbricht? In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft stellt sich die Frage: Wie lassen sich solche Werte fair und rechtssicher aufteilen?

In diesem Beitrag erhalten Sie als scheidungsinteressierte oder bereits getrennt lebende Person eine fundierte und praxisnahe Einführung in das Thema. Als Rechtsanwalt erkläre ich Ihnen, welche digitalen Vermögenswerte relevant sind, wie sie bewertet und rechtlich behandelt werden und welche Ansprüche Sie im Scheidungsverfahren geltend machen können.

Welche digitalen Vermögenswerte werden im Scheidungsverfahren relevant?

Zu den wichtigsten digitalen Vermögenswerten, die im Rahmen einer Scheidung berücksichtigt werden können, zählen:

Kryptowährungen (z. B. Bitcoin, Ethereum, Litecoin)

Aktien und Fonds in Online-Depots

NFTs (digitale Sammlerstücke mit Eigentumsnachweis)

Online-Guthaben auf Plattformen wie PayPal, Revolut, Wise

Digitale Wallets und Krypto-Börsen-Konten

Sofern diese Werte während der Ehe angeschafft wurden, unterliegen sie in der Regel dem Zugewinnausgleich.

Zugewinnausgleich: Was passiert mit digitalen Investments?

Lebten Sie in einer Zugewinngemeinschaft, wird im Falle der Scheidung der Vermögenszuwachs beider Ehegatten verglichen. Der Ehepartner mit dem höheren Zugewinn muss dem anderen die Hälfte des Differenzbetrags ausgleichen. Digitale Vermögenswerte fließen in diese Berechnung mit ein, wenn sie während der Ehezeit erworben wurden.

Praxisbeispiel: Wenn ein Ehepartner während der Ehe Kryptowährung im Wert von 20.000 Euro angesammelt hat, kann dem anderen Ehegatten ein Anspruch auf Ausgleich in Höhe von 10.000 Euro zustehen.

Digitale Nachweise: Transparenz schafft Klarheit

Da digitale Werte leicht transferiert oder anonym aufbewahrt werden können, ist eine umfassende Dokumentation besonders wichtig. Folgende Nachweise sind hilfreich:

Screenshots und Kontoauszüge von Wallets und Depots

Transaktionshistorien und Blockchain-Adressen

Nachweise über Ein- und Auszahlungen

Steuerunterlagen mit Angaben zu digitalen Werten

Sollte ein Ehepartner Auskünfte verweigern, besteht ein gesetzlicher Auskunftsanspruch nach § 1379 BGB.

Bewertungszeitpunkt: Wann wird der digitale Besitz berechnet?

Rechtlich entscheidend für die Bewertung ist der Zeitpunkt der Zustellung des Scheidungsantrags. Gerade bei Kryptowährungen ist der Markt volatil. Empfehlenswert ist daher die Vereinbarung eines nachvollziehbaren Bewertungsverfahrens, etwa durch einen Kursmittelwert aus anerkannten Handelsplattformen.

Besonderheit NFTs: Der Marktwert von NFTs lässt sich meist nur durch ein Sachverständigengutachten beziffern, da sie einzigartig sind.

Juristische Grundlagen auf einen Blick

Diese gesetzlichen Vorschriften spielen bei der Verteilung digitaler Werte eine zentrale Rolle:

§ 1373 ff. BGB : Zugewinnausgleich bei Scheidung

§ 1379 BGB : Auskunftspflichten der Ehegatten

§ 1605 BGB : Auskunftspflicht im Unterhaltsrecht

§ 242 BGB: Grundsatz von Treu und Glauben

Ein Verschweigen oder Verschieben digitaler Werte kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Vorteile und Risiken digitaler Vermögenswerte im Trennungsfall

Vorteile

Risiken

Schnelle Übertragbarkeit

Starke Wertschwankungen

Internationale Verwendbarkeit

Intransparenz und Anonymität

Kein physischer Besitz nötig

Verlust von Zugangsdaten

Hohe Liquidität

Schwierigkeiten bei der Bewertung

So handeln Sie richtig: Empfehlungen vom Anwalt

Erfassen Sie alle digitalen Werte in einer Übersicht.

Archivieren Sie Belege, Screenshots und Logins sicher.

Klären Sie frühzeitig die Bewertungsmethode.

Ziehen Sie anwaltliche Beratung hinzu.

Fazit: Gut vorbereitet in die (Online-)Scheidung

Digitale Vermögenswerte können im Scheidungsverfahren eine erhebliche Rolle spielen. Um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren, sollten Sie sich rechtzeitig informieren und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mit einer klaren Dokumentation, rechtlichem Beistand und transparentem Umgang lassen sich faire Lösungen erzielen.

