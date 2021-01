Trennung und Scheidung in Deutschland - Separacja i rozwód w Niemczech

Mehr zum Thema:

Zweisprachiger Artikel zu den Unterschieden des deutschen und polnischen Scheidungsrechts

Deutsche Fassung:

Ist eine Ehe gescheitert, kann sie in Deutschland nach mindestens 12 Monaten Trennungszeit geschieden werden.

Auch für polnische Staatsangehörige ist das deutsche Scheidungsrecht anwendbar, wenn sie ihren dauerhaften Aufenthalt in Deutschland haben.

Wie legt man dann in Deutschland das Trennungsdatum fest und wie setzt man die Trennung durch?

In Polen wird die Trennung durch Gerichtsbeschluss festgelegt, das heißt, eine Scheidung kann nur durchgeführt werden, wenn die Trennung vorher gerichtlich beschlossen wurde.

In Deutschland wird die Trennung durch die Parteien, also durch die Eheleute selbst festgelegt. Die Eheleute leben dann dauernd voneinander getrennt, wenn die häusliche Gemeinschaft zwischen ihnen nicht mehr besteht und zumindest einer der Ehegatten diese auch dauerhaft ablehnt.

Dieses ist bei Auszug eines der Ehegatten aus der Ehewohnung der Fall. Ein Getrenntleben kann aber auch innerhalb der Ehewohnung vorliegen, wenn die Eheleute innerhalb der Wohnung getrennte Zimmer bewohnen und keine gemeinsamen Aktivitäten, wie gemeinsame Mahlzeiten, Unternehmungen und sonstige sozialen Gemeinsamkeiten mehr gelebt werden.

Wenn darüber Einigkeit besteht, genügt es für die Ehescheidung, dass beide Ehegatten den Termin der häuslichen Trennung dem Gericht gegenüber übereinstimmend bestätigen.

Will aber ein Ehegatte die Trennung nicht akzeptieren oder wahrhaben, dann ist es hilfreich, diesem einen Anwaltsbrief zuzusenden, mit dem die Trennung vom Anderen zunächst angezeigt wird und in dem Regelungen zur Gestaltung der Trennungszeit unterbreitet beziehungsweise mitgeteilt werden. Hierzu kann auch eine Aufforderung an den anderen Ehepartner gehören, eine eigene Wohnung zu suchen.

Die Zustellung eines solchen Briefes hilft, das Trennungsdatum gegenüber dem Gericht zu belegen, wenn keine Einigkeit betreffend des Trennungsdatums besteht.

Für Fragen rund um Trennung und Scheidung steht die Unterzeichnende gern unter den angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.

Separacja i rozwód w Niemczech

Polnische Fassung:

W przypadku rozkładu pożycia małżeńskiego w Niemczech rozwód może nastąpić po 12 miesiącach separacji.

Niemieckie prawo rozwodowe obowiązuje rownież polskich obywateli, jeżeli miejsce ich stałego pobytu jest w Niemczech.

Jak w Niemczech stwierdza się datę separacji i jak egzekwuje się separację?

W Polsce separacja jest zatwierdzona wyrokiem sądowym tzn., że rozwód może nastąpić tylko wtedy jeśli przedtem sąd zatwierdził separację.

W Niemczech natomiast data separacji jest ustalana przez strony, tzn przez samych małżonków.

Małżonkowie żyją w separacji wtedy, kiedy wspólnota domowa między nimi już nie istnieje czyli nie istnieje między nimi więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza oraz jeżeli jedno z małżonkow nie chce już do niej powrócić. Czyli na pewno istnieje separacja jeżeli jedno z małżonków wyprowadza się ze wspólnego mieszkania.

Separacja może również istnieć, kiedy oboje małżonkowie zamieszkują nadal we wspólnym mieszkaniu. Jednak wtedy muszą oni zamieszkiwać w oddzielnych pokojach i nie podejmować wspólnych aktywności jak na przykład spożywanie wspólnych posiłków.

Jeśli małżonkowie są zgodni co do separacji, to dla przeprowadzenia rozwodu wystarczy potwierdzenie przez nich terminu domowej separacji wobec sądu.

Jeśli natomiast jedno z małżonków nie akceptuje separacji lub nie chce jej przyjąć do świadomości pomocne może być doręczenie pisma adwokackiego, w którym informuje się współmałżonka o zaistnieniu separacji oraz o ustaleniach co do jej warunków. Jednym z warunków może być żądanie wyprowadzenia się ze wspólnego mieszkania.

Doręczenie takiego pisma pomaga w udokumentowaniu daty separacji oraz udowodnieniu jej przed sądem, jeśli nie istnieje zgoda co do daty separacji.

W przypadku pytań dotyczących separacji i rozwodu adwokat Patrycja Lienau stoi chętnie do Państwa dyspozycji, poniżej znajdują się dane kontaktowe kanzelarii.



Patrycja Lienau

-Fachanwältin für Familienrecht-

-Übersetzerin für die polnische Sprache-

Florenz-Sartorius-Str. 5



37079 Göttingen



Tel.: 0551/38102119

info@kanzlei-lienau.de

www.kanzlei-lienau.de

