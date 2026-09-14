Ab welchem Gewinn ist die GmbH steuerlich günstiger?

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Immer wieder ist zu hören, dass sich eine GmbH ab einem bestimmten Gewinn automatisch steuerlich lohnt. Eine pauschale Grenze lässt sich jedoch nicht seriös nennen.

Der Grund dafür ist, dass bei einem Vergleich nicht nur ein einzelner Steuersatz betrachtet werden darf. Bei einer GmbH fällt auf den Gewinn grundsätzlich Körperschaftsteuer an. Der Körperschaftsteuersatz beträgt derzeit 15 Prozent. Hinzukommen können der Solidaritätszuschlag sowie die Gewerbesteuer, deren Höhe unter anderem vom jeweiligen Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde abhängt.

Damit ist die steuerliche Betrachtung jedoch noch nicht abgeschlossen.

Wird der nach Steuern verbleibende Gewinn vollständig oder teilweise an die Gesellschafter ausgeschüttet, muss zusätzlich die Besteuerung auf Ebene des jeweiligen Gesellschafters berücksichtigt werden. Dadurch kann sich die Gesamtbelastung deutlich verändern.

Bei einem Einzelunternehmen wird der erwirtschaftete Gewinn dagegen grundsätzlich dem Unternehmer persönlich zugerechnet und im Rahmen der Einkommensteuer versteuert. Die tatsächliche Steuerbelastung hängt dabei unter anderem von der Höhe des gesamten zu versteuernden Einkommens und dem persönlichen Einkommensteuersatz ab.

Auch die Gewerbesteuer ist bei einem Vergleich zu berücksichtigen. Für natürliche Personen und Personengesellschaften besteht grundsätzlich ein Gewerbesteuerfreibetrag von 24.500 Euro. Für eine GmbH gilt dieser Freibetrag dagegen nicht. Bei Einzelunternehmern kann die Gewerbesteuer unter bestimmten Voraussetzungen zudem teilweise auf die Einkommensteuer angerechnet werden.

Besonders wichtig ist daher die Frage, was mit dem erwirtschafteten Gewinn tatsächlich passieren soll.

Bleibt ein größerer Teil des Gewinns innerhalb der Gesellschaft und wird beispielsweise für Investitionen, Wachstum, neue Mitarbeiter oder den Aufbau von Rücklagen genutzt, kann eine GmbH steuerlich interessant sein. Die Besteuerung einer späteren Ausschüttung wird in diesem Fall zunächst aufgeschoben.

Wird der erwirtschaftete Gewinn dagegen regelmäßig nahezu vollständig für private Zwecke benötigt und aus der Gesellschaft ausgeschüttet, kann sich ein anderes Bild ergeben. Dann müssen sowohl die Steuerbelastung auf Ebene der GmbH als auch die spätere Besteuerung beim Gesellschafter gemeinsam betrachtet werden.

Auch weitere Faktoren können für die richtige Struktur entscheidend sein. Dazu gehören beispielsweise das sonstige Einkommen des Unternehmers, die Höhe der Entnahmen beziehungsweise Ausschüttungen, der Gewerbesteuerhebesatz am Standort, geplante Investitionen und die langfristige Entwicklung des Unternehmens.

Die Aussage „Ab 80.000 Euro Gewinn lohnt sich immer eine GmbH" oder ähnliche pauschale Grenzen greifen daher regelmäßig zu kurz.

Entscheidend ist nicht allein, wie hoch der Gewinn auf dem Papier ist, sondern wie dieser Gewinn verwendet wird und wie die gesamte steuerliche Situation des Unternehmers aussieht.

Wer über einen Wechsel vom Einzelunternehmen in eine GmbH nachdenkt, sollte daher nicht ausschließlich einzelne Steuersätze miteinander vergleichen. Sinnvoll ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung der zukünftigen Gewinne, der privaten Liquiditätsbedürfnisse und der geplanten Unternehmensentwicklung.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche und steuerliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Steuerrecht

Mediator

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