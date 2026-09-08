Besitzt oder besaß die Gesellschaft Grundbesitz?

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Diese Frage taucht beim notariellen Verkauf von GmbH-Geschäftsanteilen regelmäßig auf – und das aus gutem Grund.

Hält eine Gesellschaft inländische Grundstücke oder Immobilien, kann die Übertragung von Geschäftsanteilen grunderwerbsteuerlich relevant sein. Denn die Grunderwerbsteuer knüpft nicht ausschließlich an den unmittelbaren Verkauf eines Grundstücks an. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Veränderungen auf Ebene der Gesellschafter dazu führen, dass ein grunderwerbsteuerbarer Vorgang entsteht.

Das ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn größere Beteiligungen übertragen werden oder sich die Gesellschafterstruktur innerhalb bestimmter Zeiträume wesentlich verändert. Je nach Ausgestaltung der Transaktion können dadurch steuerliche Folgen ausgelöst werden, obwohl die Immobilie selbst im Eigentum der Gesellschaft verbleibt.

Hinzu kommt, dass bei entsprechenden Vorgängen gesetzliche Anzeigepflichten gegenüber dem Finanzamt bestehen können. Diese Pflichten sollten im Rahmen der Vorbereitung eines Anteilskaufvertrags nicht erst nach der Beurkundung geprüft werden.

Relevant ist außerdem nicht immer nur die Frage, welchen Grundbesitz die Gesellschaft am Tag des Verkaufs hält. Auch frühere Immobilienübertragungen können weiterhin eine Rolle spielen.

Wurde Grundbesitz beispielsweise im Rahmen einer steuerlich begünstigten Umstrukturierung auf die Gesellschaft übertragen, können an diese Gestaltung bestimmte Behaltensfristen, Beteiligungsquoten oder weitere Voraussetzungen geknüpft sein. Werden diese Voraussetzungen später durch einen Anteilsverkauf oder eine Veränderung der Beteiligungsverhältnisse beeinflusst, kann eine ursprünglich begünstigte Gestaltung steuerlich erneut relevant werden.

Vor der Beurkundung eines Verkaufs von GmbH-Geschäftsanteilen sollte deshalb sorgfältig geprüft werden, ob die Gesellschaft aktuell Grundbesitz hält oder in der Vergangenheit gehalten hat.

Dabei sollte insbesondere geklärt werden, welche Immobilien vorhanden sind, wann diese erworben oder übertragen wurden, welche Veränderungen in der Gesellschafterstruktur bereits stattgefunden haben und ob frühere Umstrukturierungen oder steuerliche Begünstigungen noch nachwirken.

Eine frühzeitige Prüfung kann helfen, steuerliche Risiken und bestehende Anzeige- oder Mitteilungspflichten rechtzeitig zu erkennen und die geplante Transaktion entsprechend zu gestalten.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche und steuerliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Steuerrecht

Mediator

Notar