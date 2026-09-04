Immobilie verkaufen, ohne sie zu übertragen?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Gehört eine Immobilie nicht einer Privatperson, sondern einer GmbH, gibt es grundsätzlich zwei unterschiedliche Wege, um einen Verkauf zu gestalten.

Die erste Möglichkeit besteht darin, dass die GmbH die Immobilie selbst verkauft. In diesem Fall bleibt die Gesellschaft bestehen, lediglich das Grundstück beziehungsweise die Immobilie wechselt den Eigentümer. Käufer und Verkäufer schließen also einen klassischen Immobilienkaufvertrag miteinander ab.

Daneben kann ein Verkauf auch über die Geschäftsanteile an der GmbH erfolgen. Dabei wird nicht die Immobilie selbst übertragen, sondern die Gesellschafter verkaufen ihre Anteile an der Gesellschaft. Die Immobilie bleibt weiterhin im Eigentum der GmbH. Verändert wird vielmehr, wem die Gesellschaft und damit mittelbar auch das in ihr gehaltene Vermögen wirtschaftlich zuzurechnen ist.

Ein solcher Anteilskauf, häufig auch als „Share Deal" bezeichnet, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass keine Grunderwerbsteuer anfällt. Das Grunderwerbsteuerrecht erfasst unter bestimmten Voraussetzungen auch Veränderungen der Beteiligungsverhältnisse an Gesellschaften, die Immobilien besitzen. Dabei können sowohl unmittelbare als auch mittelbare Veränderungen relevant sein.

Deshalb sollte nicht allein danach entschieden werden, welcher Verkaufsweg auf den ersten Blick einfacher oder steuerlich günstiger erscheint. Entscheidend ist vielmehr die konkrete Struktur des Unternehmens und der geplanten Transaktion.

Zu berücksichtigen sind unter anderem die Eigentumsverhältnisse innerhalb der GmbH, die Beteiligungsstruktur, der Wert und die Nutzung der Immobilie sowie die Frage, wer auf Käufer- und Verkäuferseite beteiligt ist. Auch weitere steuerliche und gesellschaftsrechtliche Folgen können bei der Gestaltung eine Rolle spielen.

Wer den Verkauf einer in einer GmbH gehaltenen Immobilie plant, sollte die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten daher möglichst früh prüfen lassen. Gerade bei größeren Immobilienwerten können Unterschiede in der rechtlichen und steuerlichen Struktur erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Folgen des Verkaufs haben.

Die konkrete Gestaltung sollte deshalb bereits vor Abschluss und endgültiger Ausarbeitung des Kaufvertrags abgestimmt werden. Eine nachträgliche Korrektur ist häufig deutlich schwieriger als eine frühzeitige rechtliche und steuerliche Planung.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche und steuerliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Steuerrecht

Mediator

Notar