Muss ich als Gründer sofort eine GmbH gründen?

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Diese Empfehlung hören viele Gründer bereits sehr früh. Trotzdem ist die GmbH nicht automatisch für jedes Unternehmen und in jeder Gründungsphase die passende Rechtsform.

Welche Rechtsform sinnvoll ist, hängt vielmehr vom konkreten Geschäftsmodell und den individuellen Zielen des Unternehmens ab. Dabei spielen unter anderem das wirtschaftliche Risiko, die erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung, die geplante Verwendung der Gewinne sowie mögliche zukünftige Geschäftspartner oder Investoren eine wichtige Rolle.

Eine GmbH kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn mit der unternehmerischen Tätigkeit größere Haftungsrisiken verbunden sind und eine klare Trennung zwischen Privat- und Gesellschaftsvermögen geschaffen werden soll. Auch wenn Gewinne nicht vollständig privat entnommen, sondern über einen längeren Zeitraum im Unternehmen verbleiben und reinvestiert werden sollen, kann eine Kapitalgesellschaft interessante Gestaltungsmöglichkeiten bieten.

Daneben kann die GmbH Vorteile haben, wenn bereits frühzeitig klare gesellschaftsrechtliche Strukturen benötigt werden. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn mehrere Personen gemeinsam gründen, Beteiligungen geregelt werden sollen oder zukünftig Investoren beziehungsweise weitere Gesellschafter aufgenommen werden könnten.

Gerade in der Anfangsphase eines Unternehmens stehen diesen Vorteilen jedoch auch zusätzliche Kosten und Pflichten gegenüber.

Die Gründung einer GmbH ist mit formalen Anforderungen verbunden. Hinzu kommen laufende Verpflichtungen im Bereich der Buchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Offenlegung und Unternehmensverwaltung. Je nach Größe und Entwicklung des Unternehmens können dadurch Kosten entstehen, die bei kleineren oder noch wenig profitablen Geschäftsmodellen zunächst stärker ins Gewicht fallen.

Deshalb sollte die Entscheidung für oder gegen eine GmbH nicht allein aufgrund einer vermeintlich professionelleren Außenwirkung getroffen werden. Auch die Betrachtung eines einzelnen Steuersatzes reicht in der Regel nicht aus, um die wirtschaftlich sinnvollste Rechtsform zu bestimmen.

Entscheidend ist vielmehr das Gesamtbild: Wie hoch sind die erwarteten Gewinne? Wie viel Geld soll privat entnommen werden? Welche Risiken bestehen im operativen Geschäft? Sind weitere Gesellschafter geplant? Soll das Unternehmen später verkauft oder erweitert werden?

In vielen Fällen kann es deshalb sinnvoll sein, zunächst mit einer anderen Rechtsform zu starten und die Struktur später an die Entwicklung des Unternehmens anzupassen. In anderen Fällen kann die GmbH bereits zu Beginn die richtige Entscheidung sein.

Eine pauschale Antwort gibt es daher nicht. Wer gründet oder über einen Wechsel der Rechtsform nachdenkt, sollte die rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen gemeinsam betrachten und die Entscheidung auf die konkrete Unternehmenssituation abstimmen.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche und steuerliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

Fachanwalt für Erbrecht

Fachanwalt für Steuerrecht

Mediator

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