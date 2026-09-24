Schützt die Handelsregistereintragung den Namen einer GmbH automatisch?

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Die Eintragung einer GmbH in das Handelsregister bedeutet nicht automatisch, dass der gewählte Unternehmensname bundesweit uneingeschränkt verwendet werden darf.

Im Rahmen der Eintragung prüft das Registergericht insbesondere, ob die gewünschte Firmierung den firmenrechtlichen Anforderungen entspricht. Dazu gehört unter anderem, dass der Name zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet ist, eine ausreichende Unterscheidungskraft besitzt und sich deutlich von bereits am selben Ort oder in derselben Gemeinde eingetragenen Unternehmen unterscheidet.

Diese Prüfung ist jedoch nicht mit einer umfassenden marken- oder kennzeichenrechtlichen Prüfung gleichzusetzen.

Das Registergericht untersucht grundsätzlich nicht sämtliche älteren Marken, Unternehmenskennzeichen oder sonstigen Namensrechte, die außerhalb des unmittelbaren Registerumfelds bestehen können. Deshalb kann eine GmbH ordnungsgemäß in das Handelsregister eingetragen werden und trotzdem später mit Ansprüchen eines älteren Rechteinhabers konfrontiert werden.

Problematisch kann dies insbesondere dann werden, wenn bereits ein identischer oder ähnlicher Unternehmensname, eine eingetragene Marke oder ein sonstiges geschütztes Kennzeichen existiert und dadurch eine Verwechslungsgefahr besteht.

Mögliche Folgen können erheblich sein. Neben einer Abmahnung kommen insbesondere Unterlassungsansprüche in Betracht. Im ungünstigsten Fall muss die Gesellschaft ihre Firmierung erneut ändern und ihren gesamten Außenauftritt entsprechend anpassen.

Das kann deutlich aufwendiger werden, wenn der Name bereits auf der Website, auf Fahrzeugen, Geschäftspapieren, Arbeitskleidung, Schildern, Social-Media-Kanälen oder anderen Werbemitteln verwendet wird. Neben den rechtlichen Folgen entstehen dann häufig auch zusätzliche organisatorische und wirtschaftliche Kosten.

Eine reine Internetsuche reicht für eine belastbare Namensprüfung deshalb regelmäßig nicht aus. Sie kann zwar erste Hinweise darauf liefern, ob bereits Unternehmen mit identischen oder ähnlichen Bezeichnungen auftreten. Zusätzlich sollten jedoch auch die einschlägigen Unternehmens- und Markenregister berücksichtigt werden.

Je nachdem, wo und in welchem Umfang das Unternehmen tätig werden soll, kann eine weitergehende Recherche erforderlich sein. Bei einer geplanten internationalen Tätigkeit können beispielsweise auch ausländische oder internationale Markenregister relevant werden.

Sinnvoll ist deshalb, die Namensprüfung möglichst frühzeitig durchzuführen – idealerweise bevor größere Investitionen in Logo, Website, Beschriftungen oder sonstige Marketingmaßnahmen erfolgen.

Die Eintragung in das Handelsregister bestätigt damit in erster Linie, dass die Firma die dort zu prüfenden registerrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Sie stellt jedoch keine umfassende Garantie dafür dar, dass keine älteren Rechte Dritter bestehen.

Wer eine neue GmbH gründet oder eine bestehende Gesellschaft umbenennen möchte, sollte die gewünschte Firmierung daher nicht nur unter handelsrechtlichen, sondern auch unter marken- und kennzeichenrechtlichen Gesichtspunkten prüfen.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

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