Welche Anforderungen gelten für den Namen einer GmbH?

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Der gewünschte Name einer GmbH ist mehr als eine reine Marketingentscheidung. Damit die Gesellschaft unter diesem Namen in das Handelsregister eingetragen werden kann, muss die Firmierung bestimmte rechtliche Voraussetzungen erfüllen.

Zunächst muss der Firmenname zur Kennzeichnung des Unternehmens geeignet sein und eine ausreichende Unterscheidungskraft besitzen. Eine Bezeichnung, die lediglich beschreibt, welche Tätigkeit das Unternehmen ausübt und an welchem Ort es tätig ist, kann dafür unter Umständen nicht ausreichen.

Bezeichnungen wie beispielsweise „Bauunternehmen Berlin GmbH" oder „IT-Service Hamburg GmbH" können problematisch sein, wenn ihnen ein hinreichend individualisierendes Element fehlt. In solchen Fällen kann ein zusätzlicher Bestandteil erforderlich sein, durch den sich das Unternehmen eindeutig von anderen Marktteilnehmern unterscheiden lässt.

Als individualisierender Zusatz kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Denkbar sind beispielsweise der Name eines Gesellschafters, ein Fantasiebegriff oder eine charakteristische Buchstaben- beziehungsweise Wortkombination.

Darüber hinaus muss sich die geplante Firma ausreichend von bereits bestehenden und im Handelsregister eingetragenen Unternehmen am selben Ort beziehungsweise in derselben Gemeinde unterscheiden. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass es im Geschäftsverkehr zu Verwechslungen kommt.

Auch irreführende Firmenbezeichnungen sind problematisch. Der Name darf keine Vorstellungen über die geschäftlichen Verhältnisse hervorrufen, die mit der tatsächlichen Tätigkeit, Größe oder Struktur des Unternehmens nicht übereinstimmen. Die Firmierung sollte daher weder über die Art des Unternehmens noch über dessen wirtschaftliche Bedeutung oder Tätigkeit täuschen.

Hinzu kommt bei einer GmbH der gesetzlich vorgeschriebene Rechtsformzusatz. Aus dem Namen muss erkennbar sein, dass es sich um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt. Üblicherweise erfolgt dies durch den Zusatz „GmbH".

Gerade weil der gewünschte Firmenname häufig bereits frühzeitig für Website, Domain, Logo, Geschäftspapiere und Marketing verwendet wird, sollte die rechtliche Prüfung möglichst vor der notariellen Gründung erfolgen.

Stellt sich erst nach der Beurkundung heraus, dass die gewünschte Firmierung nicht eintragungsfähig ist, kann eine Änderung erforderlich werden. Das verursacht nicht nur zusätzlichen organisatorischen Aufwand, sondern unter Umständen auch weitere notarielle oder registerrechtliche Kosten.

Es ist daher sinnvoll, den gewünschten Namen möglichst frühzeitig auf seine handelsrechtliche Zulässigkeit und auf mögliche Verwechslungsgefahren mit bereits bestehenden Unternehmen zu prüfen.

Ein guter Firmenname sollte deshalb nicht nur aus Sicht des Marketings funktionieren, sondern zugleich die rechtlichen Anforderungen an eine zulässige Firmierung erfüllen.

Dieser Beitrag enthält allgemeine rechtliche Informationen. Eine individuelle Beratung und Prüfung des konkreten Einzelfalls wird hierdurch nicht ersetzt.

Claus-Rudolf Löffler

Fachanwalt für Familienrecht

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