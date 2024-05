Missbrauch in der kath. Kirche - Update

Missbrauch

Die ersten Verfahren beim Landgericht Aachen haben stattgefunden.

Auch dort wurde deutlich gemacht, dass die bereits vom Landgericht Köln mit 300000 Euro bezifferte Schmerzensgeldforderung des Opfers durchaus der Höhe nach realistisch ist und dieser Betrag in Einzelfällen sogar überschritten werden kann.

Einzig die Frage der Verjährung der Ansprüche ist noch problematisch, obwohl die Rechtsmeinung der Gerichte -auch des Landgerichtes Aachen- gegen die Verjährung spricht.

In Diskussion ist hier insbesondere noch eine Entscheidung des BGH, die in den Fällen, in denen die traumatisierten Opfer aufgrund einer Amnesie erst spät sich an die Folgen des Missbrauchs erinnern, die Verjährung erst dann beginnen lässt, wenn die Erinnerung wieder einsetzt.

Die Chancen für betroffene Opfer, Entschädigungen deutlich über dem Betrag zu erhalten, der bislang von der UKA zugesprochen wurde, sind deutlich gestiegen.

Wichtig für Betroffene, die als Messdiener oder Austräger von Kirchenzeitungen pp. Opfer geworden sind, ist auch zu wissen, dass dies bei der zuständigen VBG als Arbeitsunfall anerkannt wird, so dass hier auch Rentenzahlungen mit erheblichen Nachzahlungen zu erwarten sind.

