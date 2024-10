Tierhalterhaftung

Wann haften Hundehalter für Bissvorfälle?

Hunde sind für viele Menschen treue Begleiter, doch manchmal können selbst die bravsten Vierbeiner unerwartet reagieren. Kommt es zu einem Bissvorfall oder einem anderen Unfall durch das Tier, stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang der Hundehalter haftet. Wie ist die Rechtslage und wie können Betroffene Schadensersatzansprüche durchsetzen?

Rechtliche Grundlage der Tierhalterhaftung

In Deutschland gilt das Prinzip der verschuldensunabhängigen Haftung für Tierhalter – auch Tierhalterhaftung genannt. Diese ist in § 833 BGB geregelt. Danach haftet der Halter eines Tieres grundsätzlich für alle Schäden, die durch sein Tier verursacht werden. Das bedeutet, der Hundehalter haftet auch dann, wenn er selbst keine Schuld an dem Vorfall trägt. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass von jedem Tier eine unberechenbare Gefahr ausgeht, unabhängig davon, wie gut das Tier erzogen oder gesichert ist.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: Nutzt der Halter das Tier für berufliche Zwecke (z. B. Schäferhund zur Bewachung einer Herde), greift eine mildere Haftungsform. Hier muss ein Verschulden des Tierhalters beziehungsweise eine Verletzung der Tierhalterpflichten nachgewiesen werden.

Wann haftet der Hundehalter konkret?

Kommt es zu einem Schadensfall durch den Hund, haftet der Halter in der Regel für die entstandenen Schäden. Dies schließt Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden ein. Typische Szenarien, in denen Hundehalter haften, sind:

Hund beißt einen Menschen: Der Halter haftet für medizinische Kosten, Schmerzensgeld und möglicherweise auch für Verdienstausfälle des Opfers.

Der Halter haftet für medizinische Kosten, Schmerzensgeld und möglicherweise auch für Verdienstausfälle des Opfers. Hund beißt ein anderes Tier: Der Halter muss die Behandlungskosten des verletzten Tieres tragen.

Der Halter muss die Behandlungskosten des verletzten Tieres tragen. Hund verursacht einen Unfall: Wenn ein Hund beispielsweise auf die Straße läuft und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht, haftet der Halter für die entstandenen Sach- und Personenschäden.

Ein häufiger Irrtum ist, dass der Halter nur dann haftet, wenn er seine Aufsichtspflichten verletzt hat. Doch die Tierhalterhaftung ist, wie oben erwähnt, verschuldensunabhängig. Selbst wenn der Hund an der Leine geführt oder in einem gesicherten Bereich war, haftet der Halter, wenn es zu einem Vorfall kommt. Und auch wenn die betroffene Person eine Teilschuld hat, haftet zunächst der Hundehalte – ob diese dann eventuell geringer ausfällt, hängt von den Umständen ab.

Schadensersatz geltend machen – So hilft der Anwalt

Für die betroffene Person eines Hundebisses stellt sich nach einem Vorfall oft die Frage, wie sie ihre Ansprüche auf Schadensersatz geltend machen kann. Hierbei kann die Einschaltung eines Anwalts sinnvoll sein, da die Durchsetzung der Ansprüche juristisches Know-how erfordert.

Zunächst müssen alle relevanten Beweise gesichert werden, um den Vorfall zu dokumentieren. Dazu zählen Zeugenaussagen, Fotos von der Verletzung und medizinische Berichte. Ein Anwalt kann in diesem Zusammenhang helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen und sicherzustellen, dass alle notwendigen Beweise gesammelt werden.

Im nächsten Schritt setzt der Anwalt eine schriftliche Schadensersatzforderung gegenüber dem Hundehalter oder dessen Versicherung auf. In vielen Fällen sind Hundehalter durch eine Hundehaftpflichtversicherung abgesichert, die für solche Vorfälle aufkommt. Der Anwalt prüft dabei, welche Schadensersatzansprüche im Einzelnen geltend gemacht werden können. Dazu gehören:

Medizinische Behandlungskosten

Schmerzensgeld

Verdienstausfall

Sachschäden

Folgeschäden durch den Vorfall

Der Anwalt übernimmt auch die Kommunikation mit der gegnerischen Partei und deren Versicherung, um eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Sollte diese scheitern, kann der Anwalt die Ansprüche im Rahmen eines Gerichtsverfahrens durchsetzen.

Die Tierhalterhaftung sorgt dafür, dass Hundehalter für Schäden haften, die ihr Tier verursacht – unabhängig von einem Verschulden. Für Betroffene eines Hundebisses ist es wichtig, schnell zu handeln und Beweise zu sichern. Ein Anwalt kann dabei helfen, den Schadensersatz effizient geltend zu machen und den rechtlichen Prozess zu begleiten.

