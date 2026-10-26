Ausländische Dokumente auf dem Prüfstand: Kann ein deutscher Notar französische Vollmachten beglaubigen?

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Benötigt man eine Übersetzung?

Einleitung

Wenn Urkunden oder Vollmachten für das Ausland bestimmt sind, sind sie häufig in einer Fremdsprache wie Französisch verfasst. Mandanten stehen dann oft vor der Frage, ob vor der Unterschriftsbeglaubigung durch einen deutschen Notar zwingend eine offizielle Übersetzung angefertigt werden muss.

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Voraussetzungen für die Beglaubigung fremdsprachiger Urkunden

Die Praxis zeigt: Eine Übersetzung ist für den reinen Beglaubigungsvorgang nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist nach deutschem Recht allein, dass die Urkundsperson überzeugt ist, dass die erklärende Person den Inhalt und die Tragweite des fremdsprachigen Textes genau versteht. Der Notar beglaubigt die Echtheit der Unterschrift und prüft die Identität, ohne dass der Text zwingend ins Deutsche übertragen sein muss.

Wichtig für die Verwendung im Ausland: Die Apostille

Soll die in Deutschland beglaubigte Vollmacht im Ausland (zum Beispiel in Frankreich oder frankophonen Staaten) verwendet werden, reicht die reine Unterschrift meist nicht aus. Um die formelle Anerkennung im Ausland sicherzustellen, ist oft zusätzlich eine amtliche Apostille erforderlich, die von der zuständigen Stelle erteilt wird.

Weitere Fachbeiträge zu Notarangelegenheiten finden Sie unter löffler-ra.

Rechtsanwalt & Notar Claus-Rudolf Löffler – Kanzlei Löffler in .Checkliste Fremdsprachige Vollmachten & Urkundenbeglaubigung

Originaldokument: Die Vollmacht oder Urkunde im Original zur Durchsicht und Unterschrift mitbringen.

Gültiger Ausweis: Personalausweis oder Reisepass zur einwandfreien Identitätsprüfung beider Parteien.

Inhaltliches Verständnis: Sicherstellen, dass der Inhalt der Fremdsprache (z. B. Französisch) vollständig verstanden wird.

Bestimmungsland klären: Vorab informieren, in welchem Staat die Vollmacht verwendet werden soll (wichtig für die Apostille).

Übersetzungswünsche: Ggf. klären, ob die ausländische Behörde trotz Beglaubigung eine beglaubigte Übersetzung verlangt.