BGH-Urteil zur Bauträgerabnahme: Unwirksame Vertreterklauseln und die Folgen für die Verjährung (VII ZR 68/24)

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Vorstehenden Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) der gängigen Praxis pauschaler Vertreterabnahmen bei Gemeinschaftseigentum einen Riegel vorgeschoben. Was das für die Verjährung bedeutet?

In der Praxis von Bauträgerverträgen gehörte es jahrelang zum Standard: Um den Abnahmeprozess für das Gemeinschaftseigentum (GE) zu vereinfachen, wurde in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vereinbart, dass drei gewählte Wohnungseigentümer oder ein Beirat die Abnahme stellvertretend für alle Erwerber erklären.

Mit einem aktuellen Urteil erteilt der BGH solchen Sammelabnahme-Verfahren, die unter der Einflussnahme des Bauträgers stehen, erneut eine klare Absage:

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Der VII. Zivilsenat des BGH hat klargestellt, dass solche Klauseln wegen unangemessener Benachteiligung nach § 307 BGB unwirksam sind, wenn sie dem einzelnen Erwerber kein unbeschränktes, eigenes Prüfungs- und Abnahmerecht einräumen. Eine kollektive Entmündigung der Erwerber durch pauschale Mehrheits- oder Vertreterabnahmen hält dem AGB-Recht nicht stand.

Die dramatische Konsequenz: Der „Verjährungs-Stillstand"

Da es aufgrund der unwirksam vereinbarten Klausel an einer rechtssicheren Abnahme fehlt, wird die Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche (z. B. Kostenvorschussansprüche für Sanierungen am Gemeinschaftseigentum) grundsätzlich nicht in Gang gesetzt.

Für WEGs bedeutet dies: Selbst wenn das Gebäude schon vor Jahren übergeben wurde, läuft die Verjährung für Mängel am Gemeinschaftseigentum oft schlicht noch gar nicht.

Für Bauträger bedeutet dies: Ein unkalkulierbares Dauerrisiko, da Mängelrügen quasi jederzeit aufgerollt werden können.

Der Schutzkorridor: Absolute 30-Jahres-Grenze

Um eine ewige Haftung zu verhindern, zieht der BGH die Reißleine über das Verjährungsrecht: Es gilt eine absolute Obergrenze von 30 Jahren ab dem Zeitpunkt des gescheiterten bzw. unwirksamen Abnahmeversuchs, nach deren Ablauf Ansprüche endgültig verjähren.

Fazit & Handlungsempfehlung:

Die Entscheidung hat erhebliche Bedeutung für Wohnungseigentümer und WEGs, bei denen nach vermeintlichem Ablauf der fünfjährigen Gewährleistung Mängel auftreten. Für die notarielle Vertragsgestaltung gilt mehr denn je: Die Abnahme muss von vornherein rechtssicher ausgestaltet werden. Grundsätzlich muss jeder Eigentümer die Abnahme des Sondereigentums selbst vornehmen.

Zwar hat der BGH einmal angedeutet (ohne es im konkreten Fall abschließend entscheiden zu müssen), dass eine Gemeinschafts-Abnahme genügen könnte, wenn die Eigentümer selbst ein Gremium wählen, dieses eigenständig einen Sachverständigen bestellt (vollkommen unabhängig vom Bauträger) und die Abnahme des Gemeinschaftseigentums im Beisein dieses Gremiums erfolgt – rechtssicherer bleibt jedoch die präzise Gestaltung im Vertrag.