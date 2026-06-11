Balkonsanierung in der WEG 2026: Wann die Gemeinschaft zahlen muss

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Balkone sind in vielen Wohnungseigentümergemeinschaften ein Dauerbrenner. Es geht meist um viel Geld, unterschiedliche Interessen und komplizierte rechtliche Regeln. Häufig ist unklar, ob es sich bei den betroffenen Bauteilen um Gemeinschaftseigentum oder Sondereigentum handelt und wer die Instandhaltungskosten tragen muss. Hinzu kommen Sondernutzungsrechte und oft sehr weit gehende Kostenklauseln in der Teilungserklärung. Mit aktueller Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat sich der rechtliche Rahmen nochmals geschärft. In diesem Beitrag erläutere ich Ihnen als Wohnungseigentümer oder Verwalter, wie Sie Balkonsanierungen rechtssicher planen, beschließen und die Kosten möglichst streitarm verteilen können.

Balkonsanierung in der WEG: Warum das Thema 2026 besonders brisant ist

Marode oder undichte Balkone sind längst kein Einzelfall mehr. Viele Anlagen stammen aus den 1960er bis 1990er Jahren, jetzt treten systematisch Schäden an Abdichtungen, Betonplatten und Geländern auf. Gleichzeitig werden energetische Sanierungen, wie Fassadendämmung oder neue Fenster, mit Balkonmaßnahmen verknüpft, was die Kosten nochmals erhöht. Seit der WEG-Reform zum 1.12.2020 haben sich zudem die Strukturen in der Gemeinschaft geändert: Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer ist nun Trägerin der Verwaltung des Gemeinschaftseigentums, Beschlusskompetenzen und Kostenverteilung wurden neu gefasst. In dieser Gemengelage gewinnen Teilungserklärungen mit Sonderregelungen zu Balkonen und die hierzu ergangene BGH-Rechtsprechung besondere Bedeutung. Mit dem Versäumnisurteil des Bundesgerichtshofs vom 24.04.2026 – V ZR 102/24 rückt nun die Frage stärker in den Fokus, wann die Gemeinschaft trotz abweichender Kostenregelungen in der Teilungserklärung über Balkonsanierungen beschließen darf und unter Umständen sogar muss. Für Eigentümer und Verwalter bedeutet das: Wer jetzt saniert oder Beschlüsse vorbereitet, sollte den aktuellen Rechtsrahmen genau kennen, um teure Beschlussanfechtungen und interne Streitigkeiten zu vermeiden.

Rechtliche Grundlagen: Gemeinschaftseigentum, Sondereigentum und Instandhaltungspflichten

Der Ausgangspunkt jeder rechtlichen Bewertung ist die Einordnung des Balkons in Gemeinschafts- und Sondereigentum. Nach § 5 WEG gehören Bauteile, die für den Bestand und die Sicherheit des Gebäudes erforderlich sind oder das äußere Erscheinungsbild prägen, in der Regel zum Gemeinschaftseigentum. Bei Balkonen sind dies typischerweise die Tragplatte, die Abdichtung, der Unterbau, die Außenseite der Brüstung und oft auch die Balkontrennwände. Zum Sondereigentum zählen regelmäßig nur die innenseitig sichtbaren und nicht tragenden Teile, zum Beispiel der Fliesen- oder Plattenbelag, der Estrich und gegebenenfalls innere Verkleidungen. Grundsätzlich ist die Gemeinschaft für die ordnungsmäßige Erhaltung des Gemeinschaftseigentums zuständig und muss hierüber in der Versammlung Beschlüsse fassen, während jeder Eigentümer sein Sondereigentum auf eigene Kosten instand hält. In vielen Teilungserklärungen findet sich jedoch eine abweichende Regelung, wonach der jeweilige Wohnungseigentümer die Instandhaltung „seines" Balkons oder „seiner" Terrasse vollständig trägt. Genau an dieser Schnittstelle – gesetzliche Zuständigkeit der Gemeinschaft einerseits, abweichende Vereinbarungen andererseits – setzen sowohl die klassische BGH-Rechtsprechung als auch die aktuelle Entwicklung an.

BGH-Urteil vom 24.04.2026 – V ZR 102/24: Kernaussagen zur Balkonsanierung

Das Versäumnisurteil des BGH vom 24.04.2026 – V ZR 102/24 knüpft an die bisherige Rechtsprechung zu Kostenregelungen für Balkone und Terrassen an, führt diese aber unter dem seit 2020 reformierten WEG weiter. Bereits mit Urteilen wie BGH, 16.11.2012 – V ZR 9/12 und BGH, 04.05.2018 – V ZR 163/17 wurde klargestellt, dass weit gefasste Kostentragungsklauseln in der Teilungserklärung den Eigentümer eines Balkons oder einer Dachterrasse grundsätzlich auch für die im Gemeinschaftseigentum stehenden Bauteile belasten können. Der BGH hat zugleich betont, dass die Wohnungseigentümer in weitem Umfang privatautonom festlegen dürfen, wie sie die Kosten der Instandhaltung untereinander verteilen. Die Entscheidung von 2026 rückt nun die andere Seite der Medaille in den Vordergrund: die Beschlusskompetenz der Gemeinschaft trotz einer solchen Kostenregelung. Vereinfacht gesagt stellt der BGH klar, dass eine Regelung, die die Kosten der Instandsetzung auf einzelne Eigentümer verlagert, nicht automatisch die Befugnis der Gemeinschaft beseitigt, über Art, Umfang und Zeitpunkt der Sanierung als gemeinschaftliche Maßnahme zu beschließen. Die Gemeinschaft bleibt für das Gemeinschaftseigentum verwaltungszuständig und darf – bei Vorliegen eines Instandsetzungsbedarfs – eine Balkonsanierung als Maßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung beschließen; die Kostenfrage ist hiervon getrennt zu betrachten. Damit fügt sich das Urteil logisch in die Linie vorangegangener Entscheidungen ein, verschiebt aber den Fokus: weg von der reinen Auslegung der Kostenklausel, hin zur Frage, wer überhaupt über die Maßnahme entscheidet.

Wann die Gemeinschaft über Balkonsanierungen beschließen darf – und wann sie muss

Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer hat nach § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 2 Nr. 2 WEG die Pflicht, das Gemeinschaftseigentum ordnungsgemäß zu erhalten. Liegt ein Instandsetzungsbedarf an balkontypischen Gemeinschaftsbauteilen vor – etwa undichte Abdichtungen, korrodierte Bewehrung in der Balkonplatte oder mangelhaft befestigte Geländer –, ist die Gemeinschaft grundsätzlich beschlusszuständig. Diese Beschlusskompetenz besteht selbst dann, wenn die Teilungserklärung den einzelnen Balkoninhaber umfassend mit den Kosten belastet. Das bedeutet: Die Gemeinschaft darf die Sanierung planen, Angebote einholen, einen technischen Sachverständigen beauftragen und Umfang und Ausführungsart der Arbeiten für alle betroffenen Balkone verbindlich festlegen. In bestimmten Konstellationen wird aus diesem „Dürfen" ein rechtliches „Müssen". Bestehen konkrete Verkehrssicherungsrisiken, etwa Absturzgefahr durch beschädigte Geländer oder herabfallende Betonteile, muss die Gemeinschaft unverzüglich tätig werden, um Haftungsrisiken für Personenschäden zu vermeiden. Gleiches gilt, wenn durch undichte Balkonanschlüsse Wasserschäden an darunterliegenden Wohnungen oder an der Fassade drohen. Hinzu kommt der Gleichbehandlungsgrundsatz: Werden in einer Anlage mehrere gleichartige Balkone in ähnlichem Zustand unterschiedlich behandelt, kann dies zu Anfechtung von Beschlüssen und innerem Streit führen. Hier ist es oft sachgerecht, ein einheitliches Sanierungskonzept für alle betroffenen Balkone zu beschließen, auch wenn die spätere Kostenverteilung je nach Teilungserklärung unterschiedlich ausgestaltet sein kann.

Kostenverteilung trotz abweichender Teilungserklärung: Spielräume und Grenzen

Die Frage, wer die Sanierung am Ende bezahlt, ist von der Beschlusskompetenz zur Durchführung der Maßnahme zu unterscheiden. Ausgangspunkt ist § 21 WEG in Verbindung mit § 16 WEG (Kostenverteilung), ergänzt durch die Regelungen der Teilungserklärung. Enthält die Teilungserklärung eine Klausel, wonach der jeweilige Eigentümer Balkone, Terrassen oder ähnliche Einrichtungen auf eigene Kosten instand zu halten und instand zu setzen hat, ist diese nach der ständigen Rechtsprechung des BGH grundsätzlich weit auszulegen. Nach den Entscheidungen V ZR 9/12 und V ZR 163/17 umfasst eine solche Klausel in der Regel sowohl die zum Sondereigentum gehörenden als auch die zum Gemeinschaftseigentum zählenden Bauteile der jeweiligen Balkon- oder Terrassenkonstruktion. Gleichzeitig eröffnet das reformierte WEG den Wohnungseigentümern neue Spielräume: Nach § 21 Abs. 5 WEG können sie eine von der gesetzlichen Kostenverteilung abweichende Verteilung beschließen, solange dadurch einem Eigentümer nicht Kosten auferlegt werden, die er nach Gesetz oder Vereinbarung nicht zu tragen hat. In der Praxis bedeutet das: Eine Teilungserklärung, die den Balkoneigentümer ohnehin umfassend mit Kosten belastet, setzt den Rahmen; innerhalb dieses Rahmens kann die Versammlung aber Details der Verteilung – etwa nach Umfang des Schadens oder nach Wohnungsgröße – konkretisieren oder ergänzen. Umgekehrt kann eine starre Kostenklausel nicht ohne weiteres durch Mehrheitsbeschluss zu Lasten eines Eigentümers verschärft werden. Hier wäre eine Änderung der Teilungserklärung erforderlich, die meist Einstimmigkeit und eine Grundbuchanpassung voraussetzt. In Grenzfällen lohnt sich eine genaue Prüfung, ob die konkrete Schadensursache tatsächlich unter die Kostenklausel fällt oder ob es sich um allgemeine Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum handelt, die nach dem gesetzlichen Schlüssel zu verteilen sind.

Beschlüsse zur Balkonsanierung rechtssicher vorbereiten: Checkliste für Verwalter und Beiräte

Aus anwaltlicher Sicht scheitern viele Balkonsanierungsprojekte nicht an der technischen Seite, sondern an formalen Fehlern im Beschlussverfahren. Am Anfang sollte eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen qualifizierten Bausachverständigen stehen, der den Zustand aller betroffenen Balkone bewertet, die Schadenursachen klärt und ein technisch stimmiges Sanierungskonzept einschließlich Kostenrahmen empfiehlt. Auf dieser Grundlage kann der Verwalter vergleichbare Angebote einholen; die Angebote sollten jeweils denselben Leistungsumfang abbilden, um spätere Diskussionen zu vermeiden. In der Einberufung zur Eigentümerversammlung muss der Beschlussgegenstand hinreichend konkret bezeichnet sein: Welche Balkone, welche Maßnahmen, welcher voraussichtliche Kostenrahmen, welche Finanzierung (Rücklage, Sonderumlage) und nach welchem Schlüssel die Kosten verteilt werden sollen. Bewährt hat sich eine Trennung in mehrere Beschlüsse: erstens Grundsatzbeschluss zur Durchführung der Sanierung als Maßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung, zweitens Auswahl des Unternehmers und drittens Beschluss zur Kostenverteilung und Finanzierung. Eine saubere Protokollierung der Abstimmungsergebnisse sowie der wesentlichen Entscheidungsgrundlagen erleichtert später die Verteidigung gegen Anfechtungsklagen. Aus meiner Erfahrung ist es sinnvoll, kritische Punkte – etwa die Reichweite einer Kostenklausel in der Teilungserklärung – bereits in der Einladung anzusprechen und rechtlich einzuordnen, damit die Eigentümer nicht überrascht werden und die Beschlüsse rechtssicher gefasst werden können.

Typische Konfliktszenarien und anwaltliche Lösungsansätze in der Balkonsanierung

Im Alltag von Eigentümergemeinschaften begegnen mir immer wieder ähnliche Konfliktmuster. Klassisch ist der Streit zwischen Eigentümern mit und ohne Balkon: Die einen fürchten, für fremde "Luxusbalkone" mitzahlen zu müssen, die anderen wehren sich gegen eine vollständige Alleinbelastung, obwohl die Sanierung dem gesamten Gebäude zugutekommt. Hinzu kommen Sondernutzungsrechte, bei denen ein Balkon oder eine Terrasse zwar im Gemeinschaftseigentum steht, aber nur von einem Eigentümer genutzt werden darf. Hier stellt sich die Frage, ob und in welchem Umfang der Sondernutzungsberechtigte zusätzlich zu beteiligen ist. Ein weiteres Konfliktfeld sind Maßnahmen, die nur einzelne schadhafte Balkone betreffen, während andere baugleich, aber noch intakt sind. Wird nur punktuell saniert, argumentieren einzelne Eigentümer später mit Ungleichbehandlung oder fehlender Wirtschaftlichkeit. In diesen Konstellationen entwickle ich mit meinen Mandanten regelmäßig eine kombinierte Strategie: zunächst sachliche Klärung der Eigentums- und Kostenlage anhand der Teilungserklärung und der BGH-Rechtsprechung, dann die Suche nach tragfähigen Mehrheitslösungen, die auch politisch in der Gemeinschaft akzeptabel sind. Wo dies nicht gelingt oder bereits Beschlüsse gefasst wurden, prüfe ich die Erfolgsaussichten einer Anfechtungs- oder Beschlussersetzungsklage. Oft lässt sich im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung durch einen rechtlich fundierten Vergleich viel Zeit, Geld und Nerven sparen.

Fazit: Was WEG-Eigentümer und Verwalter jetzt beachten sollten – und wann anwaltlicher Rat sinnvoll ist

Balkonsanierungen sind rechtlich komplex, finanziell bedeutsam und emotional aufgeladen. Entscheidend ist, frühzeitig zu klären, welche Bauteile Gemeinschaftseigentum und welche Sondereigentum sind, welche Regelungen die Teilungserklärung zur Instandhaltung und Kostentragung enthält und welche Spielräume das reformierte WEG bietet. Die aktuelle BGH-Rechtsprechung zeigt deutlich: Auch weit gefasste Kostenklauseln in der Teilungserklärung nehmen der Gemeinschaft nicht ihre Verwaltungszuständigkeit für das Gemeinschaftseigentum, sie verlagern in erster Linie die Kosten. Wer Beschlüsse zur Balkonsanierung sorgfältig vorbereitet, technisch fundierte Entscheidungsgrundlagen schafft und Beschlusstexte sauber formuliert, verringert das Risiko erfolgreicher Anfechtungsklagen erheblich. Wenn in Ihrer Gemeinschaft eine Balkonsanierung ansteht, Unklarheiten zur Kostenverteilung bestehen oder bereits Streit um gefasste Beschlüsse entstanden ist, begleite ich Sie gern – als Eigentümer, Beirat oder Verwalter – bei der rechtlichen Bewertung, der Gestaltung belastbarer Beschlüsse und, wenn nötig, der gerichtlichen Durchsetzung Ihrer Rechte.

Falls sich bei Ihnen weitere Fragen durch diesen Artikel ergeben haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Ihre Rückfrage.