Das Immobilienvermächtnis im Vollzug:

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Vom Testament zur Grundbuchumschreibung

Im Testament ist geregelt, wer eine Immobilie als Vermächtnis erhalten soll. Doch mit dem Erbfall geht das Eigentum an dem Grundstück nicht automatisch auf den Begünstigten über. Häufig herrscht der Irrglaube, das Testament reiche als Eigentumsnachweis aus. Aus erbrechtlicher Sicht erlangt der Vermächtnisnehmer mit dem Erbfall lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch (§ 2174 BGB) gegen den Erben auf Übertragung der Immobilie.

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SWarum eine notarielle sVermächtniserfüllung zwingend erforderlich ist

Um das Eigentum an einer Immobilie wirksam vom Erben auf den Vermächtnisnehmer zu übertragen, schreibt das deutsche Grundstücksrecht strenge Formvorschriften vor. Gemäß § 925 BGB bedarf die Einigung über den Eigentumsübergang (die sogenannte Auflassung) der notariellen Beurkundung.

Der Erbe und der Vermächtnisnehmer müssen hierzu einen notariellen Vermächtniserfüllungsvertrag schließen. In diesem Vertrag wird dokumentiert:

dass das Vermächtnis aus dem Testament erfüllt wird,

dass sich die Parteien über den Eigentumsübergang einig sind (Auflassung),

wie mit bestehenden Grundbuchbelastungen (z. B. Grundschulden oder Wohnrechten) umgegangen wird,

ab wann Nutzungen und Lasten (z. B. Mieteinnahmen, Grundsteuer, Instandhaltung) auf den Vermächtnisnehmer übergehen.

Vorteile der einvernehmlichen zügigen Abwicklung

Wird der notarielle Entwurf zur Vermächtniserfüllung den Beteiligten zugesandt, ist dies der entscheidende Schritt zur Rechtsklarheit. Wirkt der Vermächtnisnehmer zeitnah mit, profitiert er vom schnellen Erwerb des vollen Eigentums und der Verfügungsgewalt. Der Erbe wiederum wird von der laufenden Unterhaltspflicht und Haftung für die Immobilie befreit.

Fazit: Vorsorgende Rechtspflege schafft Rechtsfrieden

Die notarielle Begleitung stellt sicher, dass das Vermächtnis genau im Sinne des Erblassers vollzogen wird, Grundbuchfehler vermieden werden und der Erbe wie auch der Vermächtnisnehmer rechtlich vollumfänglich abgesichert sind.

Q&A (5 Fragen und Antworten) zur Vermächtniserfüllung

F: Herr Löffler, wird man durch ein Testament automatisch Eigentümer einer darin vermachten Immobilie?

A: Nein. Das Vermächtnis unterscheidet sich grundlegend von der Erbeinsetzung. Das Testament gibt dem Vermächtnisnehmer lediglich einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben. Um rechtlicher Eigentümer der Immobilie zu werden, muss der Anspruch erst durch einen gesonderten notariellen Erfüllungsvertrag vollzogen werden.

F: Was genau passiert bei einem notariellen Vermächtniserfüllungsvertrag?

A: In diesem Vertrag erklären Erbe und Vermächtnisnehmer vor dem Notar die Auflassung (§ 925 BGB), also die rechtliche Einigung über den Eigentumsübergang. Der Notar kümmert sich anschließend um die Einholung aller Genehmigungen und die Erforderlichkeiten zur Abwicklung, bis die Umschreibung im Grundbuch erfolgt ist.

F: Wer trägt bis zur notariellen Vollziehung die laufenden Kosten der Immobilie?

A: Bis zur Übergabe und Umschreibung bleibt der Erbe rechtlicher Eigentümer und ist grundsätzlich für die Lasten und die Unterhaltung des Hauses zuständig. Im Vermächtniserfüllungsvertrag wird daher präzise geregelt, ab welchem Stichtag (Stichtag des Übergangs von Nutzen und Lasten) der Vermächtnisnehmer diese Kosten übernimmt.

F: Was passiert, wenn sich eine Seite weigert, den notariellen Entwurf zur Vermächtniserfüllung zu unterzeichnen?

A: Blockiert eine Seite die Abwicklung ohne rechtlichen Grund, gerät sie in Verzug. Der Anspruch auf Vermächtniserfüllung kann im Extremfall gerichtlich eingeklagt werden. Besser ist es jedoch, durch rechtzeitige und klare Aufklärung alle Beteiligten an einen Tisch zu holen und eine einvernehmliche notarielle Lösung zu erzielen.

F: Welche Aufgabe hat der Notar bei der Erstellung des Vermächtniserfüllungsvertrags?

A: Der Notar prüft das Testament, ermittelt die Grundbuchlage und entwirft einen rechtssicheren Vertrag, der die Interessen beider Parteien wahrt. Er sorgt für eine lückenlose Abwicklung gegenüber dem Grundbuchamt und gewährleistet, dass der Erblasserwille reibungslos umgesetzt wird.

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