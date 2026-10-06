Die Auflassungsvormerkung im Grundstückskaufvertrag:

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Der rechtliche Schutzschild für den Käufer

Wer ein Haus oder ein Grundstück kauft, zahlt den Kaufpreis in der Regel erst Wochen nach der notariellen Beurkundung. Zwischen Vertragsunterschrift und der endgültigen Umschreibung des Eigentums im Grundbuch vergeht wertvolle Zeit. In dieser Phase drohen erhebliche Risiken: Könnte der Verkäufer die Immobilie in der Zwischenzeit an einen Dritten verkaufen oder mit neuen Grundschulden belasten? Hier kommt die Auflassungsvormerkung nach § 883 BGB ins Spiel – das absolut zentrale Sicherungsinstrument im deutschen Immobilienrecht.

Sinn und Zweck: Warum eine einfache Grundbuchsperre nicht ausreicht

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Manch ein Beteiligter fragt sich, ob nicht auch eine einfache „Grundbuchsperre" genügen würde. Das deutsche Grundbuchrecht kennt ein solches starres Blockadeinstrument in dieser Form jedoch nicht. Zudem wäre es unzureichend. Die Auflassungsvormerkung leistet viel mehr: Sie blockiert im Grundbuch den sogenannten Rang. Das bedeutet konkret: Alle Verfügungen oder Belastungen, die nach der Vormerkung im Grundbuch eingetragen werden (wie nachträgliche Pfändungen, Zwangsversteigerungsvermerke oder ein doppelter Verkauf), sind gegenüber dem Käufer absolut unwirksam, wenn sie seinen Eigentumserwerb gefährden würden.

Die „Rang-Wirkung": Schutz vor späteren Zugriffen

Die rechtliche Stärke der Vormerkung liegt in ihrer rückwirkenden Kraft (Rang-Wirkung). Sobald die Vormerkung im Grundbuch eingetragen ist, ist der rechtliche Platz für den Käufer reserviert. Zieht die Gemeinde beispielsweise ein Vorkaufsrecht oder tauchen nachträgliche Gläubiger des Verkäufers auf, prallen diese an der Vormerkung ab. Sie blockiert den nachfolgenden Rang im Grundbuch vollständig und garantiert dem Käufer, dass er am Ende exakt das unbelastete Eigentum erhält, das vertraglich vereinbart wurde.

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