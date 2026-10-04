Fälligkeit des Kaufpreises: Warum braucht es der Fälligkeitsmitteilung??Mehr zum Thema: Immobilienrecht, Wohnungseigentum, Fälligkeitsvoraussetzung, Mobilien, Kaufvertrag, Kaufpreis
Wann muss beim Immobilienkauf gezahlt werden?
Nach der erfolgreichen Beurkundung eines Immobilienkaufvertrags steht für Käufer und Verkäufer eine zentrale Frage im Raum: Wann ist der Kaufpreis zu zahlen? Anders als oft vermutet, wird das Geld keineswegs sofort fällig. Der Notar überwacht den gesamten rechtlichen Abwicklungsprozess und spricht die Fälligkeit erst aus, wenn alle vertraglichen und gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
Die zentralen Fälligkeitsvoraussetzungen
Das Gesetz und die vertragliche Praxis sehen zum Schutz beider Parteien strenge Bedingungen vor. Zu den wichtigsten Voraussetzungen, die vor der Zahlungsaufforderung vorliegen müssen, zählen:
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Die Auflassungsvormerkung: Sie schützt den Käufer im Grundbuch vor zwischenzeitlichen Verfügungen des Verkäufers (z. B. Doppelverkauf oder neuen Belastungen).
Die Lastenfreistellung: Liegen noch alte Grundschulden oder Hypotheken des Verkäufers auf dem Objekt, müssen bindende Erklärungen der Gläubiger (meist Banken) vorliegen, dass diese nach Zahlung gelöscht werden.
Genehmigungen und Vorkaufsrechte: Etwaige behördliche Genehmigungen sowie das Zeugnis über das Nichtbestehen oder die Nichtausübung von gesetzlichen Vorkaufsrechten der Gemeinde müssen vorliegen.
Die Fälligkeitsmitteilung des Notars
Erst wenn all diese Unterlagen vollständig vorliegen und geprüft sind, versendet das Notariat die offizielle Fälligkeitsmitteilung an Käufer und Verkäufer. Darin wird eine genaue Frist (häufig zwei Wochen) benannt, innerhalb derer der Käufer den Betrag überweisen muss. Eine vorzeitige Zahlung birgt erhebliche rechtliche Risiken.
Rechtsanwalt & Notar, Claus-Rudolf Löffler, - Kanzlei Löffler in Hannover
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