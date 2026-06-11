Glasfaser in der WEG: Anschluss erzwingen oder verhindern?

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Der Glasfaserausbau rückt immer näher – auch in bestehenden Wohnungseigentumsanlagen. Für viele Gemeinschaften stellt sich dann die Frage: Müssen wir den Glasfaserhausanschluss zulassen, können wir ihn sogar verlangen oder darf eine Mehrheit den Ausbau blockieren? Hinzu kommen ganz praktische Probleme, etwa wenn Leitungen durch Keller oder Wohnungen geführt werden sollen oder der Netzbetreiber bestimmte Vertragskonditionen und Eintragungen im Grundbuch verlangt. In diesem Beitrag zeige ich Ihnen als Eigentümer oder Verwalter, welche rechtlichen Spielräume das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) bietet, wie weit Duldungspflichten reichen und wie Sie Beschlüsse so gestalten, dass sie nicht später vor Gericht scheitern. Ziel ist, Ihnen eine solide Grundlage für sachgerechte Entscheidungen in Ihrer Gemeinschaft zu geben und kostspielige Konflikte zu vermeiden.

Ausgangslage: Glasfaseranschluss als Konfliktthema in der WEG

In Bestandsanlagen treffen beim Thema Glasfaser sehr unterschiedliche Interessen aufeinander. Jüngere oder technisch affine Eigentümer wollen häufig einen möglichst schnellen, zukunftssicheren Anschluss ans Netz. Andere Eigentümer scheuen die Kosten, fürchten Baustellen im Haus oder haben einfach keinen Bedarf an höherer Bandbreite. Dazu kommt, dass der Ausbau meist kurzfristig und auf Initiative eines Netzbetreibers erfolgt, der bestimmte Fristen, Standardverträge und Baukonzepte mitbringt. In dieser Gemengelage muss die Wohnungseigentümergemeinschaft entscheiden, ob und wie sie den Hausanschluss zulässt – oft ohne genaue Kenntnis der rechtlichen Vorgaben. Genau hier entstehen die typischen Konflikte, die ich in der Praxis immer wieder erlebe: blockierte Beschlüsse, Anfechtungsklagen und ein teils über Jahre verzögerter Ausbau.

Rechtliche Einordnung: Glasfaseranschluss als bauliche Veränderung nach § 20 WEG

Der Glasfaserhausanschluss und die dazugehörige Leitungsverlegung betreffen regelmäßig das gemeinschaftliche Eigentum. Typisch sind Durchbrüche in der Außenwand, Leitungsführungen über Keller- und Treppenhauswände sowie der Einbau eines Hausübergabepunktes. Solche Maßnahmen gehen über die bloße Erhaltung der bestehenden Infrastruktur hinaus und sind daher als bauliche Veränderungen im Sinne des § 20 WEG einzuordnen. Seit der WEG-Reform kommt es entscheidend darauf an, ob eine Maßnahme privilegiert ist, also insbesondere dem Laden von Elektrofahrzeugen, dem barrierefreien Aus- und Umbau, dem Einbruchschutz oder – für Ihren Fall besonders wichtig – dem Anschluss an ein Telekommunikationsnetz mit sehr hoher Kapazität dient. Der Glasfaseranschluss fällt grundsätzlich in diesen privilegierten Bereich, wenn tatsächlich ein Netz mit sehr hoher Kapazität hergestellt wird. Die Privilegierung bedeutet nicht, dass die Gemeinschaft gar nichts mehr zu entscheiden hätte, sie verschiebt aber die Gewichtung zugunsten des ausbauwilligen Eigentümers und senkt die Hürden für eine Durchsetzung erheblich.

Beschlusskompetenz und Mehrheiten: Wann kann die WEG zustimmen oder ablehnen?

Über Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum entscheidet nach § 18, § 19 und § 20 WEG grundsätzlich die Eigentümerversammlung. Auch der Glasfaserhausanschluss bedarf eines Beschlusses, jedenfalls wenn damit Eingriffe in Fassade, Dach, Kellerbereiche oder Steigleitungen verbunden sind. In der Praxis wird häufig mit einfacher Mehrheit beschlossen, den Netzbetreiber mit der Herstellung des Hausanschlusses zu beauftragen und dem Verwalter Vollmacht zum Abschluss eines Gestattungs- oder Nutzungsvertrages zu erteilen. Die Besonderheit: Bei privilegierten Maßnahmen nach § 20 WEG haben einzelne Eigentümer einen Anspruch darauf, dass die Gemeinschaft eine entsprechende bauliche Veränderung gestattet, soweit andere Eigentümer nicht über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt werden. Eine reine Ablehnung aus Bequemlichkeit oder aus rein wirtschaftlicher Spekulation heraus („das brauchen wir nicht") ist daher rechtlich angreifbar. Umgekehrt darf die Gemeinschaft Glasfasermaßnahmen nicht „um jeden Preis" durchsetzen, sondern muss Art und Umfang der Eingriffe, Alternativen und Vertragskonditionen sorgfältig abwägen.

Rechte einzelner Eigentümer: Durchsetzung des Glasfaseranschlusses gegen Widerstand

Ein einzelner Eigentümer, der einen Glasfaseranschluss wünscht, ist der Gemeinschaft nicht schutzlos ausgeliefert. Handelt es sich um eine privilegierte Maßnahme, kann er grundsätzlich verlangen, dass die Gemeinschaft hierüber beschließt und die Zustimmung nicht ohne tragfähigen Grund verweigert. Praktisch läuft dies so, dass der Eigentümer einen konkreten Beschlussantrag formuliert und die Aufnahme auf die Tagesordnung der nächsten Eigentümerversammlung verlangt. Wird der Antrag abgelehnt oder gar nicht zur Abstimmung gestellt, kommen eine Beschlussersetzungsklage oder eine Klage auf Zustimmung zur baulichen Veränderung in Betracht. In solchen Verfahren prüft das Gericht, ob die Gemeinschaft ihre Entscheidung ordnungsgemäß getroffen und die widerstreitenden Interessen angemessen abgewogen hat. Je konkreter der Eigentümer bereits vorab Unterlagen des Netzbetreibers, Baupläne und Vertragsentwürfe beibringt, desto besser sind seine Chancen, die Maßnahme gerichtlich durchzusetzen.

Abwehrstrategien der WEG: Wann ist ein Nein zum Glasfaserhausanschluss rechtlich haltbar?

Eine Eigentümergemeinschaft darf den Glasfaserhausanschluss nicht pauschal ablehnen, sie ist aber keineswegs verpflichtet, jeden Vorschlag der Netzbetreiber ungeprüft zu akzeptieren. Rechtlich haltbar ist ein Nein vor allem dann, wenn der konkrete Ausbauplan zu unzumutbaren Beeinträchtigungen führt, etwa durch erhebliche Eingriffe in tragende Bauteile, gravierende Beeinträchtigungen des Erscheinungsbildes oder unverhältnismäßige Bauzeiten und Sperrungen. Auch ungewöhnlich lange Vertragsbindungen, überhöhte Bereitstellungsentgelte oder weitreichende Nutzungsrechte des Betreibers am Gebäude können ein legitimes Gegenargument darstellen. In solchen Konstellationen empfehle ich, nicht einfach die Maßnahme als solche abzulehnen, sondern Alternativvorschläge zu erarbeiten: andere Leitungswege, eine reduzierte Zahl sichtbarer Installationen oder eine Modifikation der Vertragsbedingungen. Eine rechtlich saubere Ablehnung setzt eine dokumentierte Interessenabwägung voraus. Fehlt diese, droht eine erfolgreiche Anfechtungs- oder Beschlussersetzungsklage des ausbauwilligen Eigentümers.

Leitungsführung, Kostenverteilung und Gestaltung der Beschlüsse in der Praxis

Der Glasfaserausbau wirft neben der Grundsatzfrage „Ja oder Nein?" zahlreiche Detailfragen auf. Besonders konfliktträchtig ist die Leitungsführung durch Sondereigentum, etwa wenn Steigleitungen durch Wohnungen oder Abstellräume geführt werden sollen. Hier sind die Grenzen zwischen zulässigem Eingriff ins Gemeinschaftseigentum und der Beeinträchtigung von Sondereigentum sauber zu ziehen und möglichst schon im Beschluss konkret zu regeln. Die Kostenverteilung richtet sich grundsätzlich nach § 16 WEG: Aufwendungen für Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum werden im Zweifel nach Miteigentumsanteilen verteilt, es sei denn, die Gemeinschaft fasst einen abweichenden, wirksamen Kostentragungsbeschluss. In vielen Fällen bietet es sich an, den Hausanschluss gemeinschaftlich zu finanzieren, während Inhausverkabelungen zu einzelnen Wohnungen von den jeweiligen Nutzern getragen werden. Beschlussformulierungen sollten so präzise wie möglich sein: Beschreibung der Baumaßnahme, Beauftragung eines bestimmten Netzbetreibers, Kostentragung, Vollmacht des Verwalters zum Vertragsabschluss sowie Regelungen zu Haftung, Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands und Dokumentationspflichten.

Zusammenspiel mit Telekommunikationsrecht und Verträgen der Netzbetreiber

Neben dem WEG spielt das Telekommunikationsgesetz (TKG) eine wichtige Rolle. § 145 TKG regelt etwa den Netzabschluss in den Räumen des Endnutzers und die Pflicht, vorhandene gebäudeinterne Netzinfrastrukturen möglichst mitzunutzen, statt neue Leitungen zu verlegen. Für Eigentümer interessant ist § 72 TKG zum Glasfaserbereitstellungsentgelt: Hier ist festgelegt, unter welchen Voraussetzungen der Betreiber für einen erstmaligen Glasfaserausbau im Gebäude ein zeitlich befristetes Entgelt pro Wohneinheit verlangen darf und in welcher Höhe. In Gestattungsverträgen finden sich häufig Duldungspflichten, Zugangsrechte für Wartung und Ausbau sowie Klauseln zur späteren Entfernung der Anlagen. Solche Vereinbarungen binden nicht nur den aktuellen Eigentümer, sondern – wie die Rechtsprechung zu Eigentümererklärungen zeigt – auch Rechtsnachfolger, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Bevor die Gemeinschaft einen solchen Vertrag abschließt, sollte sie diesen daher sorgfältig prüfen und gegebenenfalls verhandeln, etwa zu Laufzeit, Kündigungsrechten, Zugangsmodalitäten und Haftungsfragen. Eine enge Abstimmung zwischen WEG-rechtlicher Beschlussfassung und telekommunikationsrechtlichen Rahmenbedingungen verhindert spätere Überraschungen.

Fazit: Handlungsempfehlungen für Verwalter und Eigentümer sowie Beratungsansätze

Glasfaser in der WEG ist kein rein technisches Thema, sondern eine rechtlich komplexe Modernisierungsentscheidung. Die Gemeinschaft kann den Ausbau weder völlig frei gestalten noch ihn bedenkenlos verhindern. Privilegierte Maßnahmen nach § 20 WEG und die Vorgaben des TKG verschieben die Gewichte klar zugunsten eines zukunftsfähigen Netzausbaus, lassen aber Raum für eine sorgfältige Ausgestaltung im Interesse aller Eigentümer. Für Verwalter bedeutet das: frühzeitig informieren, Angebote einholen, rechtliche Rahmenbedingungen prüfen und klare, tragfähige Beschlussvorschläge vorbereiten. Für einzelne Eigentümer kann es sinnvoll sein, ihr Interesse am Glasfaseranschluss strukturiert zu begründen und notfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Wenn Sie vor einer konkreten Ausbauentscheidung stehen oder bereits ein Konflikt mit einem Netzbetreiber oder Miteigentümern entstanden ist, unterstütze ich Sie gerne dabei, die Situation rechtlich zu bewerten, Beschlüsse rechtssicher zu gestalten und Ihre Interessen effektiv durchzusetzen.

Falls sich bei Ihnen weitere Fragen durch diesen Artikel ergeben haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Ihre Rückfrage.