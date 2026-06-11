Gratis-Glasfaser für die WEG: Wann braucht es einen Beschluss?

Mehr zum Thema:

0 von 5 Sterne

Bewerten mit: 0 Twittern Teilen Teilen

Kostenlose Glasfaserangebote klingen für viele Wohnungseigentümergemeinschaften zunächst nach einem Selbstläufer: moderner Anschluss, bessere Vermietbarkeit und höhere Wohnqualität – und das angeblich ohne Kosten für die Gemeinschaft. In der Praxis stellt sich aber schnell die Frage, ob und wie die Eigentümer hierüber überhaupt beschließen müssen und welche Mehrheit erforderlich ist. Gerade seit der WEG-Reform mit den neuen Regeln zu baulichen Veränderungen sind die Weichenstellungen komplexer geworden. Als Anwalt begleite ich regelmäßig Verwalter, Verwaltungsbeiräte und einzelne Eigentümer bei solchen Projekten und sehe immer wieder dieselben Fehler und Konflikte. Im folgenden Beitrag zeige ich, wie Sie Angebote rechtlich einordnen, welche Beschlussarten in Betracht kommen und wie Sie die Umsetzung in der Gemeinschaft sicher und praxistauglich gestalten.

Ausgangslage: Gratis-Glasfaser für das Mehrfamilienhaus – typische Angebotsszenarien

In der Beratungspraxis erhalte ich derzeit viele Anfragen zu Angeboten, bei denen Netzbetreiber einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss versprechen. Typisch ist, dass der Betreiber die Glasfaser bis in den Hauskeller (Hausübergabepunkt) legt und dafür die komplette Tiefbauleistung übernimmt. Häufig werden zusätzlich die sogenannte Inhouse-Verkabelung angeboten, also Glasfaser- oder Datenleitungen in den Steigschächten bis zu den Wohnungstüren oder sogar bis in die einzelnen Wohnungen. Teilweise stellt der Netzbetreiber auch Endgeräte, etwa ONT (Glasfaserabschluss), Router oder Verteilertechnik, unentgeltlich zur Verfügung. Hinter diesen „Gratis"-Angeboten stehen aber regelmäßig vertragliche Bindungen: Gestattungsverträge für die Nutzung des Hauses, Rahmen- oder Sammelverträge mit der WEG, in denen Mitnutzungsrechte oder Exklusivitäten geregelt sind, sowie ergänzend Einzelverträge der Wohnungseigentümer oder ihrer Mieter über konkrete Tarife mit bestimmten Laufzeiten. Für die Eigentümergemeinschaft ist deshalb entscheidend, genau zu verstehen, welcher Teil der Maßnahme Gemeinschaftseigentum betrifft, welche Leistungen tatsächlich kostenlos sind und an welche (zumeist langfristigen) Verpflichtungen die WEG oder die einzelnen Eigentümer im Gegenzug gebunden werden sollen.

Rechtliche Einordnung: Bauliche Veränderung, Instandsetzung oder privilegierte Maßnahme?

Die zentrale juristische Frage ist, wie der Glasfaseranschluss im System des Wohnungseigentumsgesetzes einzuordnen ist. Ein Hausanschluss im Keller, neue Steigleitungen in den Versorgungsschächten und Durchbrüche durch Wände betreffen in aller Regel das Gemeinschaftseigentum. Nach der seit 2020 geltenden Neufassung des WEG (insbesondere § 20 WEG) sind bauliche Maßnahmen am Gemeinschaftseigentum grundsätzlich mit einfachem Mehrheitsbeschluss möglich, unterscheiden sich aber in ihren Kostenfolgen und Anfechtungsrisiken danach, ob es sich um reine Erhaltungsmaßnahmen, modernisierende Instandsetzungen oder sonstige bauliche Veränderungen handelt. Ein neuer Glasfaseranschluss ist selten eine bloße Instandsetzung, da er etwas qualitativ Neues schafft. Häufig lässt er sich aber als Modernisierung einordnen, weil die Versorgung der Wohnungen nachhaltig verbessert wird und die Anlage technisch zeitgemäß aufrüstet. Hinzu kommt, dass der Glasfaseranschluss im Lichte der gesetzlichen Breitbandpolitik und des Telekommunikationsgesetzes (TKG) als besonders förderungswürdige Infrastruktur anzusehen ist. In vielen Konstellationen wird er daher als privilegierte bauliche Veränderung zu behandeln sein, was die Beschlussfassung erleichtert und die Anfechtungsrisiken reduziert. Welche Kategorie im konkreten Fall vorliegt, muss aber sorgfältig anhand der technischen Ausgestaltung, der bestehenden Infrastruktur (z. B. Kabel-TV oder VDSL) und der Interessenlage der Eigentümer geprüft werden.

Muss die WEG überhaupt beschließen? Abgrenzung zu bloßen Gestattungen und Einzelmaßnahmen

Nicht jeder Schritt in Richtung Glasfaser erfordert automatisch einen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft. Greift die Maßnahme jedoch in das Gemeinschaftseigentum ein – etwa durch Leitungsverlegung im Keller, in Steigschächten oder durch die Fassade – ist sie grundsätzlich gemeinschaftsbezogen und damit beschlussbedürftig. Das gilt auch, wenn ein Netzbetreiber einen Gestattungsvertrag mit der WEG schließen möchte, um auf dem Grundstück oder im Gebäude dauerhaft seine Infrastruktur zu betreiben. Dann verpflichtet sich nämlich nicht nur ein einzelner Eigentümer, sondern die Gemeinschaft tritt als Vertragspartner auf; hier kann der Verwalter rechtssicher nur auf Grundlage eines Beschlusses handeln. Eine andere Konstellation sind reine Einzelmaßnahmen im Sondereigentum, etwa wenn ein Eigentümer in seiner Wohnung Glasfaserleitungen verlegen lässt, ohne das Gemeinschaftseigentum zu verändern. Solche Maßnahmen können – je nach Satzungs- und Gemeinschaftsordnung – unter Umständen ohne Beschluss zulässig sein, erfordern aber regelmäßig zumindest eine Gestattung, wenn Wanddurchbrüche, Schlitze in tragenden Wänden oder Eingriffe in gemeinschaftliche Steigschächte notwendig werden. In der Praxis wird ein Verwalter daher gut beraten sein, nicht eigenmächtig zu entscheiden, sondern die Eigentümerversammlung einzuberufen und einen Beschluss herbeizuführen, sobald bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum oder vertragliche Bindungen der WEG im Raum stehen.

Mehrheiten in der Eigentümerversammlung: Welche Beschlussart für welchen Glasfaserumfang?

Für die rechtssichere Umsetzung ist entscheidend, welche konkrete Maßnahme beschlossen werden soll. Geht es lediglich um eine Hausstichleitung in den Keller, also darum, dass der Netzbetreiber von der Straße aus Glasfaser bis zum Hausübergabepunkt verlegt, wird dies häufig als modernisierende bauliche Maßnahme mit klarer Gebrauchswertsteigerung zu qualifizieren sein. In der Regel genügt dann ein einfacher Mehrheitsbeschluss der anwesenden und vertretenen Eigentümer. Umstrittener wird es, wenn zusätzlich neue Steigleitungen über mehrere Geschosse verlegt, bestehende Kabelkanäle umgenutzt oder sichtbare Kabeltrassen entlang der Fassade geführt werden. Hier kann je nach optischer Beeinträchtigung und Eingriffsintensität die Grenze zu einer nachteiligen baulichen Veränderung überschritten sein, bei der einzelne Eigentümer in ihren Rechten stärker betroffen sind. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu baulichen Veränderungen kommt es darauf an, ob ein verständiger Wohnungseigentümer eine nachhaltige Verbesserung des Gebrauchswerts erkennt und ob die Kosten in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen. Je deutlicher die Maßnahme den Wert und die Nutzbarkeit der Wohnanlage steigert, desto eher reicht die einfache Mehrheit aus; je mehr einzelne Eigentümer punktuell oder optisch belastet werden, desto eher ist ihre individuelle Zustimmung erforderlich. Für die Wohnungsverkabelung bis in jedes Sondereigentum kann regelmäßig kein Zwang bestehen. Hier wird die Gemeinschaft oft einen Mehrheitsbeschluss fassen, der die technische Vorbereitung (z. B. bis zu den Wohnungstüren) regelt, während die Eigentümer selbst entscheiden, ob sie die Leitung in ihrer Wohnung weiterführen und einen Tarifvertrag abschließen wollen. Jeder dieser Schritte sollte im Protokoll klar zugeordnet und mit der jeweils passenden Beschlussart versehen werden, um spätere Anfechtungsklagen zu vermeiden.

Vertragsbeziehungen mit dem Netzbetreiber: WEG-Vertrag vs. individuelle Anschlussverträge

In der Praxis begegnen mir vor allem zwei Grundmodelle: Zum einen schließen ausschließlich die einzelnen Wohnungseigentümer (oder deren Mieter) individuelle Telekommunikationsverträge über Internet- und Telefondienste ab, während die WEG nur eine technische Gestattung zur Verlegung und Nutzung der Leitungen erteilt. Zum anderen wird der WEG ein Rahmen- oder Sammelvertrag angeboten, der beispielsweise eine Grundversorgung für alle Wohnungen vorsieht oder dem Netzbetreiber für einen bestimmten Zeitraum Exklusivrechte im Gebäude einräumt. Gerade bei Rahmenverträgen ist besondere Vorsicht geboten. Hier sind Laufzeiten, Verlängerungsmechanismen, Kündigungsrechte und mögliche finanzielle Verpflichtungen der Gemeinschaft (z. B. Mindestabnahmen oder pauschale Entgelte) genau zu prüfen. § 72 TKG erlaubt Betreibern zwar, unter bestimmten Voraussetzungen ein Glasfaserbereitstellungsentgelt zu verlangen, begrenzt dieses aber klar in der Höhe und in der Dauer. Solche Entgelte wirken sich auf die künftigen Betriebskosten und damit auf das Hausgeld aus und sollten daher transparent in den Beschlussunterlagen dargestellt werden. Daneben ist zu klären, wer Zugang zu den technischen Räumen und Verteilerpunkten erhält, wer für Betrieb, Wartung und eventuelle Störungen haftet und ob die WEG sich ein Mitnutzungs- oder Wechselrecht für andere Netzbetreiber sichern kann. Empfehlenswert ist ein zweistufiges Vorgehen: Zunächst ein Grundsatzbeschluss über die Glasfasererschließung und die zulässige Vertragsstruktur, anschließend ein Beschluss über die konkrete Vertragsfassung, idealerweise nach anwaltlicher Prüfung und mit klarer Protokollierung der wesentlichen wirtschaftlichen Eckdaten.

Praktische Umsetzung: Beschlusstext, Protokollierung und technische Begleitung

Ein rechtlich sauberer Beschluss beginnt mit einer klaren Sachverhaltsschilderung in der Einladung zur Eigentümerversammlung. Den Eigentümern sollten die wesentlichen Vertragsunterlagen (Gestattungsvertrag, Rahmenvertrag, technische Pläne) vorab zugänglich gemacht werden, damit sie informiert entscheiden können. Im Beschlusstext selbst empfehle ich, die Maßnahme möglichst konkret zu beschreiben: Welche Bauteile werden verändert, wo verlaufen Leitungen, wer trägt welche Kosten, wie lange gelten etwaige vertragliche Bindungen? Sinnvoll ist es, den Verwalter ausdrücklich zu bevollmächtigen, den Vertrag in einer beigefügten oder im Protokoll wiedergegebenen Fassung zu unterzeichnen und erforderliche Nebenabreden zu treffen, soweit sie den wirtschaftlichen Rahmen nicht überschreiten. Technisch sollte die WEG sich nicht allein auf die Angaben des Netzbetreibers verlassen, sondern – zumindest bei größeren Anlagen – einen unabhängigen Fachplaner oder Sachverständigen hinzuziehen, der die geplante Leitungsführung, Brandschutzfragen und mögliche Beeinträchtigungen prüft. Die Protokollierung der Beschlüsse muss eindeutig sein: genaue Abstimmungsergebnisse, Zuordnung der Kostenverteilung, Hinweis auf eventuelle Sondernutzungsrechte oder unterschiedliche Betroffenheiten einzelner Eigentümer. So lassen sich spätere Streitigkeiten über Inhalt und Reichweite des Beschlusses deutlich reduzieren.

Typische Konflikte in der WEG: Einwände einzelner Eigentümer und Umgang mit Anfechtung

In vielen Gemeinschaften gibt es einzelne Eigentümer, die Glasfaserprojekten skeptisch gegenüberstehen. Häufige Einwände betreffen Baulärm, Staub, befürchtete Schäden an Fliesen oder Putz, die optische Wirkung von Kabelkanälen im Treppenhaus oder die Angst, in unliebsame Verträge gedrängt zu werden. Rechtlich gilt: Niemand muss einen Glasfasertarif abschließen, wenn die WEG nur den infrastrukturellen Ausbau beschließt und keine Zwangsversorgung mit bestimmten Diensten vereinbart. Belastungen durch Bauarbeiten sind in einem gewissen Rahmen hinzunehmen, wenn sie zeitlich begrenzt sind und zu einer nachhaltigen Verbesserung der Wohnanlage führen. Kritisch wird es, wenn einzelne Eigentümer durch die konkrete Leitungsführung oder durch dauerhaft sichtbare Installationen stärker betroffen sind als andere. Dann kann ihre Zustimmung erforderlich sein, und das Fehlen dieser Zustimmung birgt Anfechtungsrisiken für den Beschluss. Im Streitfall können betroffene Eigentümer binnen eines Monats nach Beschlussfassung Anfechtungsklage erheben. Als Anwalt prüfe ich dann, ob die Maßnahme ordnungsmäßiger Verwaltung entspricht, ob die formellen Anforderungen eingehalten wurden und ob die individuellen Nachteile zumutbar sind. Für die Gemeinschaft lohnt es sich, vor der Beschlussfassung aktiv auf Kritiker zuzugehen, alternative Leitungsführungen zu prüfen und deren Bedenken ernsthaft in die Abwägung einzustellen – das verbessert die Entscheidungsqualität und senkt das Prozessrisiko.

Fazit: Chancen des Glasfaserausbaus nutzen und rechtssichere Beschlüsse vorbereiten

Ein moderner Glasfaseranschluss bietet für eine Wohnungseigentumsanlage erhebliche Chancen: bessere Vermietbarkeit, höhere Attraktivität für Käufer, stabile und zukunftssichere Internetversorgung. Diese Vorteile sollten jedoch nicht dazu verleiten, die rechtlichen Weichenstellungen zu unterschätzen. Entscheidend ist, die Maßnahme korrekt in das System des WEG einzuordnen, die richtige Beschlussart und Mehrheit zu wählen und die vertraglichen Bindungen mit dem Netzbetreiber sorgfältig zu prüfen. Ein sauber vorbereiteter Beschluss mit klaren technischen Vorgaben und transparenten wirtschaftlichen Parametern reduziert Anfechtungsrisiken und schafft Planungssicherheit für alle Beteiligten. Wenn Sie als Verwalter oder Eigentümer vor der Entscheidung über ein Glasfaserangebot stehen, unterstütze ich Sie gerne bei der rechtlichen Bewertung der Unterlagen, der Formulierung rechtssicherer Beschlüsse und der Begleitung der Umsetzung in Ihrer Gemeinschaft. Eine frühzeitige anwaltliche Beratung kostet in der Regel deutlich weniger als ein späterer Rechtsstreit – und hilft, die Chancen des Glasfaserausbaus für Ihre WEG optimal zu nutzen.

Falls sich bei Ihnen weitere Fragen durch diesen Artikel ergeben haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf. Ich freue mich über Ihre Rückfrage.