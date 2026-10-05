Haftung für versteckte Mängel:

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Was beim Ausschluss gekauft wie gesehen gilt

Beim Erwerb einer Bestandsimmobilie von privat vereinbaren die Parteien im notariellen Kaufvertrag fast ausnahmslos einen Ausschluss der Sachmängelhaftung – den klassischen Passus „gekauft wie gesehen". Doch dieser vertragliche Schutz hat seine Grenzen, und Standardklauseln helfen im Ernstfall nur bedingt.

Die Grenzen des Haftungsausschlusses und das Problem der Arglist

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Ein vereinbarter Sachmängelausschluss greift nicht, wenn der Verkäufer einen Mangel arglistig verschwiegen hat. Wer einen Fehler kennt und ihn dem Käufer bewusst verschweigt – etwa übertünchte Feuchtigkeitsschäden oder verheimlichten Hausschwamm –, haftet trotz Ausschluss voll. Allerdings zeigt die Praxis, dass Standardklauseln oder vorgefertigte Formulierungen allein keinen absoluten Schutz bieten, da im Streitfall oft schwer nachweisbar ist, ob der Verkäufer von dem Mangel wusste.

Untersuchung mit Sachkunde und vertragliche Garantien

Deshalb ist Käufern dringend angeraten, vor dem Kauf eine gründliche Untersuchung – im Idealfall mit fachkundiger Unterstützung (z. B. durch Sachverständige oder Bausachverständige) – durchzuführen. Um das Risiko versteckter Mängel von vornherein rechtssicher abzufedern, können die Parteien in wichtigen Punkten zudem eine ausdrückliche Beschaffenheitsgarantie des Verkäufers vereinbaren. Das Besondere an einer solchen Garantie ist, dass der Verkäufer hierfür verschuldensunabhängig haftet – selbst wenn ihn an dem Mangel keinerlei persönliches Verschulden trifft. Eine passgenaue notarielle Vertragsgestaltung sorgt hier für klare Verhältnisse.