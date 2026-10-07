Schenkung- und Überlassungsverträge in der notariellen Praxis

Von Notar und Rechtsanwalt Claus-Rudolf Löffler
7.10.2026 | Ratgeber - Immobilienrecht, Wohnungseigentum
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Die lebzeitige Übertragung von Immobilien erfordert eine passgenaue rechtliche Gestaltung.

Ob vorweggenommene Erbfolge oder reine Schenkung – das deutsche Recht verlangt für Verträge über Grundbesitz die notarielle Beurkundung.

Im Mittelpunkt steht dabei die Ausbalancierung der Interessen: Der Übergeber möchte wirtschaftlich und im Alter abgesichert sein, während der Erwerber das Eigentum erhält. Dies wird durch dingliche Absicherungen wie Nießbrauch oder Wohnungsrechte sowie durch vertraglich fixierte Gegenleistungen oder Pflegeverpflichtungen erreicht. Gleichzeitig müssen steuerliche Freibeträge und die Auswirkungen auf das Pflichtteilsrecht berücksichtigt werden. Eine sachgerechte notarielle Beratung schafft hier die notwendige Rechtsklarheit.

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